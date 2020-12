Damjan Murko: Zasačen, ko je prejeto darilo podaril naprej #video

Pevec Damjan Murko, znan tudi kot štajerski slavček, je prvi in še vedno eden od najboljših samopromotorjev pri nas. Ob okraševanju smrečice nas je lani popeljal v svoj svet. Razkril je, kateri trač ga je najbolj nasmejal, kaj imata pri njem skupnega božič in valentinovo, kdaj in zakaj je ostal skoraj brez trepalnic in kako so go ujeli, ko je prejeto darilo podaril naprej. Seveda pa nam je tudi zapel v svojem slogu.