Krepitev ustvarjalnosti s kockami iz recikliranih materialov

Kocke Tuš Bricks so temelj programa zvestobe, s katerim trgovec Tuš zaznamuje 20 let programa zvestobe Tuš klub. Narejene so iz odsluženih klimatskih naprav, grelnikov vode in lepilnih folij.

V Tušu so prepričani, da so s kockami Tuš Bricks naredili "nekaj zares ekskluzivnega in v Sloveniji še nevidenega", je povedala vodja lojalnostnega programa Tuš klub Živa Slokan. Kocke so namreč gradniki, s katerimi otroci lahko sestavijo pomanjšano različico trgovine Tuš.

Trajnostno sporočilo

Pod površino igre pa je tudi večplastno trajnostno sporočilo, tako pri uporabi materialov kot pri izbiri motivov. V kompletu kock so tako tudi električni avtomobil in sončne celice, za njihovo izdelavo pa so uporabili izključno reciklirano plastiko iz približno 13 tisoč klimatskih naprav, 14 tisoč grelnikov vode in 4.500 lepilnih folij TPE (termoplastični elastomer).

Kocke Tuš Bricks so v celoti narejene iz reciklirane plastike. Foto: Srdjan Cvjetović

Snovalci kampanje verjamejo, da bodo prek igre spodbujali ustvarjalnost otrok, krepili razvoj njihove fine motorike, kreativnega razmišljanja in reševanja problemov ter pomagali pri trajnostnem ozaveščanju.

Pet prodajnih serij in dodatne kocke ob nakupih

Kocke Tuš Bricks bodo od srede, 4. oktobra, na voljo v vseh trgovinah Tuš po Sloveniji. Iz petih omejenih serij Tuš Bricks bo mogoče sestaviti vse od osnovne plošče s steno do električnega avtomobila in tovornjaka za dostavo svežega sadja in zelenjave, članom Tuš kluba pa bodo ti paketi na voljo za polovico redne cene.

Člani Tuš kluba bodo ob tem za vsakih 15 evrov nakupa in ob nakupu izbranih izdelkov prejeli brezplačen paketek kock Tuš Bricks za nadaljnje opremljanje mini trgovinice. Na voljo je 30 različnih paketkov, v katerih se pojavljajo tudi izdelki sodelujočih dobaviteljev, so sporočili iz celjskega trgovskega podjetja.