Ali slovenske The Real Housewives živijo na račun svojih partnerjev?

Pred sobotno premiero šova The Real Housewives Slovenija: Vražje dame smo se pogovarjali z vsemi šestimi damami, ki jih bomo spremljali na malih ekranih. Zanimalo nas je, kaj v resnici počnejo v svojem življenju in ali živijo na račun svojih partnerjev.

Prvi vpogled v resnično življenje Vražjih dam boste dobili že to soboto, 2. oktobra, ob 20:45, na Planetu.

Gordana Grandošek Whiddon

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Sem trmasta, vztrajna, kar delam, delam stoodstotno, delavna, čustvena, zabavna, in upam, da bo tudi to prikazano v oddaji, ter da me bodo gledalci začutili takšno, kot sem.

Ste podjetnica. Nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

Sem umetnica, kar mi daje možnost ustvarjanja na različnih področjih. Kot profesionalna plesalka plešem po celem svetu, v gledališčih in šovih ter na televiziji. Kot koreografinja sodelujem pri različnih šovih in muzikalih. Sem oblikovalka in lastnica lastne blagovne znamke GGW ter lastnica blagovne znamke Buddy's heaven, oblaka za zadnje počivališče naših ljubljenčkov.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

Z možem Trentom sva vse, kar imava, ustvarila skupaj. Vse je najino in skupaj živiva od tega.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Ja, luksuz vsi dojemamo drugače. Moj luksuz je to, kar imava s Trentom v najinem razmerju, temu bi rekla bogastvo, ki se ga ne da kupiti. Nimava luksuznega avta in tudi ne luksuzne hiše. Za vse, kar imava, sva trdo garala. Zame je luksuz moj čas, saj si ga lahko sama razporejam, in moje delo, ki je zame hobi in ne zgolj služba. Lahko bi rekla, da so luksuzne obleke, ki jih kreiram, in te ustvarjam po občutku in za meditacijo. Delam od svojega 15. leta, ko sem začela po lokalih in diskotekah, da sem zaslužila za plesne treninge in s tem pomagala mami. Ne prihajam iz bogate družine, zato sem vedno bila samostojna.

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

Dam še ne poznam dobro, vse smo se do zdaj družile trikrat. Sem pa na teh srečanjih začutila, da so oz. smo vse močne ženske, ki z nogami trdno stojimo na realnih tleh.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Usklajevanje poteka dobro, mi pa snemanje vzame kar veliko časa, saj smo na začetku snemalnih epizod in se moram privaditi na nov način usklajevanja dnevnih obveznosti.

Špela Kastelic

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Sem ženska, ki ne more biti pri miru, imam izredno delovno disciplino, ne maram površnosti in tudi ne lenobe.

Ste podjetnica, nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

Moja služba je oblikovanje ženskega telesa na zdrav način, pomlajevanje in to, da se ženska počuti dobro ter samozavestno v svojem telesu.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

Ne.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Vsak ima svoja merila luksuza. Moje merilo je, da imam čas zase in za svoje, da lahko odpotujem takrat, ko si zaželim. Uživam svoj mir. Ne hlepim pa po dragih potovanjih in oblekah. Več mi pomenita zdrava prehrana in kakovostna nega sebe.

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

V mojih očeh so dame vse pozitivno naravnane. Smo pogumne, saj drugače ne bi privolile v to oddajo. Vsaka ima svoj značaj in vrednote. Ujela sem se z vsako in skozi oddaje se bomo še bolje spoznale.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Zelo je naporna, a hkrati zanimiva izkušnja, da mi poleg vseh obveznosti uspe še usklajevanje s produkcijsko ekipo šova. Rekla bi, da mi to daje še dodatno energijo. Kamere so prisotne, vendar se s tem ne ukvarjam preveč, nimam treme pred njimi.

Nika Čukur

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali sebe, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Mislim, da se v prvi epizodi ne da pokazati vsega, za dokončen vtis bodo morali počakati do konca sezone.

Ste podjetnica, nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

Sem organizatorka dogodkov, ukvarjam se s prirejanjem zabav, sprejemov in koncertov za podjetja ter tudi posameznike, ki to želijo.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

Ne živim na račun svojega moža, vse, kar imava, sva ustvarila skupaj.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Za uspeh, ki ne pride čez noč, je treba vsaj deset let trdo delati.

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

Vsaka od dam ima svoj značaj in mislim, da so vse močne ter odločne ženske, ki so v življenju veliko doživele. Verjamem, da so vse dobre po srcu in da bomo ostale prijateljice.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Usklajevanj ni veliko, saj se produkcijska ekipa prilagodi mojemu urniku in tudi življenju, saj oddaja pokaže vpogled v naša življenja in resnične dogodke ter ljudi, s katerimi sem povezana.

Carmen Osovnikar

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Delavna, romantična, čustvena. Rada pomagam ljudem. Ne maram pa nesramnosti. Če je kdo nesramen do mene, znam biti pikra nazaj. Pri meni velja, da kakšen je človek do mene, takšna sem jaz do njega.

Ste podjetnica, nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

Ukvarjam se s financami, sem posrednica pri kreditih, večinoma delam s tujimi bankami. Zaposlena sem tudi v podjetju, v katerem sem desna roka direktorja. Lahko pa tudi rečem, da sem vplivnica, saj vedno bolj sodelujem tudi z različnimi blagovnimi znamkami.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

Absolutno ne. Sem samska, ne morem živeti na račun svojega partnerja.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Priznam, da sem od malega živela v izobilju, imela sem vse, za kar se moram zahvaliti svoji mami, ki je bila uspešna podjetnica. Veliko in dobro pa delam tudi sama. Priznam, bilo so vzponi in padci, doživela sem marsikaj, vse to me je izoblikovalo v osebo, kakršna sem danes. Je pa luksuz zame skupek več zadev – ljubezni, kakovostnega življenja, da si lahko nekaj privoščim, med luksuz pri sebi pa štejem tudi zdravje. To je najbolj pomembno.

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

Vse so mi čedalje bolj všeč, vse so čudovite. V nekaj druženjih sem se morda najbolj ujela z Gordano, takoj sva našli skupni jezik in skupne točke. Pa Špela je "faca", vodnarka, tako kot sem jaz.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Zagotovo je vse skupaj bolj pestro, veliko usklajevanj, saj oddaja ni edina stvar, ki jo trenutno počnem. Imam veliko sodelovanj, priznam pa, da sem zadnji mesec le redko prišla do pisarne. Tekoče poslovne stvari je tako zdaj prevzela mama, v podjetju, kjer tudi delam, pa je direktor izredno razumevajoč, za kar sem mu neizmerno hvaležna. Zadnji mesec je bil kar stresen, sem kronično utrujena, ampak vem, da bom zmogla.

Pika Zrim

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Energična, komunikativna, strastna, drugačna od moje generacije, zaupljiva, srčna, iskrena.

Ste podjetnica, nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

V medijih delam tako ali drugače že 30 let. Od tiska in zdaj tudi do televizije. Sicer pa sem urednica spletnega portala Citylife.si, modna svetovalka in osebna stilistka. Sem ter tja organiziram tudi pogovorne ženske večere za manjše družbe. Če strnem v en stavek: iščem lepe in dobre zgodbe ter skušam poskrbeti, da so ženske zadovoljne.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

V dobi odraščanja svojih otrok sem bila dejansko gospodinja, mož pa je hodil v službo, kar je bil najin skupni dogovor. Moja otroka nista poznala trenutka, ko ne bi vedela, kje je mama. Ni bilo vprašanj, kje sem, kdaj pridem, in mislim, da se tega zdaj, ko sta odrasla, zelo zavedata in spoštujeta čas, ki smo ga preživeli skupaj ob vsakodnevnih kosilih ter popoldnevih. Srečo sem pa imela, da smo si to lahko finančno privoščili.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Kot sem že omenila, sta zame luksuz zdravje in čas, ki ga preživim s svojimi bližnjimi. Tega se ne da kupiti. Če pa mislite na luksuz v smislu materialnih dobrin, pa pri svojih letih lahko rečem, da si je tu in tam lepo privoščiti nekaj več, a tudi to mine, in na koncu se vedno vrneš k osnovnim vrednotam, ki sem jih omenila na začetku.

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

Kot mi jih je uspelo spoznati, lahko rečem, da so vse dame zelo zanimive, z različnimi življenjskimi izkušnjami in pogledi na svet. Seveda smo si kot ženske v mnogih pogledih enotne, lahko bi rekla, da držimo skupaj, a imamo včasih, kot je to v življenju normalno, tudi drugačna mnenja.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Usklajevanja je vsekakor več, saj poleg službe in snemanja oddaje skušam preživeti čas tudi s svojimi vnuki. Pri svojem delu nimam urnika. Pomembno je, da je delo opravljeno. Se pa pogosto delavnik zavleče čez cel dan, včasih tudi v večer. Tudi narava mojega dela, snemanj in prisotnost na različnih dogodkih je taka, da me prisotnost kamer ne moti.

Andreja Medvedič

Foto: Marko Delbello Ocepek Prva oddaja bo na sporedu to soboto, gledalci vas bodo bolje spoznali in si ustvarili mnenje o vsaki od vas. Kako pa bi se sami opisali, še preden vas vidijo na TV-ekranih?

Sam sebe težko opišeš, ker se vidiš drugače, kot te vidijo drugi. Moj videz plavolaske je precej varljiv. Videti sem bolj "na izi", potem pa ugotovijo, da ni tako in da z mano ni dobro češenj zobati, na koncu pa me spoznajo kot čisto pravičnico. Sem pa zelo pronicljiva in vidim sogovornika globlje kot le njegovo površino. Zato se me neiskreni ljudje izogibajo.

Ste podjetnica, nam lahko bolj konkretno razložite, kaj je vaša služba?

Bolje bi bilo vprašati, česa ne delam. Po poklicu sem arhitektka in dolga leta sem delala z bivšim možem v oglaševalski agenciji Tovarna Vizij kot umetniška direktorica. Za lastne potrebe sva odprla prvi moderni wellness z orientalskim pridihom v Sloveniji, ki je po ločitvi ostal meni. Tako da se danes seveda še vedno ukvarjam z vodenjem Sense Wellnessa, vse bolj pa se ukvarjam z notranjim oblikovanjem in adaptacijami, kar je moje prvotno poslanstvo. Vse, kar delam, je tudi moj hobi in tudi moja strast. Ves čas pa vlagam denar v nepremičnine, ker so mi zidovi in stene nekako najbližje. Na koncu sem seveda sama tudi hišnik vsega tega.

The Real Housewives snemajo v številnih državah po svetu. V Sloveniji nekateri najbolj poznajo ameriško različico, pri kateri marsikateri gledalec dobi občutek, da nastopajoče dame nimajo svojega denarja, ampak živijo na račun svojih (bivših) mož. Živite tudi vi na račun svojega partnerja?

Živeti na tuj račun je mamljivo, a neodvisnost mi je ljubša. Lasten denar namreč pomeni svobodo v vseh pogledih.

Čeprav ljudje različno dojemamo luksuz, nas vseeno zanima, kakšna je bila vaša življenjska pot, da lahko zdaj uživate v luksuzu, ki ga imate?

Kot otrok sem bila zaradi svetlih kodrov in velikih modrih oči vzgojena kot neko nebeško čudo, in vsi so govorili, da bom igralka ali balerina. Nič od tega se ni zgodilo, a zavedanje drugačnosti je ostalo globoko zasidrano v meni. Že kot dijakinja sem delala kot manekenka, v študentskih časih pa sem s kolegom delala projekte notranje opreme v samem centru Ljubljane, razstavljala svoja zgodnja dela v okviru Škuca po Jugoslaviji in v tujini. Aktivno sem sodelovala tudi v umetniškem gibanju NSK v skupini Graditelji.

Denar me sam po sebi ni nikoli zanimal, a je prišel kot nagrada, kot posledica trdega dela. Prvo podjetje sva z bivšim možem odprla tako, da sva zastavila videorekorder (smeh, op. p.). Po tem je sledila strmoglava pot navzgor v oglaševalski agenciji Tovarna Vizij, ki je trajala dolga leta, dokler nam poti ni prekrižala prva gospodarska kriza, ločitev itd. Po vsem tem je sledila moja samostojna pot, na kateri sem dokazala, da vse to zmorem tudi sama. Kaj je sploh luksuz, bi bilo boljše vprašanje. Čas ali denar?

Pred snemanjem oddaje se vse med seboj niste poznale. Kakšne so druge dame v vaših očeh po nekaj skupnih druženjih?

Prav vse smo posebne in hkrati drugačne. Lepo smo se ujele. Vesela sem, da smo se spoznale in da se bomo družile to jesen ter zimo. Verjamem pa, da tudi kasneje po šovu.

Kako poteka usklajevanje vaših vsakodnevnih obveznosti s snemanjem oddaje? Je prisotnost kamer v vašem življenju moteča?

Je bolj naporno kot sem si predstavljala, ker, kar delam, delam stoodstotno. V Sensu mi pomaga moja čudovita ekipa in delo nemoteno poteka, projekti notranje opreme, kjer pa sem odvisna samo od sebe, so pa malo ovirani, a vse se da, če se hoče. Smo v obdobju po počitnicah, ko smo bolj spočiti in me ne moti, če kakšen konec tedna oddelam, saj imam takrat še največ miru.