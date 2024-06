Prihranite pri urejanju doma in vrta

Želite urediti svoja dom in vrt brez velikih stroškov? Odkrijte skrivnosti, kako lahko s programom zvestobe MERKUR Zate prihranite in pridobite posebne ugodnosti za vse svoje nakupe!

Kaj je program zvestobe MERKUR Zate?

To je MERKURjev program zvestobe, zasnovan z mislijo na uporabnika. Nagradi vsak nakup v obliki dobroimetja in statusnih točk. Z zbiranjem statusnih točk napredujete po lestvici paketov od srebrnega do zlatega in dalje platinastega. Vsak paket nudi večje ugodnosti, tako v višini popustov kot v naboru storitev.

V program zvestobe se lahko včlanite prek spleta, na voljo pa je tudi mobilna aplikacija, ki vam prinaša še več prednosti ter popoln pregled nad vsemi ugodnostmi, ki smo jih pripravili za vas.

Vas zanima, kako čim prej napredovati k boljšemu paketu? V nadaljevanju vas čaka osem odličnih nasvetov!

MERKURjev program zvestobe vas ob vsakem nakupu nagradi. Po vsakem nakupu vam MERKUR v obliki dobroimetja podari do štiri odstotke od zneska vašega nakupa. Dobroimetje se v obliki popusta ob naslednjem nakupu avtomatsko odšteje od računa – prihranili boste veliko!

2. Kuponi s popusti na izbrane izdelke

Kot člani programa zvestobe MERKUR Zate boste prejeli personalizirane kupone s popustom za izdelke, ki so ustvarjeni po vaši meri. Če veliko urejate vrt, boste dobili kupone za izdelke, s katerimi lahko poskrbite za še bolj urejeno okolico doma. Ob posebnih priložnostih pa prejmete tudi kupon za popust na izdelek po vaši izbiri!

3. Redni popusti in akcije le za vas

Še niste član programa MERKUR Zate? Če želite koristiti vse redne akcije in popuste, se hitro včlanite, saj so na voljo le članom.

V MERKURju so za nove uporabnike pripravili ekskluzivno dobrodošlico – ob prenosu aplikacije prejmete prvih 50 točk, ki bodo poskrbele, da boste napredovali še hitreje. Kliknite tukaj in prenesite aplikacijo zdaj ter si prislužite točke.

5. Bolj vas MERKUR pozna, bolj vas nagradi

V MERKURju verjamejo, da so prijatelji na prvem mestu! Zato vam za oddajo osebnih podatkov podarijo 50 točk. Prav tako vam dodatnih 20 točk podarijo za vaše mnenje o nakupni izkušnji – tako lahko hitro dobite dodatne točke in se povzpnete do platinastega statusnega paketa ter koristite še boljše ugodnosti.



6. Vsak peti nakup še posebej šteje

MERKUR vam ob vsakem nakupu podari dobroimetje, a ob petem nakupu vas obdari še dodatno. Prejeli boste dodatnih 20 točk – in to ne le enkrat, ampak ob vsakem ponovnem petem nakupu.

7. MERKUR nagrajuje digitalno

MERKUR vas nagradi tudi za vašo digitalno aktivnost! Tako vam ob prvem spletnem nakupu podari 50 točk, še dodatnih 50 točk pa prejmete ob vklopu digitalnega računa.

8. Dodatne ugodnosti

MERKURjeve ugodnosti se tukaj ne ustavijo. Dodatne točke prejmete za rojstni dan in ob obletnicah članstva v programu zvestobe MERKUR zate. Točke prejmete tudi, če program zvestobe priporočite prijatelju! Vse ugodnosti si lahko ogledate tukaj.

Prednosti aplikacije MERKUR Zate

- Enostaven dostop do kartice zvestobe,

- priročno nakupovanje v aplikaciji,

- zbiranje nalepk ugodnosti,

- skeniranje cene v trgovini za preverjanje cene,

- kreiranje nakupovalnega seznama za lažje nakupovanje,

- zbiranje vseh računov na enem mestu.

Ne zamudite te ekskluzivne priložnosti, da se pridružite programu MERKUR Zate in začnete koristiti vse njegove prednosti. Prenesite aplikacijo še danes, registrirajte se in prejmite svojih prvih 50 točk! Vse informacije o programu najdete na spletni strani www.merkur.si/zate.

MERKUR Zate – program z ugodnostmi posebej zate!





