GEN-I z novo samooskrbno rešitvijo za trajnostno prihodnost

Ob zaključku sheme NET metering se je pojavilo vprašanje o donosnosti sončnih elektrarn in o tem, ali se samooskrba z električno energijo še vedno izplača. GEN-I kot vodilni načrtovalec trajnostnih rešitev uvaja nov model samooskrbe, ki ne le ohranja finančne ugodnosti za odjemalce, temveč tudi bistveno povečuje njihovo vlogo v trajnostnem energetskem ekosistemu. Več o novem modelu samooskrbe preberite v nadaljevanju.

Foto: Gen - I

Vaša nova samooskrbna rešitev

Nov poslovni model, ki so ga razvili v GEN-I, omogoča lastnikom sončnih elektrarn s soglasjem za priključitev pridobljenim po 1. januarju 2024, odkup viškov električne energije in odpravlja dvome o donosnosti investicije v sončno elektrarno. Za viške električne energije, ki jih bo ustvarila njihova sončna elektrarna, bodo odjemalci namreč pri podjetju GEN-I prejeli dobropis za električno energijo, ki jim bo zmanjšal strošek položnice v istem oz. naslednjih mesecih. Cenik za prevzem in oddajo električne energije pri samooskrbi si lahko ogledate na objavljenem ceniku.

Natančnejši in pravičnejši obračun električne energije

Novi produkt podjetja GEN-I temelji na 15-minutnih intervalih, kar zagotavlja natančnejši in pravičnejši obračun električne energije. S tem pristopom se ne le optimizira finančni izkupiček, ampak tudi spodbuja odgovorno ravnanje z energijo ter aktivno načrtovanje in upravljanje odjema energije. Kljub temu, da sistem NET metering za nove lastnike sončnih elektrarn, ki so soglasje za priključitev pridobili po 1. 1. 2024 ni več mogoč, nov model odkupa viškov zagotavlja ugodnosti za odjemalce GEN-I. Lastniki sončnih elektrarn na tak način ostajajo neodvisni od volatilnosti cen energije na mednarodnih trgih.

Foto: Gen - I

Povečana zelena zavest

Z uporabo novega modela samooskrbe se povečuje zavest o trajnostnem ravnanju z energijo, kar pomeni korak naprej k učinkovitejši in odgovornejši rabi električne energije. GEN-I z inovativnim pristopom rešuje izzive nove dobe samooskrbe z električno energijo. Nov model odkupa viškov električne energije ne le ohranja ugodnosti za odjemalce GEN-I, ampak tudi spodbuja trajnostno ravnanje z energijo.

elektrika@gen-i.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1558. Za več informacij in sklenitev pogodbe o samooskrbi se obrnite na GEN-I naali pokličite na brezplačno telefonsko številko

Razmišljate o postavitvi lastne sončne elektrarne?

Vabimo vas, da izkoristite prednosti našega inovativnega modela odkupa viškov in zaupate izgradnjo sončne elektrarne strokovnjakom GEN-I Sonce. Obiščite njihovo spletno stran, izpolnite obrazec, prejmite informativno ponudbo, prilagojeno svojim potrebam in se naročite na ogled lokacije. Vaša sončna elektrarna je le nekaj korakov stran. Izkoristite sončno energijo in prispevajte k trajnostni prihodnosti že zdaj.

Vaša energetska samozadostnost je le en klik stran.