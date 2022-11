Pet nasvetov za najboljše izkoriščanje ugodnosti ob črnem petku

1. Predhodno raziščite ponudbo

Pogoj, da najdete pravi izdelek, je, da veste, kaj iščete. Priporočljivo je, da ustvarite seznam izdelkov, ki jih potrebujete ali želite kupiti, saj se boste tako lažje izognili impulzivnim nakupom. Ko je seznam želja nared, sledi raziskovanje ponudbe, pri čemer je vaš najboljši prijatelj nedvomno splet.

Preprosto in učinkovito brskanje po bogatem naboru več kot 150 tisoč izdelkov priznanih blagovnih znamk omogoča denimo spletna trgovina Shoppster, ki je posebej znana po enostavni in zanesljivi uporabniški izkušnji. Dovršena in funkcionalno oblikovana spletna trgovina kupcu s pomočjo kategorij in filtrov zagotavlja, da ponudbo pregleduje hitro in učinkovito, poleg tega pa prijavljenim uporabnikom omogoča tudi ustvarjanje seznama želja.

2. Preverite trajanje razprodaj

Letos bo črni petek 25. novembra, vendar pozor – časi, ko so ugodnosti črnega petka trajale zgolj en dan, so minili. Če boste čakali na črni petek, je zelo verjetno, da bodo najprivlačnejše ponudbe že pošle. Nekateri ponudniki razprodaje namreč začnejo že več tednov pred črnim petkom, nakupovalni maraton pa se sklene s kibernetskim ponedeljkom (Cyber Monday).

Shoppster bo črni petek letos praznoval ves november, saj boste izdelke v spletni trgovini že od 1. novembra lahko kupili s prihranki do 50 %.

3. Prihranite čas s spletnim nakupovanjem

Čas pri lovljenju najboljših ponudb igra pomembno vlogo. Namesto izgubljanja časa s potjo od ene do druge fizične trgovine nam spletno nakupovanje omogoča, da z le nekaj kliki izberemo najrazličnejše izdelke – brez gneče v trgovinah in iz udobja dnevne sobe.

4. Ustvarite uporabniške račune vnaprej

Na črni petek spletna mesta pogosto delujejo počasneje zaradi velikega obiska, ponudba pa hitro kopni. Da vam želeni izdelki ne spolzijo iz rok, pri spletnih ponudnikih, kjer nameravate nakupovati, ustvarite uporabniški račun ter shranite podatke o plačilu in pošiljanju še pred začetkom nakupovalne mrzlice. Tako boste svoje nakupe v času trajanja razprodaj lahko karseda hitro in gladko izpeljali.

5. Sledite najljubšim ponudnikom na družbenih omrežjih

Koristno je, da priljubljenim trgovcem sledite tudi na družbenih omrežjih – tako boste namreč med prvimi na tekočem z njihovimi akcijami in ponudbo. Spletni trgovec Shoppster denimo pri svojem komuniciranju tako rekoč stavi na družbena omrežja Facebook in Instagram, zato tam najdeš cel kup koristnih informacij in predstavitev.

Naj bo vaše nakupovanje mirno in elegantno, črni petek pa prinese marsikatero novost v vaš dom.