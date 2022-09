"Ko jih enkrat imaš, razumeš in ne moreš več brez njih," je na vprašanje, zakaj ravno alpake, odgovorila 24-letna Korošica Tajda. Doma ima kar tri, Enza, Čarlija in Balija, ki ji sledijo na vsakem koraku. Alpake so namreč izjemno družabne živali, pa tudi terapevtske, saj oddajajo pozitivno energijo in s svojo prisotnostjo vsakomur polepšajo še tako turoben dan. Malo manj veselja pa prinesejo, ko uidejo iz ograde in mami pojedo vse rože, je v smehu povedala mlada podjetnica.

Za Alpaka Land sem izvedela po naključju, ko sem na Instagramu naletela na njihov profil. Eno je vodilo k drugemu in že sva bili s fotografinjo na poti na Koroško, natančneje v Slovenj Gradec k Tajdi in njenim trem alpakam. Po dveh urah vožnje iz Ljubljane naju je pred pred hišo najprej pozdravila Tajdina mama. Da sta tukaj doma gostoljubje in ljubezen do živali, ni bilo težko opaziti. Kmalu se nam je pridružila še Tajda, tik za petami pa so ji sledili kosmati prijatelji.

24-letna Tajda z alpakami in kozico Foto: Gaja Hanuna

Vse se je začelo s kozličkom Pikijem

Živali na ljudi pozitivno vplivajo in znano je, da so alpake še posebej terapevtske. V tujini je druženje z alpakami že uveljavljena praksa, živali obiskujejo šole, domove za starejše, pa ustanove za ljudi s posebnimi potrebami in bolnišnice. Tudi v Sloveniji zdaj že najdemo nekaj ponudnikov, kjer se lahko ob pikniku družite z alpakami, ena izmed začetnic turizma z alpakami pri nas pa je prav 24-letna Tajda.

"Že od mladih nog sem imela rada živali, v meni pa je tudi nekaj podjetniške žilice, saj izhajam iz podjetniške družine. Ko sem prvič videla alpake, sem vedela, da mora biti moja poslovna pot povezana s tem. Nekaj časa sem raziskovala, spremljala smernice v tujini, kjer so pikniki in druženje z alpakami izjemno priljubljeni. Začelo se je s kozličkom, Pikijem. Sicer sem si zelo želela alpako, ampak nisem imela dovolj denarja, pa sem začela z mini kozico. Čez mesec dni se nam je pridružila še kozica Pika. Potem je pred dvema letoma prišel Enzo, glava družine," pove Tajda, ki zdaj skrbi za tri alpake, dve kozici, Piko in Ilko, ter zajca.

Tajda je ena izmed prvih v Sloveniji, ki se je začela resno ukvarjati s turizmom z alpakami. Foto: Gaja Hanuna

Najbolj srečne so, ko imajo družbo

Alpake so čredne živali, zato potrebujejo družbo. Vsaj tri alpake skupaj morajo biti, da so najsrečnejše. To je pomembno tudi zato, ker so ponoči na straži, ena spi, dve pa jo varujeta, in potem se izmenjujejo. Če alpaka nima družbe, je pod stresom in zaradi depresije lahko celo umre. "Ko je bil Enzo sam s kozicami, se je videlo, da ni najbolj srečen, ponoči ni spal," pojasni Tajda. Potem sta se pridružila še Čarli in Bali in postali so nerazdružljivi.

Ob našem obisku so z zanimanjem opazovali, kaj se dogaja, in se nastavljali fotografskemu objektivu.

Alpake so izjemno sočutne živali in vedno tičijo skupaj. Ko je Čarli zbolel, ga Enzo in Bali nista pustila samega. Foto: Gaja Hanuna

Tajda se je z alpakami začela ukvarjati pred štirimi leti, Alpka Land danes ponuja druženje z alpakami in piknik z domačimi lokalnimi dobrotami. Letos poleti pa so se lotili še joge z alpakami. "Nismo vedeli, kaj pričakovati. Ulegla sem se na joga blazino, alpake so se sprehajale okoli nas in kar naenkrat sem dobila poljub od Enza," svojo prvo joga izkušnjo opiše Tajdina mama.

"Pri jogi vedno vohajo noge ljudi, kar se vsem zdi izjemno smešno. Zanimivo je, da se elegantno sprehajajo mimo joga blazin in ne hodijo po njih. Včasih se vmes sprejo in se začnejo pljuvati. Ni ravno prijetno, ko ležiš, nad tabo pa se odvija boj med alpakami," pove Tajda (smeh, op. a.).

"Ko zaslišim glasen smeh, vem, da je Enzo nekaj ušpičil"

Kot pove Tajda, so ljudje navdušeni nad alpakami in k njim prihajajo z vseh koncev Slovenije: "Prihaja veliko parov in družin in ljudje se vračajo. Dekle se je udeležilo joge z alpakami, potem pa je klical še njen fant, da želi pripraviti presenečenje zanjo in jo je pripeljal še na piknik. Najboljši občutek je, ko so gostje na pikniku in zaslišim glasen smeh. Takrat natanko vem, da je Enzo nekaj ušpičil in da se mu vsi smejijo. Navdušeni so tudi otroci, ki se živali ne bojijo, pa tudi alpake jih lepo sprejmejo."

"Najboljši občutek je, ko so ljudje na pikniku in zaslišim glasen smeh. Takrat natanko vem, da je Enzo nekaj ušpičil in da se mu vsi smejijo." Foto: Gaja Hanuna

"Alpake niso zahtevne živali, za nekaj dni jih lahko pustimo same, a vedno, ko nas kliče sosed, vemo, da je nekaj narobe, da so šle živali spet po svoje," v smehu doda Tajda.

Lama vas lahko pljune, alpaka ne

Pogosto ljudje ne ločimo med lamo in alpako. Razlika med njimi je ravno v tem, da se alpake pljuvajo med sabo, medtem ko lame pljuvajo tudi ljudi. Poleg tega so lame veliko večje, tehtajo okoli 120 kilogramov, medtem ko alpake tehtajo pol manj, med 50 in 60 kilogrami.

Alpake sicer prihajajo iz Južne Amerike, iz Andov, kjer živijo na štirih tisoč metrih nadmorske višine. So prežvekovalci, vajeni suhe prehrane, niso zahtevne živali, potrebujejo le seno in svežo vodo. Sicer pa so zelo čiste živali, izberejo si le eno mesto, kamor hodijo na stranišče. Iztrebki alpak pa so, zanimivo, odlični za gnojenje. "Nekaj obiskovalcev je iztrebke alpak zato že odneslo s seboj domov," pove Tajda.

Tako kot ljudje imajo tudi alpake mlečne zobe, ki jim izpadejo, potem pa jim zrastejo stalni. Stalne zobe je treba krajšati, saj jim vseskozi rastejo. Foto: Gaja Hanuna

Stvar, ki je o alpakah marsikdo ne ve, pa je, da imajo tako kot ljudje tudi alpake mlečne zobe, ki jim izpadejo, potem pa jim zrastejo stalni. Ker jim ti stalno rastejo, jih je treba krajšati. Prav tako jih enkrat na leto ostrižejo, volna alpak je namreč zelo kakovostna in štirikrat toplejša kot ovčja, poleg tega pa tudi hipoalergena. Tudi Tajda načrtuje, da bodo letos volno alpak predelali in konec leta že imeli prejo oziroma nekaj izdelkov.

Mlada podjetnica ima za prihodnost velike načrte. Trenutno ustanavlja socialno podjetje, kjer se bo še dodatno usmerila v povezovanje ljudi z naravo in živalmi, načrtuje pa tudi delavnice za duševno zdravje. Tajda želi ljudem dati prostor za sprostitev, kjer lahko pozabijo na vsakdanje skrbi, uživajo v miru in naravi ter se nasmejijo ljubkim alpakam.