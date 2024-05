Obramba in tožilstvo sta danes sklenila zaslišanje druge in zadnje priče obrambe na sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, pri čemer Trump kljub nekaterim namigom vendarle ni pričal. Postopek se je zdaj preselil v zadnjo fazo, v kateri bo 12 porotnikov odločalo o Trumpovi usodi.

Najprej bosta predvidoma prihodnji teden obramba in tožilstvo podala sklepna nagovora poroti, ki bo nato zasedala, poročajo ameriški mediji.

Trump je v 34 točkah obtožen ponarejanja poslovnih dokumentov v zvezi s plačilom 130 tisoč dolarjev pornografski igralki Stormy Daniels za molk o spolnem odnosu pred volitvami 2016, ki ga je izvršil nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen.

Trump je od začetka sodnega procesa namigoval, da bo morda sedel na klop za priče, kar so mu odvetniki odsvetovali, ker da bi ga lahko tožilstvo ujelo na laži pod prisego. Ugibanja so se končala danes, ko so njegovi odvetniki sklenili primer, sodnik Juan Merchan pa bo poroti podal navodila za odločanje.

Se je obramba ustrelila v koleno?

Obramba je na klop za priče poklicala le nekdanjega pravniškega pripravnika Daniela Sitka, ki je poroti predstavil zgodovino telefonskih klicev med Cohenom in pravnikom Robertom Costellom.

Costello je bil leta 2018 neke vrste pravni svetovalec Cohenu, ki ga je Trumpov tabor skušal prepričati, naj ostane zvest predsedniku ZDA med zvezno preiskavo, ki je sledila medijskim objavam plačila Stormy Daniels.

Obramba ga je želela izkoristiti za vzbujanje dvoma v Cohenovo trditev, da je Trump vedel za plačilo in ga odobril. Nekdanji pravnik Bele hiše Lanny Davis je za televizijo MSNBC dejal, da je bilo zaslišanje Costella nepotreben strel obrambe v lastno koleno.

Tožilstvo je namreč po njegovih besedah Cohenove trditve vnaprej potrdilo z dokazi, Costello pa je bil potem še nesramen do dotlej zelo potrpežljivega sodnika, ki ga je najprej okaral pred vsemi, nato pa še za zaprtimi vrati.

Porota se bo zdaj morala odločiti, ali je Trump vedel, kaj podpisuje, ko je Cohenu vračal denar kot plačilo pravniških storitev.

Vsi sodni procesi se do volitev verjetno ne bodo končali

Trump trdi, da sta to opravila med seboj njegov računovodja in Cohen, ki je, preden se je razšel s Trumpom, javno trdil, da je Daniels plačal brez vednosti Trumpa. Šele ko so ga zaradi tega začeli preiskovati, je zgodbo spremenil. Na klopi za priče je celo priznal, da je Trumpu občasno zaračunaval preveč denarja.

Odločitev za obsodbo, po kateri Trumpu grozi tudi zaporna kazen, mora porota sprejeti soglasno, za oprostitev pa je dovolj le eden od 12 porotnikov, ki bo verjel Trumpu.

Trump je na zveznih in državnem sodišču Georgie obtožen še spodnašanja izida predsedniških volitev 2020 in odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. Vsi ti sodni procesi se pred volitvami letos novembra, na katerih Trump znova kandidira za predsednika ZDA, najverjetneje ne bodo končali.