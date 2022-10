Italijansko mesto zlata in nakit Marco Bicego

Ljubitelji zlatega nakita se že stoletja za najdragocenejše kose zanašajo na severnoitalijansko regijo Benečijo. V njenem osrčju leži malo mestece Vicenza, ki pa je malo zgolj zaradi svoje velikosti. Gre namreč za eno najpomembnejših mest v proizvodnji zlatega nakita na svetu. Prav iz te bogate zgodovine zlatarstva v regiji Vicenza pa svoj navdih črpa Marco Bicego , čigar unikatni in ročno izdelani kosi nakita združujejo tradicijo italijanskega draguljarstva z organskimi oblikami narave. Njegov enkratni in nezamenljivi slog ponuja prefinjeno, a nekonvencionalno obliko razkošja, ki je primerna tako za posebne priložnosti kot tudi za vsakodnevno razvajanje.

Staro italijansko mesto Vicenza je v svojem jedru srednjeveško mesto, ki ga tu in tam dopolnjujejo nekatere najelegantnejše arhitekturne mojstrovine. A za vso to lepoto evropske arhitekture se skriva industrijsko bogastvo, ki je to malo mestece spremenilo v italijansko prestolnico zlatarstva.

Marco Bicego, kolekcija Lunaria ALTA

Bogata zapuščina izdelave nakita v Vincenzi sega vse do šestega stoletja pred našim štetjem, ko so izdelovali sponke za oblačila in druge okraske iz brona. V 14. stoletju so v ospredje družbenega prostora stopile različne obrti, med katerimi je bila za obrt prvič imenovana tudi zlatarska dejavnost, Vincenza pa je bila okronana za pomembno središče draguljarske umetnosti. Tam živeči zlatarji so postali pomembni politični in gospodarski veljaki.

Zlatarstvo še danes ostaja v ospredju tega malega, a pomembnega mesteca. O tem priča kar desetodstotni delež prebivalstva, ki se od skupno nekaj več kot 100 tisoč prebivalci ukvarja z zlatarstvom. Kar polovica vsega zlata, ki se uvaža v Italijo, se porabi za izdelavo nakita v Vicenzi, ki je na osnovi bogate zgodovine zlatarstva še danes dom več kot 800 draguljarskih podjetij, od katerih kar 150. korenine segajo v srednji vek. V mestu imajo celo zlatarsko srednjo šolo.

Marco Bicego, kolekcija Jaipur

Čarobna mešanica tradicionalnih tehnik izdelave s sodobno ustvarjalnostjo je nakit Marca Bicega ponesla iz rodne Italije po vsem svetu. Izvornim prodajalnam v Benetkah in Veroni so se tako pridružile številne druge, ki segajo vse od Pariza pa do Pekinga. Ta posebni nakit s pridihom narave lahko najdete tudi v prodajalni Malalan na Nazorjevi ulici v Ljubljani.

Že v antiki cenjeni dragi kamni danes tudi v kolekciji Marca Bicega

Med cenjenimi dragimi kamni so bili v starem Rimu tudi opali, biseri in ametisti. Prav te lahko najdete tudi v kolekcijah Marca Bicega. Izstopajoč in edinstven dizajn tega nakita sloni na naravnih in živahnih barvah dragih kamnov, vključno z diamanti, safirji, ioliti, topazi, kremeni, ametisti, turmalini, akvamarini in biseri. Prav z dragulji intenzivnih in sijočih barv Marco Bicego vzbuja čustva. Najbolj igrivo mešanje dramatičnih odtenkov je opazno v kolekciji High Jewelry.

Kolekcija, ki združuje lepoto indijskih draguljev z italijansko tradicijo

Dragi kamni, ki so uporabljeni v kolekcijo nakita Marco Bicego Jaipur, izvirajo iz istoimenskega mesta v Indiji, poznanega tudi po imenu Rožnato mesto, saj v njem prevladujejo stavbe v rožnatih odtenkih. V mestu so skozi čas do podrobnosti izpopolnili tehniko rezanja dragih kamnov vrhunske kakovosti.

Vsak kamen v kolekciji je namenoma različen, saj je bil skrbno izbran za najbolj prefinjene kose nakita. V skladu s tradicijo Marca Bicega je zlato tudi v tej kolekciji izključno 18-karatno, umetelno ročno gravirano s starodavno florentinsko tehniko in oblikovano nepravilno, organsko, naravno, a hkrati še vedno sodobno. Linija Jaipur tako združuje indijske drage kamne s starodavno italijansko tradicijo ter sodobne tehnike oblikovanja, ob tem pa z oblikovalskimi zaključki spominja na naravo in njene pojave.

Zapestnicam, ogrlicam, uhanom in prstanom so v liniji dodani tudi posamični obeski, ki ljubiteljicam nakita omogočajo dobršno mero lastne ustvarjalnosti. Vsestranskost teh novih obeskov ponuja možnost izražanja lastnega sloga, lastnega okusa ter še bolj edinstveno in osebno izkušnjo skozi številne kombinacije. Obeske različnih velikosti lahko kombinirate z verižicami ali zapestnicami. V prodajalni Malalan na Nazorjevi ulici v Ljubljani boste našli obeske tako z diamanti kot tudi z drugimi dragimi kamni pisanih barv.

Preverite čudovite kose kolekcije Marco Bicego Jaipur:

Listnat nakit, ki ga je navdihnila narava

Najbolj znana linija nakita Marca Bicega Lunaria navdih črpa iz narave, natančneje iz lističev srebrenke oziroma istoimenske Lunarie. Slovi po namerno nepravilnih lističih, ki so ročno gravirani in zasnovani s tankim kontrastnim profilom iz poliranega zlata. Zlati lističi se potem kombinirajo z belo ali črno biserovino, diamanti ali mlečnimi akvamarini.

Nakit Marco Bicego Lunaria:

Nosljivost nakita kolekcije Lunaria je izjemna. Premišljeno razmerje med težo in velikostjo samega nakita zagotavlja, da je nošenje prijetno, hkrati pa nakit nikakor ne bo ostal neopažen. Idealen je tako za vsakodnevno uporabo kot tudi za posebne priložnosti, ob katerih še posebej nakit z dragimi kamni ne bo ostal neopažen.

Simfonija veličastnosti naravnih draguljev

Marco Bicego je v letošnjem letu postregel s svojo prvo linijo ročno izdelanega visokega nakita ALTA. Od prve skice do zadnjega sloja, vsak posamezen kos kolekcije ALTA je ustvarjen z izjemno skrbnostjo in strastjo, ki nedvomno odseva dizajn Marca Bicega. Vsak detajl je ročno izdelan po starodavnih tehnikah.

Nakit Marco Bicego Lunaria ALTA:

Linija ALTA je po besedah Marca Bicega oda veličastnosti naravnih dragih kamnov in ročnemu delu oblikovalcev. Tudi s to linijo so ostali zvesti naravnim oblikam, kot so rože in listi, ki so osnovno vodilo vseh kolekcij Marca Bicega že od samih začetkov. Prav te naravne oblike se namreč odlično zlijejo z uporabo tradicionalnih ročnih tehnik in naravnimi, neobdelanimi dragimi kamni.

Nakit Marca Bicega lahko kupite v prodajalni Malalan na Nazorjevi ulici v Ljubljani.