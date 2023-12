Kulinarična zvezda letošnjih praznikov

Pršut je nepogrešljiv gost vsake praznične mize in okusna izbira, ki jo lahko postrežemo samostojno ali kot odličen dodatek številnim jedem. Za najbolj prefinjeno izbiro pri nas velja Kraški pršut , ki je kulinarični simbol Krasa in eden najprestižnejših slovenskih proizvodov. Odlikujejo ga izbran okus, bogata aroma, intenzivna rubinasta barva, sočnost in ravno pravšnja slanost vsake rezine.

Foto: Pršutarna Lokev

Okus pršuta je specifičen, a kljub temu zadovolji večino ljudi. Ta izjemna mesnina se prileže skoraj ob vsaki priložnosti. Najboljši je tisti, ki mu dodajo le morsko sol in nato dozori pod vplivom prave kraške burje. Postopek soljenja in sušenja mesa, ki ga je človek prvič uporabil za podaljšanje obstojnosti mesa, še danes ostaja osnova za zorenje pršuta.

Kraški pršut se pojavlja tako na osebnih praznovanjih in zabavah kot na gastronomskih dogodkih po Sloveniji, največkrat ga postrežejo kot predjed. Vse pogosteje ga kuharski mojstri vključujejo tudi med glavne jedi, s čimer jed dvignejo na povsem novo raven.

Foto: Shutterstock

Ročno rezanje za kulinarično doživetje

Si boste letos privoščili sončno kračo pršuta? Potem jo morate vsekakor znati tudi spretno narezati. Največji vtis boste naredili z obvladovanjem ročnega rezanja, ki omogoča natančno sledenje naravni strukturi vlaken v pršutu. Takšne rezine so mehkejše in nadvse aromatične. Nepravilni rezi dodajo raznolikost oblik in tekstur, ki jih lahko okusimo pri vsakem grižljaju.

Za ročno rezanje potrebujete oster nož, ki naj bo dolg in ravno prav širok ter dovolj prožen, da se prilagodi obliki pršuta. Nikoli za ročno rezanje ne uporabite nazobčanega noža. Če je pršut pogosto na vaši mizi, je pametno investirati v stojalo za pršut, ki rezanje spremeni v svojevrsten dogodek, tako za vas kot za goste.

Foto: Pršutarna Lokev

Kako se torej lotiti rezanja? Njaprej čistite tolikšen del pršuta, kot ga nameravati razrezati. Pršut čvrsto stisnite s stojalom. S prvimi rezi izravnajte površino in nadaljujte s tankimi rezinami, ki se v ustih raztopijo in poskrbijo za popolno aromo.

Izberite Kraški pršut pršutarne Lokev s'Krasa Pršutarna Lokev s'Krasa velja za najstarejšo pršutarno na slovenskem Krasu, kjer že stoletja po tradicionalnih metodah pripravljajo kraške mesne specialitete. Tradicijo ohranjajo v sodobnem ritmu življenja in z naravnimi načini predelave kraških mesnin, brez uporabe umetnih dodatkov in soljenih samo z morsko soljo Piranskih solin. Gurmanski užitek ob pršutu pršutarne Lokev s'Krasa ni le okusno doživetje, ampak potovanje skozi zgodovino in tradicijo. V vsaki rezini se odraža spoštovanje do narave in dediščine, ki se prenaša iz roda v rod. Izbirate lahko med pršutom, ki ima milejši in manj slan okus, ter pršutom čvrstejše in intenzivnejše strukture, s polno in rahlo bolj slano aromo. Njegov okus in tekstura sta odvisna od dobe zorenja in sušenja na značilni kraški burji. Foto: Pršutarna Lokev

Foto: Pršutarna Lokev

Strojno rezanje pršuta ima svoje prednosti. Predvsem zahteva manj znanja, a vsekakor nekaj veščin za tanko in elegantno narezane rezine.

Pred rezanjem pršut primerno ohladite. Lahko ga za nekaj minut postavite v skrinjo, saj bo rahlo zamrznjenega preprosteje rezati. Kosu pršuta najprej obrežite oksidirane površine in dela kože ter ga nato narežite na rezine, debele približno en milimeter.

Če niste vešči rezanja, v trgovinah poiščite že narezan pršut.

Z izborom Lokavskega pršuta izberete tradicijo! Foto: Pršutarna Lokev Sušenje Lokavskega pršuta poteka najmanj 12 mesecev ter mu daje posebno kakovost, intenzivno barvo, žlahten, poln okus in srednje čvrsto strukturo. Od drugih kraških pršutov se razlikuje po značilnem poprovem posipu in času zorenja. Kakovost Lokavskega pršuta je bila nagrajena z zlato medaljo na 41. mednarodnem ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov v Gornji Radgoni.

Začnite praznike v stilu

Kraški pršut je izraz umetnosti in strasti do kulinarike. Kombinacija soli, zraka in časa vodi do popolnega uravnoteženja okusa, ki se razvije v vsaki rezini. To je okus, ki nežno poudarja življenjsko radost in razveseljuje brbončice.

Pršut je izvrstna izbira za zahtevne gurmane in najbolj slavnostne dogodke. Poleg postrezite kruh brez dodatkov. Odlično se dopolnjuje s sirom, hladno melono, hrustljavimi orehovimi jedrci, olivami, sočnimi suhimi slivami in figami. Tradicionalno se k pršutu odlično poda vino, s teranom ali suhim belim vinom boste zadeli pravi ton.

Foto: Shutterstock

Z nekaj ustvarjalnosti lahko iz Kraškega pršuta nastanejo prave kulinarične specialitete. Eksperimentiranje z okusi in kombinacijami bo pripeljalo do odkritja novih, okusnih jedi. V nadaljevanju preverite dve ideji, kako Kraški pršut vključiti v svoje kuharske podvige.

Pršutni zvitki s figami, rukolo, sirom in medom

Foto: Pršutarna Lokev Sestavine:

8 rezin pršuta Lokev

100 g mehkega kozjega sira

70 g figove marmelade

2 pesti rukole

½ limone

olivno olje

poper

Priprava:

V posodici premešamo dve žlici olivnega olja in sok polovice limone. Čez rezino pršuta z žličko namažemo sir. Pazimo, da se pršut ne trga. Ob sir namažemo pol žličke figove marmelade. Popopramo. Dodamo nekaj lističev rukole in tesno zvijemo. Pokapljamo z mešanico olivnega olja in limone ter malo popra.

Pita z rikoto, pršutom in paradižnički

Foto: Pršutarna Lokev Sestavine:

8 rezin pršuta Lokev

275 g listnatega testa

250 g rikote

75 g češnjevih paradižnikov

1 pest rukole

olivno olje

Priprava:

Listnato testo razvijemo čez večji pekač, obložen s papirjem za peko. Centimeter od roba testo zarežemo vsenaokrog, da ustvarimo okvir. Na sredini v testo zarežemo križce, da pri peki ne bi preveč naraslo. Testo pečemo 20 minut na 200 stopinjah Celzija.

Rikoti dodamo žlico olivnega olja in premešamo. Rahlo porjavelo in naraslo testo vzamemo iz pečice, potlačimo sredino in ga premažemo z rikoto. Dodamo na četrtine narezane češnjeve paradižnike in rezine pršuta. Pito potresemo z rukolo in pokapljamo z olivnim oljem.

Ne glede na to, ali ga boste uživali samostojno ali v kombinaciji s sirom, sadjem, kruhom in izbranim vinom, pršut vedno nosi s seboj tradicijo in ljubezen do dobre hrane. Postrezite ga na svoji praznični mizi in ustvarite pravo gastronomsko doživetje.