Izkoristite božič za ustvarjalnost

Mnogi imate za sabo zahtevno leto. A strast in zagnanost sta tista, ki vas, kljub temu, vsako jutro dvigneta pokonci, da vstanete iz postelje in energično začnete novi dan. Ker ni nikoli prepozno za odkrivanje novih stvari, izkoristite božični čas in si omislite novi konjiček. Preverite, kako vam lahko pri tem pomagajo naprave Huawei.

Če ne veste, kaj bi lahko vzbudilo vašo strast, ne skrbite. Mnogi se spopadajo z enako težavo, ki jim preprečuje, da bi odkrili vse svoje edinstvene talente. Medtem ko živimo iz dneva v dan, lahko hitro zapademo v dnevno rutino, zaradi katere smo utrujeni, nepotešeni in prikrajšani za veliko novega. Vse to se kot v čarovniji spremeni, ko odkrijete svojo strast.

Na žalost vsi ne vedo, kaj je njihova resnična strast, niti ne znajo natančno prepoznati, kaj jih fascinira. Kako rešiti to težavo? Poskušajte pomisliti, kaj bi vas navdušilo, če bi v popolnosti obvladali stvari, ki vas zanimajo. Popolno igrati na kitaro, preteči maraton prej kot v treh urah, ali če bi vašo sliko objavili v priljubljeni reviji? Kaj je tisto, kar vas navdihuje in zaradi česar se počutite dobro?

Ne glede na vse to pa vam bodo naprave Huawei, vsaka posebej ali povezane med seboj, pomagale uresničiti vaše sposobnosti.

Brezhibna povezava med napravami

Če želite biti vplivnež, fotograf ali snemati podkaste, boste pogosto morali posegati po različnih napravah, kot so na primer pametni telefoni, tablični in prenosni računalniki. Da bo delo preprostejše, Huawei nudi interaktivno uporabniško izkušnjo.

Funkcija sodelovanja na več zaslonih omogoča enostavno prenašanje datotek, uporabo tipkovnice in sledilne ploščice za delo z aplikacijami pametnega telefona ali predvajanje glasbe s pametnega telefona na zvočnikih tabličnega računalnika. Vse to in še več deluje brezžično, ne da bi morali naprave med seboj povezati s kablom.

Poskrbljeno je tudi za varnost podatkov. Huawei Cloud je rešitev za varnostno kopiranje in obnavljanje dragocenih podatkov ter nastavitev naprav, sinhronizacijo in prenos datotek med napravami. Fotografije in videoposnetke na katerikoli napravi imate lahko varno sinhronizirane s shrambo oblaka, zaradi česar jih je preprosto urejati in prenašati, ne glede na prostor, čas in napravo, ki vam je v danem trenutku na voljo.

Začnite ustvarjati ekosistem s pametnim telefonom

Fotografiranje je strast mnogih. Poleg visokozmogljive baterije pametni telefon Huawei P smart 2021 ponovno dokazuje Huaweievo strokovno znanje v zagotavljanju odličnih fotografskih zmogljivosti. Sklop štirih kamer se lahko pohvali z ločljivostjo 48 MP, na voljo ima nočni način fotografiranja, podprt z umetno inteligenco, ki ga odlikujeta nizka raven digitalnega šuma in posledično visoka kakovost fotografij. Prav tako zna zajemati fotografije v širokem kotu, tuja pa mu nista niti bližinska niti portretna fotografija.

Lahki prenosnik za delo na poti

Prenosni računalnik Huawei MateBook X navdušuje z brezkončnim zaslonom, zato nudi izjemno izkušnjo ustvarjalcem vsebin. 13-palčni zaslon se lahko pohvali z ločljivostjo 3K (3000 x 2000 slikovnih pik) in je sposoben prikazati 100 odstotkov barvnega obsega sRGB. Bogate barve v kombinaciji z ločljivostjo pripomorejo, da vsebina na zaslonu zaživi in ponudi bolj zabavno izkušnjo kot kdajkoli prej.

Eleganten, lahek in tanek prenosnik zagotavlja zmogljivost za nemoteno opravljanje vsakodnevnih nalog. Intelovi procesorji Core desete generacije in do 16 GB delovnega pomnilnika (RAM) pa zagotavljajo garancijo nemotene produktivnosti in večpredstavnostne izkušnje.

Spodbudite ustvarjalnost na povsem nov način

Tablični računalnik MatePad Pro bo enakovreden del ekosistema naprav Huawei, ki omogoča ustvarjalnost z elektronskim svinčnikom M-pencil. Sposoben prepoznati 4096 različnih moči pritiska, je idealen za umetniške duše, saj daje občutek, kot bi pisali ali risali na list papirja. Izjemne vizualne izkušnje medtem zagotavlja 10,8-palčni zaslon z 90-odstotnim razmerjem med njim in telesom naprave ter robovi, debeline 4,9 mm.

Uživajte med ustvarjanjem v tišini

Če želite ustvarjati v tišini, vam Huawei lahko pomaga. Slušalke Huawei FreeBuds Pro so ene redkih, ki se lahko pohvalijo z resničnim brezžičnim prenosom stereozvoka (TWS), obenem pa imajo kot prve na svetu vgrajeno inteligentno dinamično dušenje hrupa. Odlikujejo jih tudi odličnost izdelave, vrhunska oblika, neprekosljiva kakovost zvoka, udobno nošenje in dolga življenjska doba baterije.

Huawei FreeBuds Pro so tudi prve slušalke tega tipa z inteligentnim dinamičnim aktivnim dušenjem hrupa. Z izboljšavo dosedanjih modelov jim je uspelo stopnjo dušenja potisniti na 40 dB, medtem ko boljše prilagajanje ušesnih čepkov strukturi ušesnega kanala poskrbi tudi za učinkovitejše pasivno dušenje. Z mikrofonoma znotraj in zunaj slušalke zaznajo in analizirajo hrup in samodejno preklapljajo med tremi načini dušenja – ultra, udobnim in splošnim. Ne glede na to, ali slušalke uporabljate doma, med sprehodom ali na hrupni železniški postaji, te pametno prilagajajo dušenje hrupa. Ko je funkcija dušenja vključena, baterije zadoščajo za do 4,5 ure, medtem ko se čas delovanja brez te funkcije podaljša na kar 7 ur. Slušalkam je dodana polnilna škatlica, v kateri sta čepka zaščitena, ko ju ne uporabljate, hkrati pa se polnita tudi njuni bateriji.

Vse slušalke serije FreeBuds so sicer kompatibilne tako s sistemom Android kot iOS, kar pomeni, da jih lahko uporabljate s katerokoli pametno napravo.

