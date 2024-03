Spomladanska opravila okoli hiše in na vrtu

Narava se prebuja po zimskem dremežu in začenja se novo rastno obdobje. Spomladanski meseci so idealni za opravila okoli hiše in pripravo vrta za prihajajočo sezono. Pripravili smo nekaj pomembnih opravil, ki vas čakajo spomladi.

Dela znotraj in okrog hiše

Prezračite vse notranje prostore in očistite okna, da boste lažje opazovali prebujajoči se vrt. Tekom zimskih mesecev se okrog hiše nabere kar nekaj naravnega materiala in prahu. Očistite balkone in teraso, da bo zunanjost hiše znova urejena.

GARDENA combisystem Metla za cesto je vsestranska metla za čiščenje notranjih prostorov in vseh zunanjih površin. Integriran zgornji rob za strganje omogoča enostavno odstranjevanje poteptane umazanije ali vlažnega listja, za udobno delo pa priporočamo combisystem držalo dolžine 130 ali 150 centimetrov.

GARDENA combisystem orodja so kompatibilna z vsemi GARDENA combisystem držali. Foto: Gardena

Preverite streho za morebitne poškodbe ali razpoke, nastale med zimo. Lesene površine okoli hiše in leseno vrtno pohištvo očistite in nanesite zaščitno sredstvo. Napočil je trenutek, da na plano prinesete vrtno pohištvo za prihajajoče užitke na prostem in druženje na vrtu.

Nikar ne pozabite očistiti dovoza do hiše in vseh poti ob hiši ter na vrtu. Da bo okolica hiše znova vabila na prosto, je zdaj trenutek, da se znebite plevela. GARDENA combisystem 3-v-1 čistilnik za reže ima tanko rezilo iz nerjavnega jekla za ozke reže in ukrivljen trikotni lok iz nerjavnega jekla za širše reže. Kovinske ščetine pomagajo odstraniti mah in že odstranjeni plevel. Odstranjenega plevela ne zavrzite, saj lahko iz rastlin pripravite zeleno gnojilo.

GARDENA combisystem 3-v-1 čistilnik za reže ima kovinske ščetine, ki so idealne za odstranjevanje in pometanje mahu iz ozkih rež. Foto: Gardena

Dela na vrtu

Pomlad je čas za urejanje zelenjavnega vrta in setev vrtnin, zelišč ter cvetja. Zrahljajte grede, da bodo hranila, zrak in voda lažje pronicali v globlje dele pod površjem. Redno zalivajte rastline in še posebej nove nasade, da zagotovite dobro rast.

Preden začnete saditi rastline, skrbno izberite ustrezne sosede na gredici. Za lažje načrtovanje vrtov lahko uporabite brezplačni načrtovalnik vrtov GARDENA myGarden, ki ponuja številna orodja za izris vašega sanjskega vrta.

GARDENA myGarden je brezplačno spletno orodje za načrtovanje in izris vašega vrta. Foto: Gardena

Odrežite odmrle in bolne veje z grmovnic. Spomladi se znova začne košnja trate, saj travne bilke znova naglo rastejo. Očistite, prezračite in pognojite travnate površine, da bo trata pripravljena na prihajajoče vrtne zabave.

GARDENA combisystem Nastavljive grablje so odlična izbira za odstranjevanje materiala s trate in vrtnih poti. Z nastavljivo delovno širino, ki sega od 30 do 50 centimetrov, lahko učinkovito pograbite tako droben kot tudi grob material, kot so listje, vejice, pokošena trava in drugi vrtni odpadki.

GARDENA combisystem Nastavljive pahljačaste grablje s prilagodljivo razdaljo med roglji omogočajo grabljenje različnega vrtnega materiala. Foto: Gardena

Spomladanska opravila so ključna za pripravo vrta in okolice hiše na prihajajočo sezono in brezskrbno uživanje na prostem.

Naročnik oglasnega sporočila je HUSQVARNA.