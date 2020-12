Praznični jedilnik za oblizniti prste

Vendar, še preden zavihtite kuhalnice in si nadenete svoj najljubši predpasnik, preverimo skupaj, katere pripomočke potrebujete, da bo domača kulinarika stekla hitreje in hkrati dosegla čisto nove dimenzije okusov.

Foto: Getty Images

Tri, štiri, zdaj! Pripravljeni na kulinarične presežke?

Vsak kuharski mojster pri svojem delu prisega na pripomočke, s katerimi lahko zlahka ustvarja svoje mojstrovine. Ne samo za praznike, zagotovite si, da boste v kuhinji vedno imeli pri roki vse, kar potrebujete. Gremo po vrsti.

Pekači vseh vrst: za odlično in predvsem raznovrstno peko potrebujete pekače. Večje za pečenke in ribje specialitete, malo manjše za narastke, gratinirane testenine in zelenjavo. Spet posebne za sladke dobrote – od potic, zvitkov, kolačev do drobnega peciva in tort. Eden od bolj uporabnih in vsestranskih je nedvomno tudi kvadratni pekač v velikosti 28 x 28 centimetrov, v katerem boste lahko pripravili tudi obrok po našem priporočilu.

Kakovostna tehtnica: nekateri recepti zahtevajo zelo natančno izmerjeno težo vseh sestavin, zato je ključno, da imate tehtnico, ki vas ne bo pustila na cedilu in uničila tako skrbno pripravljene jedi. Izberite takšno, ki vam bo tudi omogočila enostavno čiščenje in vam v kuhinji ne bo zavzela veliko prostora.

Lonci in ponve: dobro založena kuhinja ima vsaj 10-delni komplet loncev in dve ali tri ponve. Večjo raznolikost pri pripravi jedi boste dosegli, če boste kupili še vok, ki omogoča pripravo hitrih jedi z orientalskim pridihom.

Mešalniki vseh vrst: za stepanje, mesenje, tudi sekljanje in stiskanje. Dobro založena kuhinja mora vključiti tudi različne male gospodinjske aparate. To seveda ne pomeni, da potrebujete čisto vse, kar ponuja trg. Za začetek predlagamo predvsem naslednje: palični mešalnik, manjši sekalnik hrane, ročni ali robotski mešalnik, ki omogoča tako stepanje kot mesenje testa. Zelo priročni so tudi manjši mešalniki za smutije ali sokovniki.

Kavni aparat: če ste ljubitelji dobre kave, potem v vaši kuhinji ne sme manjkati sodoben aparat za kavo. Iz dveh razlogov: da boste lahko uživali ob skodelici kave kot iz trgovine in da boste z njim dodali prvovrstno dizajnersko poživitev kuhinji.

Mikrovalovna pečica: odličen gospodinjski pripomoček, ki vam bo močno olajšal pripravo jedi – za hitro segrevanje in odtajanje. Nenadomestljiv tudi pri pregrevanju vnaprej pripravljenih jedi.

Foto: Getty Images

Zdaj pa zares: veličasten praznični meni

Za božič, silvestrovo, rojstni dan, obletnico ali kar tako. Predstavljamo vam zamisel za svečani trihodni meni za večerjo, s katero boste nedvomno navdušili še tako zahtevne jedce.

Tradicionalna kremna juha s kančkom presenečenja

Sestavine

250 g buče

200 g kuhane čičerike

5 suhih paradižnikov

0,5 l zelenjavne juhe

1 hruška

polovica čebule

polovica stebelne zelene

lovorjev list

polovica žličke paprike v prahu

oljčno olje

sol

Priprava

Čebulo narežete na majhne koščke in jo skupaj z narezano zeleno prepražite na oljčnem olju. Dodajte na kocke narezano bučo, suhe paradižnike in papriko. Na hitro premešajte in polijte z vročo zelenjavno juho. Dodajte lovorjev list, sol in poper. Po desetih minutah dodajte še čičeriko in na krhlje narezano hruško. Ko bo juha kuhana, odstranite lovorjev list in s paličnim mešalnikom dobro premešajte, da boste dobili lepo kremno strukturo. Juho okrasite z bučnimi semeni.

Pečenka je klasika med prazničnimi jedmi.

Sestavine

1 kg teletine za pečenko (pleča ali vratovina brez kosti)

400 g krompirja

timijan

salvija

rožmarin

sol

olje

Priprava

Pečenko najprej posolite in začinite ter v ponvi na hitro popecite z vseh strani, da zakrkne. Nato jo skupaj z narezanim krompirjem postavite v pekač, jo začinite in posolite, dodajte še nekaj kapljic olja. Pecite na 200 stopinjah približno eno uro. Pri telečji pečenki je treba paziti, da je ne prepečete. Najboljša je, če je v notranjosti še nekoliko rožnata.

Postrežete jo s pečenim krompirjem in zelenjavo na maslu. Vsakemu gostu ponudite tudi nekaj sveže solate.

Hitra sladica, ki vedno navduši.

Sestavine

120 g piškotov

40 g masla

3 žlice sladkorja v prahu

200 g rikote

100 g grškega jogurta

jagode ali maline

Priprava

Piškote zmeljete in jim primešate stopljeno maslo. Porazdelite jih na dno 4–6 kozarcev in postavite v hladilnik. Medtem pripravite kremo. V skledi premešate rikoto, jogurt in sladkor. Kremo porazdelite v kozarčke ter postavite v hladilnik. Preden postrežete, okrasite s koščki jagod. Dodate lahko tudi košček čokolade.