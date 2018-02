Malo drugačna umetnost, za katero je potrebna velika natančnost #video

Da je nadarjena za umetnost, je danes že babica Ana Podržaj spoznala v osnovni šoli, a je zaradi poškodbe roke sanje o slikarski prihodnosti opustila. Z malce drugačno umetnostjo pa se je srečala pred desetimi leti, zanjo sta potrebna velika natančnost in potrpljenje. Izdeluje makete hiš in cerkva iz domačega okolja Velikih Lašč

Video: Planet TV

Hiša, ki je že dolgo več ni, je še kako živa. Narejena je bila po spominu, ne manjka ji nobena podrobnost. Ob njej se vije trta, ob njej stoji hruška, tudi samokolnico lahko vidimo.

Naredila je tudi maketo svoje rojstne hiše. A še zdaleč ni edina z vso notranjo opremo, z osvetljavo je ustvarila bratovo hišo. Od blizu, skozi okno, ga lahko vidimo, kako z odprtimi rokami pričakuje svoje hčere.

"Ko je soseda videla maketo, si je tudi ona zaželela eno," je razložila Podržajeva. Željo je sosedi izpolnila, hiši je dodala še balkon in drvarnico.

Navdih dobila po hudi zdravstveni preizkušnji

Z vso okolico in župniščem se med njenimi jaslicami dviga velikolaška farna cerkev. Zraven stoji še znamenita cerkev na Veliki Slevici. Idej ji res ne manjka. Trenutna želja je ustvariti še vse preostale podružnice.

Svoje poslanstvo je odlagala do upokojitve, šele po težki zdravstveni preizkušnji se je z njim soočila. Zdaj ure in ure preživi ob delu, ki jo sprošča in v katerem uživa prav vsak trenutek.

Les in kamni so zlato

Za hišo porabi ves mesec, ustvarja iz odpadnih materialov, iz materialov, ki jih najde ali kupi. Zanjo so les in kamni zlato. Vse makete podari, niti v prihodnje jih nima namena prodajati.

In ko smo na koncu listali še zbirko starih fotografij, je povedala, da je pri njih ročna spretnost prehajala iz roda v rod. In se še nadaljuje: slike na zidovih so delo hčere Andreje, ki je dar prenesla tudi na svoje otroke.