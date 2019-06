Na Mariborskem Pohorju pričakalo sončni vzhod več tisoč ljudi

Organizator dogodka, ki je imel tudi dobrodelno noto, je bilo društvo Top v sodelovanju z javnim podjetjem Marprom, ki upravlja z vzpenjačo in žičniškimi napravami na Pohorju. Pričakovali so okoli 2000 ljudi, a po prvih ocenah je bila ta številka krepko presežena.

Prvi pohodniki so se odpravili na pot od spodnje postaje vzpenjače okoli 3. ure in vse do 5. ure se je do vrha vila neprekinjena množica ljudi. Ko je na cilju legenda slovenske glasbe Vlado Kreslin ob sončnem vzhodu zapel svojo balado Nekega jutra, ko se zdani, je bilo območje med zgornjo postajo vzpenjače in Hotelom Bellevue polno ljudi.

Prodali več kot dva tisoč vozovnic

Nekateri obiskovalci so si pot navzgor skrajšali s krožno-kabinsko žičnico, ki je s polovičnim popustom neprekinjeno vozila od 4. ure. Po navedbah pristojnih v Marpromu so do 8. ure prodali že več kot dva tisoč kart za vožnjo.

Dogodek Po sončni vzhod na Pohorje 2019 je potekal danes, ko se s Sončevim obratom oz. solsticijem tudi koledarsko začenja poletje. Po besedah predsednice društva Top Martine Rauter so z odzivom izredno zadovoljni in ga nameravajo prirejati tudi v prihodnje, s tem da bo verjetno treba zaradi množičnosti pristopiti nekoliko drugače k organizaciji. "Škoda bi bilo nekaj takega opustiti," je povedala za STA.

Prva pobudnica takšnega skupinskega vzpona na Mariborsko Pohorje je bila Betka Šuhel Mikolič s projektom Od vzhoda do vzhoda, kakršnega prireja v Ljubljani oziroma Šmarni gori. V Maribor je ta dogodek prinesla leta 2017, lani pa je organizacijo prevzelo društvo Top. "Mene osebno k temu vodi ljubezen do Pohorja, s katerim res delim enkratno zgodbo. Tu se mi res dogajajo same izjemne stvari," je povedala Rauterjeva.

Podobni skupinski vzponi so danes potekali še v nekaterih drugih slovenskih krajih, med drugim na Boču in Šmarni gori.