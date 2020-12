Vsako silvestrovo se tu zbere milijon ljudi, letos pa jih bo manj kot sto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Priprave na eno najbolj prepoznavnih silvestrskih zabav so v polnem teku, a bo letos ta precej drugačna.

Silvestrovanje na Times Squaru v New Yorku velja za eno najslavnejših in največjih silvestrovanj na svetu. Vsako leto se je tam zbralo več kot milijon ljudi, da bi pospremili spuščanje slovite svetleče krogle in vstopili v novo leto.

Pretekli konec tedna so delavci kroglo že začeli sestavljati in postavljati, toda letos je v živo ne bo gledala množica, ampak le peščica ljudi.

Zabava le za peščico povabljencev

Tudi newyorško silvestrovanje bo namreč zaradi covid-19 močno okrnjeno, a ni odpovedano – mestne oblasti v New Yorku so se odločile, da na zabavo povabijo družbo zdravstvenih delavcev in drugih uslužbencev, brez katerih pandemije ne bi mogli preživeti.

Po poročanju Reutersa bodo povabljenci spuščanje krogle na Times Squaru spremljali ob strogih zaščitnih ukrepih, med drugim bodo drug od drugega ločeni z ograjami, ki bodo zagotavljale zadostno razdaljo med njimi.

Čeprav prireditve v živo ne bo spremljalo veliko ljudi, pa jo bo toliko več Američanov gledalo prek televizijskega prenosa. Med nastopajočimi, ki jih bodo pospremili v novo leto, bosta tudi Gloria Gaynor in Jennifer Lopez.

