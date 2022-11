Prihodnje leto sprememba glasovanja na Evroviziji

Za spremembo glasovanja v polfinalu so se pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) odločili po tem, ko je bilo ugotovljeno, da si je šest žirij na letošnjem tekmovanju Evrovizije izmenjalo glasove. Nepravilne vzorce glasovanja so odkrili v Azerbajdžanu, Gruziji, Črni gori, na Poljskem, v Romuniji in San Marinu, so za BBC sporočili iz EBU, ki organizira tekmovanje.

Strokovne žirije poklicnih avtorjev pesmi in predstavnikov glasbene industrije delujejo že od drugega tekmovanja za pesem Evrovizije leta 1957, o sistemu glasovanja na prvem tekmovanju pa ni preverljivih podatkov. V obstoječem sistemu so se ocene žirije združile z rezultati javnega glasovanja. EBU je v nedavnem sporočilu za javnost zapisala, da se bo ta praksa nadaljevala samo še v finalu, v polfinalu pa z njo prekinjajo.

V Torinu v Italiji so glasove žirije, ki so bili izločeni, nadomestili s skupno oceno, izračunano na podlagi rezultatov drugih držav s podobnimi rezultati glasovanja.

Okusi javnosti se pogosto razlikujejo od okusov žirij. Letos je zmagovalni ukrajinski Kalush Orchestra v finalu s 439 točkami zmagal v televizijskem glasovanju, v glasovanju žirij pa je s 192 točkami zasedel četrto mesto. Drugoumeščeni Sam Ryder je bil medtem z 283 točkami najljubši nastop članov žirije, pri gledalcih pa je bil peti.

S spremembo želijo ohraniti globalni vpliv dogodka

Izvršni nadzornik tekmovanja Martin Österdahl je o odločitvi, da glasovanje omogočijo gledalcem po vsem svetu, povedal, da s tem želijo ohraniti "globalni vpliv dogodka". Gledalci iz držav, ki ne tekmujejo na Evroviziji, bodo za najljubše pesmi lahko glasovali prek spletnega glasovanja. "Ti glasovi bodo prešteti in pretvorjeni v točke, ki bodo imele enako težo kot ena sodelujoča država v obeh polfinalih in velikem finalu," so po poročanju BBC zapisali pri EBU.

Zaradi vojne v Ukrajini bo prihodnje leto Evrovizijo gostilo britansko mesto Liverpool. Na tekmovanju bo sodelovalo 37 držav. Črna gora in Severna Makedonija sta izstopili zaradi previsokih stroškov sodelovanja. Rusija je bila zaradi vojne v Ukrajini izključena z letošnjega tekmovanja in bo predvidoma izključena tudi leta 2023.