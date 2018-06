Banjanje dojenčkov postalo novi hit #video

Banjanje je v Sloveniji mogoče videti tri leta, k nam ga je prinesla Čehinja, sicer mama treh otrok. Cilj banjanja ni naučiti dojenčka plavati, ampak krepiti čustveno, sproščeno vez med otrokom in staršem ter doseči pravilen razvoj, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Banjanje dojenčkov je postalo novi hit, ki omogoča zelo čustven telesni stik med dojenčkom in starši, prav tako pa pripomore k fizičnemu in mentalnemu razvoju otroka.

Banjanje ni enako kopanju v kadi

''Delamo vaje, ki so zelo koristne za stranske mišice, hrbtne mišice in pomagajo otroku, da se brez težav obrača, posede in vse drugo, kar sledi v razvoju," je o banjanju povedala Danaja Marinšek, inštruktorica in terapevtka banjanja in plavanja za malčke. ''Otroci imajo v sebi potencial in prav to mi spodbujamo,'' je še pojasnila.

Ste vedeli, da banjanje ...



- ni zgolj običajno kopanje v kadi, ampak gre za posebne razvojno-gibalne vaje za dojenčke in malčke, ki izvirajo iz fizioterapije,

- odpravlja trebušne krče, spodbuja boljše delovanje pljuč,

- razvija koordinacijo in spomin,

- izhaja iz Češke, od koder ga je kot program k nam prinesla Denisa Lavrenčič,

- vsebuje sedem lekcij, ki so primerne za otroke od prvega do šestega meseca starosti,

- odpravlja odstopanja v fizičnem in mentalnem razvoju.

Plavanje je eden od prvih refleksov novorojenčka. Razložimo ga lahko kot ostanek iz primitivnega obdobja evolucije človeka, ko so bili naši predniki še veliko bolj povezani z vodo kot smo danes. V studiu oddaje Dan. sta bili inštruktorici in terapevtki banjanja ter plavanja za malčke Denisa Lavrenčič in Danaja Marinšek.