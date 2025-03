Kako poskrbeti za trato, da bo lepo uspevala?

Če ob pripravi tal in tudi kasneje, ko je trata že oblikovana, ne poskrbimo za vse potrebno, je velika verjetnost, da bomo nad videzom trate res razočarani. Zdaj je čas, da s pravilnim pristopom poskrbimo, da se razmere obrnejo travi v prid, da bo lepša kot kdajkoli prej.

Gnojenje

Trato gnojimo s posebnimi gnojili, ki jih enakomerno raztrosimo po celotni površini, po možnosti pred dežjem. Novejša gnojila imajo to lastnost, da se sproščajo samo ob ugodnih razmerah, zato delujejo dalj časa in ni nepotrebnega onesnaževanja kot pri navadnih mineralnih mešanicah. Ko so tla topla in vlažna, prodre voda skozi membrano, s katero so zrnca ovita, in povzroči raztapljanje hranil, ki postanejo dostopna koreninam. Navadna mineralna gnojila, predvsem dušična, trosimo po trati večkrat po malem, največkrat po košnji ali pred obnovitvenimi posegi.

Obnavljanje zanemarjene trate

Pomlad je najprimernejši čas za izboljšanje in obnavljanje trate, saj je v tem času najbolj rastna in se bo do jeseni lepo zgostila. Košnja in gnojenje sta opravili, ki travi dajeta prednost pred ostalimi rastlinami.

Foto: Pexels

Zračenje ruše

Zračenje trate omogoča globljo rast korenin in boljšo vraščenost. Dela se lahko lotimo tudi z navadnimi vrtnimi vilami, ki jih zabadamo navpično v tla in nagibamo, da se travna ruša nekoliko privzdigne, ne da bi jo pri tem raztrgali. Po takem rahljanju zrak bolje prodre v tla, kar se pozna v pospešeni rasti in trpežnosti.

Česanje

Polst (mrtve travne bilke), ki se je nabrala čez leto, preprečuje vodi, da bi nemoteno odtekala do korenin, ovira pa tudi rast trave. Z odstranjevanjem bomo spodbudili novo rast, prav tako pa bo trata gosta in zdrava. Manjše površine lahko prečešemo z navadnimi ali vzmetnimi železnimi grabljami, za večje pa si bo treba omisliti strojne pripomočke.

Valjanje

Kjer je zima naredila svoje, bo treba neravne površine poravnati, vendar s tem početjem ne smemo pretiravati, posebno na težkih tleh.

Foto: Pexels

Bolezni in mah

Snežne plesni je zaradi dolgotrajne snežne odeje več kot navadno. Blage okužbe lahko zdravimo, hujše pa preprečujemo s pripravki, ki vsebujejo zeleno galico, še hujših primerov pa se bo treba lotiti z ustreznimi fungicidi. Zelena galica bo zaustavila tudi mah, ki se pojavlja tam, kjer se je trava umaknila zaradi neustreznih rastnih razmer. Najpogostejši vzroki za to so zbita, slabo odcedna in nerodovitna tla, senčno rastišče in zakisanost tal (nizek pH). Tudi prenizka košnja lahko oslabi trato in omogoči razraščanje maha, zato prilagodimo višino kosilnice.

Tudi na najbolj negovani trati lahko naletimo na težave, z doslednim izvajanjem vseh rastno izboljševalnih ukrepov pa bo teh mnogo manj.