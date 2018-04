Oprema, ki ne sme manjkati v nobenem domu

Na vprašanje, kaj vse spada pod obvezno opremo vsakega doma, najprej pomislimo na pohištvo, napeljave, talne obloge in gospodinjske aparate, pozabljamo pa na ključen element varnega bivanja – premoženjsko zavarovanje doma.

Ni lepšega občutka, kot ko se po napornem dnevu vrnemo domov, kjer se počutimo varne in sproščene. Vse je na svojem mestu in vse nam služi, kot je treba. Gospodinjski aparati delujejo, napeljava je brezhibna, oprema pa udobna in prijetno domača, povsem po našem okusu.

Preložite breme tveganj na nekoga, ki zna in zmore

Ta brezskrbna idila se kaj hitro lahko spremeni v nočno moro. Ne glede na to, kako dobro skrbimo za svoj dom, obstaja cela vrsta tveganj, ki jih v našem imenu nase prevzemajo zavarovalnice.

Plačilo, ki je namenjeno zavarovanju doma in drugega premoženja, je zanemarljivo nizko v primerjavi s stroški, ki jih lahko imamo ob obsežnih naravnih nesrečah, požarih, tatvinah, izlivih vode v stanovanju in drugih škodnih dogodkih.

Se vedno tresemo pred poplavami?

Ko sklepamo premoženjsko zavarovanje, moramo najprej premisliti, kaj bi sploh radi zavarovali in katera tveganja bi radi vključili.

Zavarovalnice ponujajo zavarovanja skoraj za vse nevarnosti, ki lahko ogrozijo naš dom. Seveda zavarovalna kritja prilagodimo lokaciji, starosti in drugim dejavnikom, ki vplivajo na to, kaj je najbolj ogrožajoče v naši okolici. Če živimo na poplavnem območju, bomo seveda zavarovali to nevarnost.

S premoženjskim zavarovanjem zavarujemo stanovanjske hiše, etažne lastnine in opremo v stanovanju, namenjeno pa je povrnitvi škode na premoženju oziroma obnovi uničenega in poškodovanega premoženja. Tako se bomo izognili astronomskim stroškom, ki bi ob tem nastali, če ne bi uredili zavarovanja.

Potresi Po številu in moči potresov ozemlje Slovenije spada med aktivnejša območja. Samo v preteklem stoletju je bilo pri nas 15 potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII EMS. Vlomi Po poročilu policije je bilo leta 2016 v Sloveniji skoraj 11 tisoč vlomov v hiše in stanovanja, kar je za štiri odstotke več kot leto prej.

Zavarovanje, ki vključuje tudi opremo in dragocenosti

Če živimo v hiši, zavarujemo zgradbo (nepremičnino) in stvari (premičnine) v njej.

Zavarovanje premičnin poleg opreme v hiši ali stanovanju vključuje tudi druge stvari v stanovanju in pomožnih prostorih, pa tudi dragocenosti v stanovanju. Vendar to ne velja za krajo avtomobilov in motorjev iz garaže, zanje je treba skleniti drugo zavarovanje.

Kako je z zavarovanjem v bloku?

Če živimo v stanovanju v bloku, stolpnici ali večstanovanjski hiši, moramo zavarovati etažno lastnino ter opremo v stanovanju.

Preden sklenemo zavarovanje, moramo pri upravniku preveriti, kako je zavarovana večstanovanjska hiša (etažna lastnina). Če je hiša že zavarovana in zavarovanje krije vse nevarnosti, za katere menimo, da bi nas lahko prizadele, zavarujemo še opremo in druge premete v stanovanju.

Preden izberemo pravi paket zase

V paketu z lastništvom prideta tudi skrb in strah in le odgovoren in dober gospodar se zaveda, da mora svoje premoženje zaščititi pred nepredvidljivimi dogodki in mogočo izgubo.

Pri sklenitvi premoženjskega zavarovanja moramo nujno prebrati splošne pogoje zavarovanja in pri tem upoštevati:

obseg zavarovalnega kritja,

zavarovalne vsote,

omejitve kritja,

odbitno franšizo,

ponudbe različnih zavarovalnic,

ali zavarujemo premoženje na novo ali dejansko vrednost,

trajanje zavarovanja.

Celovita zaščita stanovanjskega prostora Zavarovanje GRAWE DOM vam omogoča celovito zaščito stanovanjskega prostora pred nezaželenimi posledicami pod odličnimi pogoji in z enostavno sklenitvijo zavarovalne police. Zavarovane nevarnosti, ki jih krije premoženjsko zavarovanje GRAWE DOM: požar,

vremenske ujme,

lom stekla,

izlitje vode,

zavarovanje odgovornosti,

vlomna tatvina. Da bo vaš dom zares dobro zaščiten, lahko pri premoženjskem zavarovanju izkoristite posebne ugodnosti GRAWE in številne druge prednosti paketa GRAWE DOM: velik obseg kritja, predvsem pri poplavah, tatvinah, plazovih in ujmah,

realne zavarovalne vsote,

zavarovanje na novo vrednost,

konkurenčne cene in popuste,

visoke zavarovalne vsote iz naslova odgovornosti,

ažurno reševanje škodnih zahtevkov. Ob sklenitvi zavarovanja sklenite tudi storitev GRAWE HELP, ki z brezplačno številko reši vse nepričakovane nevšečnosti ob nujnih primerih.

Postopki ob nastanku škode

O škodi moramo takoj, ko je mogoče, obvestiti zavarovalnico, v primerih vloma ali ropa pa tudi policijo.

Ko nastane škodni primer, za katerega imate sklenjeno zavarovanje, bo zavarovalnica, čeprav je ugotovljena škoda večja, izplačala odškodnino največ do višine, ki je bila dogovorjena v zavarovalni pogodbi. Znesek škode, do katerega odgovarja zavarovalnica, se imenuje zavarovalna vsota, v nekaterih primerih pa je lahko še dodatno omejena.

1. korak: Preprečevanje nesreč

Gasilci: 112

Policija: 113

Reševalci: 112

2. korak: Prijava škode

3. korak: Preprečitev širjenja škode

4. korak: Pojasnitev poteka dogodkov

5. korak: Zbiranje računov

6. korak: Ugotovitev škode

7. korak: Povračilo škode

8. korak: Svetovanje