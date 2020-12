Kako pričarati popolno praznično doživetje?

Oglasno sporočilo

Bliža se božični večer, ko je v zraku prav posebno vzdušje, miza se šibi pod težo dobrot, otroci pa pričakujejo prihod dobrega moža. Prijetni zvoki božičnih popevk, sijoči okraski in družba najbližjih so recept za čudovit večer, hkrati pa so bližajoči se prazniki krasna priložnost, da se vsa družina zbere v kuhinji in zabava ob pripravi slastnih jedi, ki bodo poskrbele, da bodo prazniki tudi letos nepozabni. Veseli se jih tudi kuharica Ana Žontar Kristanc, ki že skrbno načrtuje slavnostno večerjo za svoje najbližje.

Da bo večerja v družbi njenih fantov resnično čarobna, si je za slasten začetek božične večerje zamislila okusno in preprosto predjed, ki bo navdušila s prazničnim, bogatim okusom. Gre za hrustljave praznične trakce z namazom Rio Mare Pate z lososom, brusnicami in pistacijami, ki so odlična rešitev tudi za trenutke, ko želite svoji družini ponuditi nekaj slastnega, a imate malo časa in le nekaj sestavin.

Za hrustljave praznične trakce z namazom Rio Mare Paté z lososom, brusnicami in pistacijami boste potrebovali:

4 rezine toasta,

2‒3 žlice namaza Rio Mare Paté z lososom (100 g),

3‒4 žlice posušenih brusnic,

3‒4 žlice nesoljenih pistacij,

2‒3 žlice brusničnega džema.

Rezine toasta položimo v segreto pečico pod žar in jih zlato zapečemo na obeh straneh. Vzamemo jih iz pečice, odrežemo skorjo ter jih razpolovimo po celotni dolžini, da dobimo dva tanka toasta. Ta nato razrežemo na pravokotne trakove, jih položimo z nepečeno stranjo navzgor in damo nazaj v pečico, da se zapečejo še na drugi strani. Med peko moramo biti pozorni, saj se tanki trakci hitro zapečejo. Ko so pripravljeni, jih ohladimo, nato pa na sredino nežno namažemo džem, nanj lepo oblikujemo Rio Mare Paté z lososom ter vse skupaj potresemo z grobo narezanimi pistacijami in brusnicami.

"Namaz Rio Mare z lososom je res odličen in v kombinaciji z brusničnim džemom poskrbi, da je vsak grižljaj popolno praznično doživetje," nam je zaupala mamica dveh otrok in dodala, da jih obožuje vsa družina, saj so idealni za hiter prigrizek ali obogatitev drugih jedi. Navdušili bodo tudi najzahtevnejše gurmane, saj vsebujejo kakovostne in skrbno izbrane sestavine brez dodanih konzervansov. Na voljo so v vsem dobro znani praktični tubi, ki je odlična za najmlajše, izbirate pa lahko med slastnimi okusi, kot so Paté z lososom in s tunino in na soncu sušenimi paradižniki ter številni drugi. Letošnja novost so namazi Rio Mare Paté v elegantni ovalni pločevinki, ki jo lahko ponovno zaprete. Paté tunin namaz z limoninim sokom vas bo s prijetno svežino popeljal v poletne dni, ljubitelje mediteranskih okusov pa bo navdušil Paté z olivami. Izjemno okusen je tudi Paté tunin namaz s papriko, na katerega prisegajo ljubitelji zelenjave.

Želimo vam čarobne in mirne božične praznike!

Za več receptov z izdelki Rio Mare, ki bodo obogatili vaše praznike, spremljajte blog www.aninakuhinja.si, spletno stran www.riomare.si in Facebook stran www.facebook.com/Rio.Mare.Slovenija.

Naročnik oglasnega sporočila je Rio Mare.