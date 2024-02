GEN-I vliva optimizem v prihodnost sončnih elektrarn

Konec sistema NET metering

Lastnikom sončnih elektrarn netmetering nudi idealno priložnost za optimalne izkoristke energije, ki jo proizvaja njihova sončna elektrarna, saj se obračun oddane in proizvedene energije izvaja na letni ravni. V ta sistem so lahko vstopili vsi, ki so vlogo za soglasje za priključitev sončne elektrarne oddali do konca leta 2023, čas za postavitev sončne elektrarne pa imajo še vse leto 2024. Ta sistem je zaradi svoje ugodnosti mnoge prepričal, da so se odločili za izgradnjo sončne elektrarne, in jih spodbudil, da stopijo naproti zeleni prihodnosti.

Nov sistem samooskrbe

Vključitev v sistem NET metering se je s koncem leta 2023 zaključila. S 1. januarjem 2024 se je na področju sončnih elektrarn začelo novo obdobje. Odjemalci namreč v manj sončnih mesecih energijo prevzemajo iz omrežja, v bolj sončnih mesecih pa presežke električne energije zastojn oddajajo v omrežje. Spremembo zato spremlja zaskrbljenost zaradi morebitne nižje donosnosti samooskrbnih sončnih elektrarn.

Nova samooskrbna rešitev

GEN-I je prvo podjetje, ki na tem področju ponuja novo samooskrbno rešitev, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča, da po novem sistemu obračunavanja od svoje sončne elektrarne dobijo kar največ. Energijo, ki jo njihova elektrarna proizvede in jo oddajo v omrežje, jim bodo namreč v obliki dobropisa obračunali na položnici za električno energijo. Če bo vrednost oddane energije višja od vrednosti prevzete energije iz omrežja, se bo dobropis prenesel v naslednji mesec. Prihranek se od odjemalca do odjemalca razlikuje, saj je odvisen tako od porabe stranke kot od velikosti sončne elektrarne. Odvisno od teh dejavnikov lahko povprečna stranka pri prehodu na samooskrbo po novem poslovnem modelu računa na letni prihranek v višini do 1.000 € glede na leto 2023.

Skupaj prispevamo k trajnosti

Tako GEN-I stopa naproti svojim odjemalcem in jim ponuja odlično priložnost za samooskrbo nove dobe, ki se še vedno izplača. S tem jim nudi priložnost, da krepijo svoj prispevek k trajnostnemu razvoju in aktivno upravljajo svoj odjem energije. Tako lahko vsak prispeva k trajnostni prihodnosti, hkrati pa osmisli svojo samooskrbo s sončno energijo.

Foto: Gen - I

Novi način meritev, nova priložnost za dejavno soustvarjanje energetske prihodnosti

Nov način obračunavanja prinaša tudi natančnejši in pravičnejši način merjenja, saj temelji na 15-minutnih obračunskih intervalih. Svoje finančne ugodnosti lahko odjemalci s tem še povečajo, saj s prilagajanjem svoje porabe vplivajo na znesek na položnici. S tem postanejo dejavni udeleženci v ustvarjanju trajnostne družbe in s svojim ravnanjem doprinesejo tako k svoji finančni dobrobiti kot k bolj zeleni prihodnosti našega planeta.

Poskrbite, da bo prihodnost vaše samooskrbe svetla in boste od svoje sončne elektrarne dobili kar največ.

Za več informacij o sklenitvi pogodbe o samooskrbi nam pišite na elektrika@gen-i.si ali pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1558, z veseljem vam bomo pripravili pogodbeno dokumentacijo, ki jo lahko podpišete z enim klikom.

Razmišljate o postavitvi lastne sončne elektrarne?

Vabimo vas, da izkoristite prednosti našega novega poslovnega modela odkupa viškov in zaupate izgradnjo sončne elektrarne strokovnjakom GEN-I Sonce. Obiščite njihovo spletno stran, izpolnite obrazec, prejmite informativno ponudbo, prilagojeno vašim potrebam, in se naročite na ogled lokacije.

Vaša sončna elektrarna je le nekaj korakov stran. Izkoristite sončno energijo in prispevajte k trajnostni prihodnosti že zdaj.