Po dveh letih premora se je včeraj na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani začela mednarodna tatu konvencija, na kateri bo svoje delo predstavilo več kot sto umetnikov tetovaže in pirsinga z vsega sveta. Trinajsta tatu konvencija bo potekala do nedelje, obiskovalcem pa bo nudila tudi bogat spremljevalni program.

Srečanje ljubiteljev tatujev in pirsingov po navedbah organizatorjev obeta pravo pašo za oči, saj bo svojo umetnost predstavilo veliko število domačih in tujih tetovatorjev in umetnikov pirsinga.

Obiskovalci se bodo lahko na konvenciji tetovirali ali si vstavili pirsing, umetniki pa bodo sprejemali tudi naročila za kasnejše termine.

Dejan Marič je na prvem dnevu ponovno tetoviral Tima Koresa. Foto: Gaja Hanuna

Kot so zapisali organizatorji, Slovenija premore kar nekaj svetovno uveljavljenih tetovatorjev. Med njimi je tudi Dejan Marič, ki je na največji svetovni konvenciji v Las Vegasu leta 2015 prejel eno najprestižnejših nagrad na svetu Best of the Show. Ponovno je tetoviral radijskega voditelja Tima Koresa, ki je bolečine tetoviranje prenašal brez težav.

Več utrinkov z včerajšnjega dne si poglejte spodaj:

