Slovenska toplotna črpalka dokazano vodilna po učinkovitosti v Evropi

V nedavnem testiranju je švicarsko združenje TCS (Touring Club Switzerland), ki uživa visoko zaupanje javnosti, preučilo pet različnih modelov sanitarnih toplotnih črpalk iz celotne Evrope, da bi ocenilo njihovo uspešnost in učinkovitost. Rezultati testiranja so ponudili vpogled v raznolikost na trgu in potrdili, da so sanitarne toplotne črpalke preverjena rešitev za učinkovito ogrevanje sanitarne vode.

V zadnjih nekaj desetletjih je tehnološki napredek dosegel vrhunec. To zadeva številne naprave, ki jih montiramo v svoje domove in nam tako ali drugače olajšajo življenje in pomagajo pri doseganju maksimalnega udobja. Ena takšnih naprav je sanitarna toplotna črpalka, ki omogoča ekonomično in okolju prijazno ogrevanje sanitarne vode.

Sanitarne toplotne črpalke se izkažejo za najbolj ekonomično rešitev za pripravo tople vode, precej bolj kot običajni električni bojlerji. Investicija v tak sistem je nižja v primerjavi s sončnimi kolektorji, življenjska doba toplotnih črpalk pa je izjemno dolga, kar pomeni, da boste dolgo časa uživali v prihrankih. Prilagoditev v kurilnicah ali drugih prostorih, kjer jo boste namestili, je minimalna. Poleg tega se brez težav lahko poveže z drugimi ogrevalnimi sistemi.

Sanitarna toplotna črpalka ECO zasedla vrh evropske lestvice

Švicarsko združenje TCS je izvedlo neodvisno testiranje sanitarnih toplotnih črpalk iz celotne Evrope. Testiranje so izvedli v laboratoriju pri konstantni sobni temperaturi 20 stopinj Celzija v ekonomičnem načinu. Meritve so zajemale koeficient učinkovitosti (COP), največji enkratni odvzem vode pri 40 stopinjah Celzija, čas segrevanja in porabo energije ter porabo v stanju pripravljenosti. Prav tako so preučili stopnjo hrupa, ki ga naprave proizvajajo med delovanjem. Testiranje je zagotovilo objektivne podatke o učinkovitosti in zmogljivosti sanitarnih toplotnih črpalk, kar je ključno pri odločanju za najprimernejšo napravo za posamezno gospodinjstvo.

Sanitarne toplotne črpalke, zajete v TSC-testiranju. Vir: Touring-promotion.ch

Med izbranimi modeli sanitarnih toplotnih črpalk je po izjemni učinkovitosti izstopala sanitarna toplotna črpalka ECO iz KRONOTERM-a, ki je na podlagi neodvisnih testiranj zasedla vrh evropske lestvice med sanitarnimi toplotnimi črpalkami evropskih ponudnikov. Prestižno priznanje potrjuje predanost podjetja KRONOTERM razvoju naprednih in okolju prijaznih tehnologij. V podjetju sledijo viziji, ki združuje inovativne pristope, tehnološki napredek in skrb za okolje. Sanitarna toplotna črpalka ECO je popoln odraz teh vrednot in prizadevanj ter nedvomno izraža zavezanost podjetja KRONOTERM k ustvarjanju bolj trajnostnega sveta. Več o prestižni nagradi lahko preberete tukaj.

Sanitarna toplotna črpalka ECO iz linije S2 je ena najbolj priljubljenih modelov KRONOTERM-ovih sanitarnih toplotnih črpalk. Visoko učinkovita, varčna in okolju prijazna! Primerna je za najzahtevnejše uporabnike, ima visok koeficient učinkovitosti COP – 4.0, TÜV-certifikat in enostavno upravljanje z LCD-zaslonom. Na voljo je v dveh izvedbah oz. različicah volumna bojlerja. Na voljo je 200-litrski za manjše in 270-litrski za večje porabnike. Naprava ima možnost montaže dodatnega vira toplote na kotlovski prenosnik (sončni kolektorji ali peč na fosilna goriva …) ter možnost prostorske postavitve zajema in izpiha zraka ali vodenega zraka. Zadnje omogoča prilagodljiva tehnika zračnih kanalov KRONO-FLEX.





Prihodnost energetsko učinkovitega ogrevanja vode

Rezultati testiranja, ki jih je predstavilo združenje TCS, potrjujejo, da je prihodnost ogrevanja sanitarne vode v toplotnih črpalkah. Gre za tehnologijo, ki izkorišča okoliški zrak za energetsko varčno ogrevanje vode. Sanitarna toplotna črpalka proizvede več toplotne energije, kot je potrebno za njihovo delovanje. Rezultati potrjujejo, da je investicija v sanitarno toplotno črpalko smiselna tako zaradi finančnih prihrankov kot tudi zaradi pozitivnega vpliva na okolje.

Pred odločitvijo za sanitarno toplotno črpalko se posvetujte s strokovnjakom, saj je pravilno načrtovanje in dimenzioniranje sistema ključno za doseganje največje učinkovitosti in prihrankov. Začetna investicija v sanitarno toplotno črpalko je resda nekoliko višja v primerjavi z običajnimi bojlerji, a se ti dodatni stroški hitro povrnejo v obliki znižanih računov za električno energijo. Z letnimi prihranki, ki lahko presegajo tudi 500 evrov, je sanitarna toplotna črpalka naložba, ki se povrne v relativno kratkem času.

Strošek ogrevanja sanitarne vode je takoj za stroškom ogrevanja objekta

Ta je pogosto podcenjen, a lahko močno vpliva na celotne mesečne izdatke. Dejstvo je, da kar 50 odstotkov stroškov za električno energijo v povprečnem gospodinjstvu predstavlja poraba za ogrevanje tople vode. Številne raziskave kažejo, da lastniki enodružinskih hiš, ki preidejo na sanitarno toplotno črpalko, zmanjšajo stroške za pripravo tople vode za od 65 do 75 odstotkov.

Sanitarne toplotne črpalke zagotavljajo vedno dovolj tople vode. Kar 70 odstotkov potrebne toplote pridobijo iz okolice, le preostalih 30 odstotkov pa iz električne energije, potrebne za delovanje naprave. Foto: KRONOTERM

V vsakem slovenskem gospodinjstvu se po podatkih statističnega urada dnevno porabi povprečno 104 litre vode. Od te količine približno od 40 do 60 litrov predstavlja topla sanitarna voda. S toplotno črpalko se praktično nikoli ne bo zgodilo, da bi med prhanjem zmanjkalo tople vode.

Spodnji graf prikazuje primerjavo stroškov segrevanja sanitarne vode za povprečno slovensko družino z različnimi energenti. Najcenejšemu načinu ogrevanja sanitarne vode se približujejo sončni kolektorji, in sicer če so nameščeni na idealnem položaju. Vendar to velja samo do trenutka, ko primerjamo investiciji. Investicija v sončne kolektorje je običajno dvakrat večja kot pa investicija v sanitarno toplotno črpalko.

Foto: KRONOTERM

Razmislite o načinih, kako zmanjšati te stroške brez zmanjšanja udobja in kakovosti življenja. Odločite se za okolju in denarnici prijazno rešitev – za sanitarno toplotno črpalko ECO.





Prednosti sanitarnih toplotnih črpalk KRONOTERM ECO:

Nadpovprečno učinkovita toplotna črpalka, ki je namenjena za hišno rabo, za družine z od štirimi do sedmimi osebami, kjer dnevna poraba uporabne tople sanitarne vode ne presega 800 litrov.

toplotna črpalka, ki je namenjena za hišno rabo, za družine z od štirimi do sedmimi osebami, kjer dnevna poraba uporabne tople sanitarne vode ne presega 800 litrov. Širok razpon delovanja , vse do temperature zunanjega zraka –7 stopinj Celzija, saj ima zasnovano aktivno odtaljevanje z uporabo vročih plinov. Omogoča gretje vode do 55 stopinj Celzija v vseh pogojih (v specifični rabi celo do 65 stopinj Celzija). Uporabna je tudi za pohlajevanje kleti ali shrambe.

, vse do temperature zunanjega zraka –7 stopinj Celzija, saj ima zasnovano aktivno odtaljevanje z uporabo vročih plinov. Omogoča gretje vode do 55 stopinj Celzija v vseh pogojih (v specifični rabi celo do 65 stopinj Celzija). Uporabna je tudi za pohlajevanje kleti ali shrambe. Z njo boste veliko prihranili in hkrati skrbeli tudi za okolje, saj omogoča kar 70 odstotkov nižje stroške ogrevanja in do 60 odstotkov manj emisij CO2.

in hkrati skrbeli tudi za okolje, saj omogoča kar 70 odstotkov nižje stroške ogrevanja in do 60 odstotkov manj emisij CO2. Bojler je emajliran z visokotehnološkim postopkom in obdan z gosto celično izolacijo, ki zadržuje toploto in zagotavlja neoporečnost vode.

in zagotavlja neoporečnost vode. Optimalno delovanje toplotne črpalke omogoča varčen EC-ventilator, ki ima bistveno nižjo porabo. Mogoče je poljubno nastavljati hitrost/pretok zraka, zato ima toplotna črpalka boljše grelno število (COP).

toplotne črpalke omogoča varčen EC-ventilator, ki ima bistveno nižjo porabo. Mogoče je poljubno nastavljati hitrost/pretok zraka, zato ima toplotna črpalka boljše grelno število (COP). S toplotno črpalko lahko pametno povežete tudi preostale generatorje toplote, kot so sončni kolektorji ali kotli na biomaso.

Za več informacij o sanitarnih toplotnih črpalkah KRONOTERM obiščite spletno stran www.kronoterm.com

