Amber Heard umaknili iz napovednika za film Aquaman

Zaradi negativne pozornosti, ki jo je pritegnila s tožbo proti bivšemu možu Johnnyju Deppu, so Amber Heard v celoti umaknili iz napovednika za film Aquaman in izgubljeno kraljestvo, poroča Daily Mail.

37-letna igralka se je v prvem napovedniku filma, ki je bil objavljen septembra, pojavila le bežno. Iz novega napovednika za prihajajoči film, ki bo izšel 20. decembra, pa so Heardovo v celoti umaknili. Več pozornosti so namenili Nicole Kidman, ki v filmu igra Atlanno, nekdanjo kraljico mesta Atlantida.

Drugi del napovednika za novi film:

Njena vloga naj bi bila okrnjena prav zaradi sojenja

Amber Heard v filmu nastopa v vlogi Mere, hčerke kralja Nereusa, ki lahko s svojim umom nadzoruje vodo in telepatsko komunicira s preostalimi prebivalci Atlantide. V prvem delu filma postane tudi Aquamanova (Jason Momoa) žena. Prvi del filma sicer velja za najbolj dobičkonosen film produkcije DC vseh časov.

Med sodno bitko med Amber Heard in Johnnyjem Deppom so se sicer pojavile trditve, da je bila vloga Heardove v drugem delu filma okrnjena ravno zaradi negativne pozornosti, ki je je bila deležna med sojenjem. Režiser James Wan je trditve zanikal in dejal, da ni bilo nikoli mišljeno, da bi se drugi del filma močno osredotočil na lik Mere. "Prvi del je bil romantično-akcijski film, drugi del pa je akcijski film, osredotočen na ljubezen med bratoma," je dodal.

Nicole Kidman, Jason Momoa in Amber Heard leta 2018 na premieri prvega dela filma Aquaman Foto: Guliverimage

Hude obtožbe proti Jasonu Momoi

Drama okoli novega dela filma Aquaman se je sicer začela že ob izidu prvega napovednika pred dobrim mesecem, ko je Heardova soigralca Jasona Momoo obtožila, da se je na snemanju vedel izjemno neprofesionalno. Dejala je, da je Momoa hotel, da jo odpustijo, zato jo je na različne načine poskušal vreči iz tira. Med drugim naj bi se oblačil kot njen bivši mož in ga oponašal, na snemanja pa naj bi prihajal tudi pijan. "Rekel je, da hoče, da me odpustijo. Bil je pijan, zamujal je na snemanja, oblačil se je kot Johnny, nosil je tudi enake prstane," je dejala takrat.

Na navedbe so se odzvali v produkcijski družbi DC in sporočili, da se je Momoa na snemanju ves čas vedel profesionalno.

