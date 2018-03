Kako poskrbeti za varnost doma med dopustovanjem?

PAZITE NA SVOJO VARNOST

Se odpravljate na dopust? Ste pospravili hladilnik, zalili rože in se s sosedo dogovorili, naj prazni vaš poštni nabiralnik? Kaj pa morebitni vlomilci, ste pomislili tudi nanje? Ko boste zdoma, bi se nepridipravi kaj lahko lotili vaših vhodnih vrat ali oken. Da bodo počitniški dnevi zares brezskrbni, se torej prepričajte, da ste storili vse za varnost svojega doma, saj so vlomi vedno pogostejši.

Oglasno sporočilo

Kaj lahko storimo?

Predvsem morate poskrbeti, da vaš dom ne bo dajal vtisa o vaši odsotnosti.

Rolete ali senčila naj ne bodo povsem spuščena.

Če je mogoče, naj kdo od sorodnikov ali prijateljev v vašem stanovanju občasno prižge luči, ali pa si uredite avtomatsko vklapljanje luči ob določenih terminih.

Predvsem pa naj kdo od znancev poskrbi, da vaš poštni nabiralnik ne bo pokal po šivih.

Seveda lahko največ za varnost doma, ki je nekakšen varuh vaše zasebnosti, naredite z vgradnjo protivlomnih vrat. Ta bodo zlikovcem že na prvi pogled dala jasno vedeti, da bo vlom v vaše stanovanje ali hišo zares trd oreh.

In katera so kakovostna protivlomna vrata? Vsaka, ki so na trgu, zagotovo ne. Ponudnikov je veliko, a njihova ponudba ni nujno tudi kakovostna. Pri izbiri vrat je zato treba biti previden, predvsem pa se je treba pozanimati, ali imajo določena vrata ustrezen certifikat protivlomnosti.

Ta certifikat je namreč dokazilo, da gre res za kakovostna protivlomna vrata in ne za običajna vrata, ki jih nekateri ponudniki oglašujejo kot protivlomna.

Protivlomna vrata Vovko so rezultat 45 let izkušenj in odličnosti na področju varnosti, zato predstavljajo vrh ponudbe na trgu.

Poleg certificirane protivlomnosti in neprekosljivih izolativnih lastnosti so protivlomna vrata Vovko tudi že v osnovni različici na voljo s popolno varnostno opremo in tako zagotavljajo najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Pred odhodom na počitnice torej razmislite, ali ste svoj dom, ki ga vsi povezujemo z družino, varnostjo in zasebnostjo, res dobro zaščitili. Če bi ob vrnitvi domov ugotovili, da je neznanec nasilno vstopil v svet vaše zasebnosti, bi se zagotovo počutili zelo neprijetno.

Tudi če pustimo ob strani možnost odtujitve materialnih dobrin, je enako pomembno upoštevati občutek izgube varnosti za vas in vašo družino. Pri tem naj bo vaše vodilo dejstvo, da protivlomna vrata poleg zagotavljanja pristnega občutka varnosti učinkujejo tudi kot najboljše preventivno sredstvo proti vlomom.

Pojdite na dopust brez skrbi!