So sončne elektrarne rešitev naraščajočih cen elektrike tudi v gospodarstvu?

Naraščajoče cene elektrike so v zadnjih mesecih prizadele številna gospodinjstva, mnogokrat pa zaradi precej višje porabe to prizadene tudi podjetja. Ko ima podjetje na voljo večjo površino strehe, ki je povsem neizkoriščena, se sončna elektrarna ponuja kot rešitev na dlani, pri čemer se pojavljata dve možnosti:

1. izgradnja industrijske sončne elektrarne na ključ,

2. tako imenovani PPA (power purchase agreement), kjer vam investitor sončno elektrarno namesti kot naložbo.

Prva predstavlja odlično naložbo v samooskrbo, ki je ob nizkih cenah fotovoltaike in visokih cenah elektrike vedno bolj dobičkonosna tudi brez vsakršnih državnih spodbud.

Pri drugi pa vlagatelj na streho/prostore industrijskega porabnika postavi sončno elektrarno in mu proda električno energijo za daljše časovno obdobje (npr. za 15 let) po fiksni ceni, po pretečenem obdobju pa postane lastnik te sončne elektrarne. S tem si, povsem brez kapitalskih vložkov, danes zagotovi bistveno cenejšo elektriko, čez 15 let pa dobi brezplačno sončno elektrarno.

Kakšne pa so pasti vlaganja v fotovoltaiko?

Pomembno je, da se pri tem podjetje odloči za pravega ponudnika oz. izvajalca. Ne nekoga, ki mu fotovoltaika predstavlja postranski posel ob točenju goriva ali trgovanju z elektriko, temveč nekoga, ki se solarni industriji 100-odstotno posveča že desetletja, poseduje široko znanje in izkušnje celotne verige ter z vsem tem prepričuje kupce širom sveta.

Slovenci imamo svojo solarno znamko BISOL

Zaradi skoraj 20-letnih izkušenj in znanja podjetja BISOL Group, ki izvirajo iz naložb v lastne sončne elektrarne, ki letno proizvedejo več kot 20 GWh, ter postavljenih več kot 50 MW (= več kot 400 projektov) sončnih elektrarn na ključ v Sloveniji, Evropi in drugod po svetu, na evropskem solarnem trgu ne more prekositi nobeno drugo podjetje.

Slovenci smo tako eden redkih narodov, ki se ponaša s svojo znamko solarnih modulov. Izdelani so v robotizirani proizvodnji v Latkovi vasi pri Preboldu, ki si jo lahko brezplačno s strokovnim vodenjem ogleda vsak kupec sončne elektrarne BISOL. Svoje izdelke prodajajo v več kot 90 držav po vsem svetu, v času njihovega obstoja so generirali za več kot 600 milijonov evrov izvoza, kruh pa dajejo 200 slovenskim družinam.

