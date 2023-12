Ameriški igralec obsojen napada na svoje bivše dekle #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriškega igralca Jonathana Majorsa so po sojenju v New Yorku spoznali za krivega napada na svoje nekdanje dekle, britansko koreografinjo Grace Jabbari, poroča BBC.

Porota je ugotovila, da je Majors, najbolj znan po vlogi Kanga Osvajalca (Kang the Conqueror) v Marvelovih filmih in seriji, med prepirom napadel Jabbarijevo. Ta je povedala, da je imela po napadu zlomljen prst, podplutbe, ureznino za ušesom in neznosne bolečine.

35-letnemu Jonathanu Majorsu grozi do eno leto zaporne kazni, ki mu jo bo sodišče izreklo 6. februarja.

Produkcijska družba Marvel Studios in korporacija Walt Disney sta z igralcem že prekinila sodelovanje za načrtovana snemanja.

Sodni proces pokazal širši kontekst dogodka

"V našem uradu smo zavezani k osredotočanju na preživele žrtve nasilja. Na sodišču predstavljeni dokazi so prikazali cikel psihološke in čustvene zlorabe ter stopnjevanje prisile, ki ga prevečkrat vidimo v razmerjih med intimnimi partnerji," je po odločitvi porote sporočil tožilec okrožja Manhattan Alvin Bragg.

Sodni proces je pokazal širši kontekst dogodka. Jabbarjeva je povedala, da se je napad zgodil, ko sta se peljala na zadnjem sedežu limuzine, na Majorsovem telefonu pa se je izpisalo sporočilo oboževalke, da bi ga rada poljubila. Jabbarjeva mu je telefon iztrgala iz rok, na sodišču pa je pričala, da je nato začutila udarec.

Voznik limuzine je pričal, da je bila po njegovem videnju napadalka Jabbarjeva, Majors pa se je le branil in je na koncu krvav zbežal. Voznik je potrdil, da je Majors v nekem trenutku, ko se je vozilo ustavilo in sta izstopila, Jabbarjevo zagrabil, dvignil v zrak in jo vrgel nazaj v limuzino.

Majorsovi odvetniki so poroto prepričevali, da gre za tožbo zaradi maščevanja, saj je Majors po incidentu prekinil razmerje. Dan po incidentu 25. marca so igralca aretirali, oktobra so aretirali tudi njo, vendar se Bragg ni odločil za pregon.

