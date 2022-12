Nocoj bo v ljubljanskih Stožicah nastopil Bryan Adams

Kanadski glasbenik Bryan Adams , grammyjev nagrajenec in večkratni nominiranec, se v okviru turneje So happy it hurts nocoj vrača v Slovenijo. Nastopil bo v ljubljanskih Stožicah, kjer bi moral nastopiti že letos februarja, a je bil koncert zaradi Adamsovih zdravstvenih težav prestavljen na današnji dan.

Pevec, tekstopisec, kitarist in producent Bryan Adams, s pravim imenom Bryan Guy Adams, bo Slovenijo ponovno obiskal v sklopu evropske turneje ob izidu 15. studijskega albuma So happy it hurts. Nastopil bo s skladbami On the road, Kick ass, Never gonna rain in drugimi, umeščenimi na album, ki je pri založbi BMG izšel letos marca. Po nastopu v Ljubljani bo turnejo nadaljeval v Italiji, v Trevižu, Rimu in nazadnje v Firencah.

Velja za enega najbolje prodajanih kanadskih glasbenikov vseh časov. Z glasbo se je začel resneje ukvarjati sredi 70. let minulega stoletja. V začetku 80. je s tretjim albumom Cuts Like a Knife zaslovel v Severni Ameriki, svetovno slavo pa mu je leta 1984 prinesla četrta plošča Reckless. Svojo največjo uspešnico, (Everything I Do) I Do It For You, je napisal za film Robin Hood: Princ tatov iz leta 1991.

Na leto ima okoli sto koncertov

Na leto ima običajno sto koncertov in je v svoji karieri prodal že preko 65 milijonov plošč. Beleži 56 nominacij za nagrado juno, prejel jih je 20. Od 15 nominacij za nagrado grammy je prejel eno in sicer leta 1992 za najboljšo pesem, napisano posebej za film ali televizijo.

Slovi kot glasbenik, ki na nastopu da od sebe čisto vse, njegov zaščitni znak pa je energičen in iskren nastop, ki vedno znova prepriča občinstvo, kar je v živo dokazal tudi na koncertu ob 30. obletnici albuma Reckless v Ljubljani leta 2014 in na svojem zadnjem koncertu leta 2018.

Posveča se tudi fotografiji, filantropiji in aktivizmu. Fotografija mu pomeni vzporedno kariero. Doslej je fotografsko portretiral vplive ameriške ženske in britanske pevke, med njimi Amy Winehouse, s katero je tudi prijateljeval. Njegove fotografije rock zveznikov in manekenk redno objavljajo modne revije, kot so Vogue, Interview in Zoo. Predstavil jih je tudi na številnih razstavah. Poleg tega je s fotografskimi knjigami zbiral sredstva za različne namene, denimo za vojne ranjence in za raziskave o raku dojk.