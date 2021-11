Zadrsajte nad mestom tudi vi

Drsanje je vse bolj priljubljena zimska dejavnost. Ne zahteva večje psihofizične pripravljenosti, cenovno je dostopnejša od številnih drugih športov, še posebej zimskih, hkrati pa lahko predstavlja zabavno vadbo za vso družino. Otroci na drsalke pogosto stopijo že pri treh letih, seveda pa za začetek učenja ni nikoli prepozno. Te dni je svoja vrata odprlo tudi novo drsališče na ALEJI SKY , kjer so s praznično okrašenim drsališčem na strehi nakupovalnega središča ALEJA v Šiški poskrbeli za nepozabno izkušnjo vseh velikih in malih ljubiteljev drsanja.

Drsanje je najboljša zabava za celo družino

Pozimi so dnevi krajši, posledično pa se veliko zadržujemo v zaprtih prostorih. Zgrabiti je torej treba vsako priložnost, ki jo najdemo za dejavno preživljanje prostega časa na prostem. Prav to pa nam ponuja drsališče pod nebom na ALEJI SKY.

Drsanje je eden redkih športov, ki je resnično primeren za vso družino. Ne glede na to, koliko članov šteje družina, je drsanje, še posebej, če ga primerjamo z drugimi zimskimi športi, finančno gledano relativno ugodna aktivnost. Ne glede na predznanje lahko družina drsa skupaj. Po uri in pol drsanja se bo počitek prilegel prav vsem.

Čarobno drsališče pod nebom na strehi praznično okrašenega nakupovalnega središča ALEJI v Ljubljani. Foto: Robert Krumpak

Na ledu se radi poveselijo tako majhni otroci kot tudi babice in dedki. Drsanje je eden tistih športov, ki je prijazen do sklepov in zato primeren tudi za starejše ljubitelje dejavnosti na prostem.

Pridružite se drsanju pod nebom tudi vi. V ALEJI vas čaka čarobno obarvano drsališče na sami strehi nakupovalnega središča.

Čeprav je videti preprosto, tudi drsanje krepi našo mišično pripravljenost in je zato dobra podlaga za katerokoli drugo dejavnost, s katero se radi ukvarjamo. Čeprav lahko s tečajem talent drsanja razvijamo celo leto, pa je decembrsko drsanje ob pravljični okrasitvi tisto, ki da družinskemu doživetju poseben čar.

Praznični december je čas za praznične dejavnosti

Na praznično okrašeni že tako športno obarvani strehi nakupovalnega središča ALEJI SKY so tokrat pripravili posebno zimsko doživetje: edinstveno, kar 750 m2 veliko drsališče. Tokrat ne gre za dvoransko drsališče, saj se drsališče nahaja na prostem, nad mestom Ljubljana, na strehi nakupovalnega središča v ljubljanski Šiški. Sestavlja ga osrednje drsališče s kar 100 metrov dolgimi ledenimi stezami.

Vse, kar potrebujete za drsanje, si lahko izposodite tudi na drsališču. Celo pingvina za pomoč pri drsanju naših najmlajših. Foto: Robert Krumpak

Obiskovalci vseh starosti lahko opremo prinesejo s seboj ali pa si jo izposodijo neposredno na drsališču. Med odmorom ali po drsanju se boste lahko ogreli in podkrepili z okusno kulinarično ponudbo, za katero bodo poskrbeli številni gostinski ponudniki, ki dopolnjuje popolno nakupovalno izkušnjo v nakupovalnem središču ALEJA. Drsališče je odprto vse dni v tednu, od ponedeljka do nedelje, razen v času slabega vremena.

Drsališče je na voljo tako posameznikom kot tudi družinam in večjim skupinam. Poskrbeli so za vse, tudi za tiste, ki še niso stali na drsalkah. Organizirali so namreč celo 5-dnevni tečaj drsanja, primeren za začetnike od 4. leta starosti naprej ter tudi za vse druge, ki želijo obnoviti svoje znanje drsanja. Tečajnike bodo ob zaključku izobraževanja celo razveselili s posebnim presenečenjem.

Priprave na drsanje Drsanje, še posebej rekreativno, je zelo varen šport za vse starosti, pa vendar tudi tukaj velja nekaj osnovnih priporočil, ki se jih pri drsanju velja držati: Vedno nosite čelado . Čelada je priporočljiva pravzaprav pri veliki večini športov na prostem, saj v primeru padca občutno zmanjša možnost poškodbe glave.

. Čelada je priporočljiva pravzaprav pri veliki večini športov na prostem, saj v primeru padca občutno zmanjša možnost poškodbe glave. Pomembna je ustrezna uporaba drsalk . To v prvi vrsti pomeni, da se morajo drsalke dobro prilegati nogi in biti tesno zavezane. Visok rob drsalk daje namreč oporo gležnju, s čimer je možnost za padec veliko manjša. Zato si vedno vzemite dovolj časa, da drsalke dobro zavežete. Tako kot čelado si lahko tudi ustrezne drsalke izposodite na ALEJI SKY, kjer vas letos na njihovem drsališču čaka pravo pravljično doživetje.

. To v prvi vrsti pomeni, da se morajo drsalke dobro prilegati nogi in biti tesno zavezane. Visok rob drsalk daje namreč oporo gležnju, s čimer je možnost za padec veliko manjša. Zato si vedno vzemite dovolj časa, da drsalke dobro zavežete. Tako kot čelado si lahko tudi ustrezne drsalke izposodite na ALEJI SKY, kjer vas letos na njihovem drsališču čaka pravo pravljično doživetje. Drsališče na ALEJI SKY z največjim veseljem obiščejo tako otroci kot tudi odrasli, zabavali se bodo obiskovalci vseh starosti. Foto: Robert Krumpak Ščitniki za kolena in komolce niso obvezni, saj navadno rekreativni drsalci že z debelejšimi oblačili dobro zaščitimo te dele telesa. Seveda pa ni nič narobe, če se odločite tudi za uporabo omenjenih ščitnikov. Že njihova nošnja lahko drsalca začetnika dovolj opogumi, da bo drsal bolj samozavestno.

za kolena in komolce niso obvezni, saj navadno rekreativni drsalci že z debelejšimi oblačili dobro zaščitimo te dele telesa. Seveda pa ni nič narobe, če se odločite tudi za uporabo omenjenih ščitnikov. Že njihova nošnja lahko drsalca začetnika dovolj opogumi, da bo drsal bolj samozavestno. Ne pozabite na rokavice . Še posebej pri drsanju na prostem boste tako poskrbeli, da vas ne bo zeblo v roke, hkrati pa vam bodo nudile tudi zaščito pri morebitnem padcu.

. Še posebej pri drsanju na prostem boste tako poskrbeli, da vas ne bo zeblo v roke, hkrati pa vam bodo nudile tudi zaščito pri morebitnem padcu. Tako kot velja tudi pri drugih športih, se tudi na led odpravite takrat, ko ste spočiti in pripravljeni na aktivnost. Utrujenost namreč vedno poveča možnost poškodb.

Zakaj moramo otroke naučiti drsanja?

Drsanje je lahko tudi celoletna dejavnost, ki lahko otroku pomaga razviti številne za življenje pomembne veščine. Naj otrok spozna drsanje najprej v družbi svojih staršev ali na primer na začetnem tečaju drsanja, kot ga ponujajo tudi na drsališču na ALEJI SKY. Ko se bo malce bolj spoznal z drsanjem, boste skupaj lažje prišli do odločitve, ali je to šport, ki si ga vaš otrok želi trenirati.

Učenje drsanja za otroke ni zgolj nova zabavna dogodivščina. Zahteva osredotočenost, predanost in disciplino ter prinaša številne koristi:

Razvija zbranost . Na drsališču morajo biti zbrani, zato treningi – podobno kot meditacija – večajo osredotočenost.

. Na drsališču morajo biti zbrani, zato treningi – podobno kot meditacija – večajo osredotočenost. Krepitev mišic , še posebej v nogah. Drsanje zahteva uravnavanje pritiska na led ter prenašanje teže iz ene noge na drugo, kar veča mišično maso in s tem moč v nogah.

, še posebej v nogah. Drsanje zahteva uravnavanje pritiska na led ter prenašanje teže iz ene noge na drugo, kar veča mišično maso in s tem moč v nogah. Uči spoprijemanja z neuspehom. Padci pri drsanju so seveda del tega športa, podobno kot pri drugih aktivnostih in nasploh v življenju. Pomembno je, da ostajamo optimistični in napake razumemo kot del učenja in s tem pot do izboljšav.

Drsališče na strehi ALEJE je edino drsališče na strehi v Ljubljani. Foto: Robert Krumpak

Pozitivno vpliva na počutje in veča samozavest . Z učenjem novih dejavnosti vedno pridobivamo zaupanje vase, v svoje sposobnosti. Samostojno drsanje pa daje še tisti dodaten občutek svobode, lebdenja, ki še bolj pripomore k pozitivnim občutkom ob našem uspehu.

. Z učenjem novih dejavnosti vedno pridobivamo zaupanje vase, v svoje sposobnosti. Samostojno drsanje pa daje še tisti dodaten občutek svobode, lebdenja, ki še bolj pripomore k pozitivnim občutkom ob našem uspehu. Koordinacija. Tehnike drsanja zahtevajo številne gibe, pri katerih je potrebna dobra koordinacija različnih delov telesa. Pridobljen občutek za dobro koordinacijo pa bo z našimi otroci ostal celo življenje.

Za prijavo v začetni tečaj drsanja ali pa le za več informacijo o poteku začetnega tečaja pišite na: soladrsanja@gmail.com.

