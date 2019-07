Alita: Bojni angel (Alita: Battle Angel)

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vizionarska filmska ustvarjalca James Cameron (Avatar) in Robert Rodriguez (Mesto greha) predstavljata epsko akcijsko ZF-pustolovščino o kiborgu ženskega spola, ki se prebudi v novem telesu brez spomina in v sebi odkrije edinstvene bojne sposobnosti.

ZDA │ 2019 │ 116 min. │ Akcijska ZF-pustolovščina R: Robert Rodriguez │ I: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali IMDb: 7,4/10 │ Rotten Tomatoes: 61 % │ Uporabniki Googla: 95 %

V 26. stoletju znanstvenik dr. Ido s kupa odpadnih kovin reši kiborga ženskega spola ter ga popravi in oživi. Alita se ne spominja, kdo ali kaj je in od kod je prišla, toda za sočutnega dr. Ida je resnica kristalno jasna – prav ona je namreč tista, ki lahko pretrga večni krog smrti in uničenja.

Medtem ko se Alita privaja na novo življenje in jo začnejo napadati temačne sile pod vodstvom Vectorja, začne spoznavati svojo preteklost in usodo. Če ji uspe preživeti, bo Alita odrešila svoje prijatelje, družino in svet, ki ga je med odraščanjem vzljubila.

"Med ogledom filma Alita: Bojni angel – spektakularnega, prelomnega, vizualno blestečega presenečenja Roberta Rodrigueza in Jamesa Camerona – lahko občutite premikanje zemlje pod svojimi nogami." Adam Graham, Detroit News

"Rezultat je tisto, kar bi lahko pričakovali od dveh 'piflarskih' bogov filmskega ustvarjanja: vizualno osupljiva računalniško ustvarjena junakinja, impresivna futuristična izgradnja svetov in nekaj resnično krasnih akcijskih prizorov." Brian Truitt, USA Today

Napovednik filma Alita: Bojni angel: Zanimivosti: Film temelji na izjemno priljubljeni seriji stripov manga Gunnm/Battle Angel Alita (Bojni angel Alita) japonskega Jukita Kišira , po kateri so že leta 1993 posneli japonski animiran film oziroma mango z naslovom Bojni angel.

Soscenarist in glavni producent filma James Cameron je zamisel o projektu začel razvijati že leta 2003, vendar ga zaradi zavezanosti k snemanju Avatarja (2009) in njegovih prihajajočih nadaljevanj sam ni mogel režirati, zato se je film znašel v razvojnem peklu.

, in . Dva člana igralske zasedbe sta v razmaku treh let prejela oskarja za najboljšega igralca v stranski vlogi – Christoph Waltz je slavil z vlogama v filmih Neslavne barabe (2009) in Django brez okovov (2012) , Mahershala Ali pa z vlogama v filmih Mesečina (2016) in Zelena knjiga (2018).

. Ta je režiral oba filma, ki sta Waltzu prinesla oskarja. Proračun filma je znašal 170 milijonov ameriških dolarjev. To je prvi Rodriguezov film s proračunom, višjim od 100 milijonov dolarjev, s 404, 9 milijona dolarjev zaslužka v svetovnih kinematografih pa je tudi njegov najdonosnejši.

Pri izgradnji scenografije Železnega mesta je sodelovalo več kot 200 mizarjev, slikarjev in obrtnikov.

