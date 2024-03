Prihajajo nadležne pomladne alergije – pričakajte jih pripravljeni

Pomlad je tik pred vrati in s tem tudi sezona alergij. Drevesa in rastline se prebujajo, cvetni prah pa se razširja po zraku, kar za mnoge pomeni začetek neprijetnega obdobja kihanja, solzenja in zamašenega nosu. Alergije so lahko zelo nadležne in vplivajo na našo sposobnost, da uživamo v lepotah pomladi. Da bi to obdobje preživeli čim bolj udobno in zdravo, je pomembno, da smo nanj dobro pripravljeni.

Da bi vam pomagali prebroditi sezono alergij z manj težavami in več uživanja v pomladnih dneh, predlagamo naslednje tri nasvete, ki bodo dopolnili vaše strategije za ohranjanje čistega doma:

Omejite odpiranje oken: Čeprav je mamljivo uživati v svežem pomladanskem zraku, odpiranje oken omogoči vstop cvetnemu prahu v vaš dom. Uporabljajte klimatsko napravo za filtriranje zraka, še posebej med visokimi koncentracijami cvetnega prahu. Redno čistite in menjajte filtre v klimatskih napravah in prezračevalnih sistemih.

: Ko ste zunaj, poskusite omejiti izpostavljenost alergenom. Nosite sončna očala, da zaščitite oči pred cvetnim prahom, in se prhajte pred spanjem, da iz las in s kože odstranite zbrane alergene. Oblačila, ki ste jih nosili zunaj, perite redno, da preprečite prenos cvetnega prahu v svoj dom. Poleg tega v času visoke koncentracije cvetnega prahu omejite odpiranje oken in vrat, da zmanjšate vnos alergenov v notranjost. Prilagodite svojo prehrano: Nekateri antioksidanti in določena hranila pomagajo ublažiti simptome alergij. Vključitev živil, bogatih z vitaminom C (kot so citrusi, jagode in brokoli), maščobnimi kislinami omega 3 (najdemo jih v ribah, lanenem semenu in orehih) ter kurkume in ingverja, lahko prispevajo k zmanjšanju vnetnih odzivov, povezanih z alergijami.

Foto: Samsung

In najpomembnejše, vzdrževanje čistega doma ves čas

Ena izmed ključnih strategij za ublažitev simptomov alergij je vzdrževanje čistega bivalnega okolja, ki omejuje količino alergenov, kot so cvetni prah, prah in hišni prhljaj. Tu pride v poštev najmočnejši brezžični pokončni sesalnik Samsung Bespoke Jet AI, ki obljublja revolucijo v čiščenju doma.

Foto: Samsung

Z impresivno sesalno močjo do 280 W sesalnik učinkovito odstranjuje trdovratno umazanijo z različnih površin, vključno s preprogami, parketom in ploščicami. To je še posebej pomembno v boju proti alergijam, saj globinsko čiščenje odstranjuje alergene, ki se lahko zadržujejo v tkaninah in na tleh.

Integracija umetne inteligence

S tehnologijo Samsung Optimum Tech AI, ki vključuje analizo in prilagajanje delovanja glede na okolje, sesalnik samodejno zaznava vrste tal in prilagaja moč sesanja ter hitrost vrtenja krtače. S tem zagotavlja optimalno čiščenje vseh površin, hkrati pa zmanjšuje možnost, da bi se alergeni ponovno dvignili v zrak.

Foto: Samsung

Dolgotrajno delovanje in napredna čistilna tehnologija

Zmogljiv motor HexaJet in dolga življenjska doba baterije omogočata do sto minut neprekinjenega čiščenja, kar je idealno za temeljito spomladansko čiščenje. Tehnologija Air Pulse in Air Spin Edge ter izboljšan večplastni filtrirni sistem dodatno zagotavljajo 99,999-odstotno učinkovitost zajema prašnih delcev in 99-odstotno odstranjevanje problematičnih las. To pomeni, da sesalnik ne samo čisti, ampak tudi aktivno izboljšuje kakovost zraka v vašem domu.

Tehnološko dovršena naprava za vsak dom

Z raznovrstno dodatno opremo, vključno z aktivno dvojno krtačo z vgrajenimi LED-lučmi in tanko LED-krtačo+ za težko dostopne prostore, je ta sesalnik idealen za čiščenje vsakega kotička vašega doma. Nadgrajena čistilna postaja vse v enem in pametno prilagajanje zagotavljata enostavno uporabo, kar pomeni, da je čiščenje manj zamudno in učinkovitejše.

Foto: Samsung

Pomlad prinaša mnoge radosti, a tudi izzive, kot so sezonske alergije. Z ustrezno pripravo in pravimi orodji, kot je najmočnejši brezžični pokončni sesalnik Samsung, lahko te izzive omilimo in uživamo v vseh lepotah, ki jih ponuja ta čudoviti letni čas. Ne dovolite, da alergije zasenčijo vaše pomladne dni. Bodite pripravljeni in si zagotovite čist in zdrav dom z vrhunsko tehnologijo čiščenja.

Brezskrbnost za prihodnost

V prihodnjih letih se lahko zgodi marsikaj, a z napravami Samsung imate eno skrb manj. Izbrani modeli bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov so zdaj na voljo z razširjeno garancijo, ki vam zagotavlja mir in zanesljivost dolgo po tem, ko ste jih prinesli domov.

Za nekatere modele Samsungovih hladilnikov, pralnih in sušilnih strojev ter kombiniranih pralno-sušilnih strojev, kupljenih med 15. februarjem in 31. decembrom 2024, vam ponujamo petletno garancijo. To vključuje dve leti standardne garancije in dodatna tri leta komercialne garancije. Prav tako lahko prejmete triletno garancijo za določene modele Samsungovih sesalnikov, ki so bili kupljeni med 15. februarjem in 31. decembrom 2024. Garancija vključuje dve leti standardne garancije in eno leto dodatne komercialne garancije. Več informacij o gospodinjskih aparatih Samsung in dodatni garanciji najdete tukaj.



Foto: Samsung

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG BESPOKE.