Na dražbo diamant, ki naj bi dosegel rekordno ceno

Diamant dosega najvišje standarde kakovosti

Znanstveniki razvrščajo diamante v dve glavni vrsti: vrsta I in vrsta II. V vrsti II so diamanti, ki imajo zelo redko, skoraj enakomerno barvo. Gre za diamante z zelo majhnimi sledmi dušika oziroma celo brez njih. Skupaj pomenijo manj kot dva odstotka diamantov vrste dragulj. Diamanti iz te skupine spadajo med kemično najbolj čiste diamante, pogosto z edinstveno prosojnostjo in sijajem. V to redko skupino spada tudi diamant, imenovan Rožnata zapuščina.

Medtem ko večina rožnatih diamantov prikazuje tudi primesi barv, kot so vijoličasta, oranžno-rjava ali siva, diamant Rožnata zapuščina ne kaže sledi drugih barv. Rožnata zapuščina ima enakomerno barvno razporeditev v kombinaciji z uravnoteženo nasičenostjo, tonom in čistim rožnatim odtenkom. To ga uvršča med kamne s barvno oceno "fina živa barva". Na svetu ima le en diamant na sto tisoč barvo, ki ga uvršča v omenjeno barvno skupino.

V tej barvni skupini so diamanti z več kot petimi oziroma šestimi karati prava redkost. Le okoli deset odstotkov vseh svetovnih živo rožnatih diamantov ima težo, višjo od petine karata. Za desetkaratni živo rožnati diamant pravzaprav še nismo slišali. V 250-letni zgodovini dražbene hiše Christie's so se pojavili le štirje kamni podobne kakovosti in velikosti.

Prodajalci pričakujejo rekordno ceno

Cene za velike rožnate diamante najvišje kakovosti so v zadnjih letih poskočile eksponentno. Cene so pospeševale predvsem zahteve zbirateljev in vedno bolj omejena dobava. Cvetoči trg diamantov je dosegel zgodovinsko raven v Hongkongu novembra 2017, ko je dražbena hiša Christie's prodala tako imenovano Rožnato obljubo za 28,6 milijona evrov oziroma 1,91 milijona evrov na karat. Številka je za rožnati diamant, upoštevajoč ceno na karat na dražbah, še vedno rekordna. V dražbeni hiši pričakujejo, da bo moral končni kupec za Rožnato zapuščino odšteti med 26 in 44 milijoni evrov.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar