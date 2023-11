Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški komik in voditelj Jimmy Kimmel bo prihodnje leto že četrtič vodil podelitev oskarjev, so sporočili z Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti. Kimmel, ki ima svojo pogovorno oddajo Jimmy Kimmel Live!, je podelitev zlatih kipcev vodil v letih 2017, 2018 in lani. 96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec 2024.

"Vedno sem sanjal o tem, da bom oskarje vodil natanko štirikrat," se je pošalil Kimmel. Na platformi X je zapisal, da je navdušen nad napovedjo, da se ponovno vrača na oder kot voditelj. "Prosim, naj to ostane med nami, hvala," je nadaljeval v šali. Objavil je tudi fotografijo sebe s štirimi zlatimi kipci, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rekorder med voditelji oskarjev je sicer komik Bob Hope, ki je umrl leta 2003 in ki je podelitev vodil 19-krat. Billy Crystal je prireditev vodil devetkrat, Steve Martin pa trikrat. V preteklosti so prireditev med drugim zaznamovali še Ellen DeGeneres, Chris Rock, Whoopi Goldberg in John Stewart.

Že ob prvem nastopu se je znašel v zelo nerodnem položaju

Kimmel pa se je že ob svojem prvem nastopu kot voditelj podelitve leta 2017 znašel v zelo nerodnem položaju. Ob koncu prireditve so zaposleni v zakulisju pomotoma pomešali ovojnice in filmskima zvezdnikoma Warrenu Beattyju in Faye Dunaway izročili napačno ovojnico. Igralca sta tako za najboljši film najprej razglasila Deželo La La, nato se je izkazalo, da je zmagovalec v resnici film Mesečina. Kimmel se je takrat spretno odzval: "Sam sem kriv (...). Obljubim, da se ne bom nikoli več vrnil," je dejal sredi kaosa.

Nominacije za najpomembnejše filmske nagrade v Hollywoodu, ki jih bodo prihodnje leto podelili že 96., bodo objavljene 23. januarja. Na 95. podelitvi marca lani v gledališču Dolby je film Vse povsod naenkrat režiserjev Daniela Kwana in Daniela Scheinerta prejel sedem oskarjev, tudi za najboljši film.

Preberite še: