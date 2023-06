Slovenska sončna elektrarna, ki je osvojila Antarktiko

Energetska draginja je prizadela številna slovenska podjetja, kar se odraža v upadu konkurenčnosti in zmanjšanju obsega naročil. Visoki stroški energije, ki izhajajo iz tradicionalnih virov, predstavljajo vse večjo obremenitev za podjetja. Povečevanje regulativnih zahtev glede okoljskih standardov dodatno povečuje pritisk na podjetja, da poiščejo alternative. Vedno več se jih tako uspešno spopada s tem izzivom in ohranja stabilnost poslovanja s pomočjo naložb v sončne elektrarne . Ta trajnostni in cenovno konkurenčni vir energije ne omogoča samo zmanjšanja stroškov, temveč tudi zagotavljanje zanesljive oskrbe.

Trajnostna in cenovno konkurenčna rešitev

V prihodnosti bodo podjetja še bolj prepoznavala potencial sončnih elektrarn kot ključno sredstvo za ohranjanje konkurenčnosti. Naložbe v sončne elektrarne že zdaj igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju stabilnosti poslovanja, zmanjševanju stroškov in izpolnjevanju okoljskih standardov.

Z naložbami v sončne elektrarne podjetja pridobijo lasten vir energije, ki je neodvisen od nihanja cen elektrike na trgu. Poleg tega sončne elektrarne omogočajo zanesljivo oskrbo z energijo, kar je ključno za nemoteno delovanje podjetij.

Foto: BISOL Group

Podjetja postajajo vedno bolj ozaveščena glede vpliva na okolje in se zavedajo, da upoštevanje okoljskih standardov prinaša prednosti pred konkurenco. Sončne elektrarne so obnovljiv vir energije, ki ne proizvaja škodljivih emisij in zmanjšuje ogljični odtis podjetij. Naložbe v sončne elektrarne so zato smiselne tudi z vidika trajnostnega razvoja.

Primer dobre prakse: podjetje Aplast iz Žalca

Podjetje Alplast iz Žalca je med številnimi, ki je prepoznalo pomen lastne preskrbe z energijo. Za naložbo v lastno sončno elektrarno na strehi proizvodnega obrata so se odločili v začetku leta 2021.

Foto: BISOL Group

Pomembno merilo pri izbiri izvajalca so bile zanje izkušnje in reference ponudnikov sončnih elektrarn. Popolnega partnerja so našli v podjetju BISOL. "Ker mora sončna elektrarna svojo funkcijo opravljati dolga leta, so nam bile pri izbiri izvajalca poleg cenovne konkurenčnosti ključne njegove pretekle reference in izkušnje. Te so nam dale zaupanje, da bo njihova sončna elektrarna kakovostna, da bo postavljena v dogovorjenem roku in, ne nazadnje, da nam bo izbrani izvajalec na voljo za morebitne poprodajne storitve skozi celotno življenjsko dobo sončne elektrarne," o merilih pri izboru izvajalca povedo v podjetju Aplast, kjer nameravajo v prihodnjih letih postaviti še več sončnih elektrarn in tako izkoristiti vse strešne površine, na katerih je postavitev sončne elektrarne smiselna.

Foto: BISOL Group

Slovenski moduli, ki so v svetovnem vrhu v solarni industriji

Solarni moduli BISOL so oblikovani in proizvedeni v Sloveniji, natančneje v Latkovi vasi pri Preboldu. Sestavljeni so izključno iz komponent najvišje kakovosti. Podjetje BISOL se ponaša z najsodobnejšo proizvodnjo, opremljeno z visoko specializirano opremo in materiali, ki so celovito preizkušeni in certificirani. Poleg tega, da je realna izmerjena moč modulov BISOL še višja od deklarirane, se solarni moduli BISOL ponašajo z višjo učinkovitostjo pretvorbe in večjimi energetskimi izkoristki v primerjavi s konkurenco.

V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni imel niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije. To le potrjuje, da so solarni paneli BISOL brezkompromisno zanesljivi in kakovostni, zato se kupci za njih odločajo z zaupanjem.

BISOL je primer slovenskega podjetja, ki dosega svetovni ugled in pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju energetike. S svojimi solarnimi moduli utira pot napredku v svetu solarne energije ter postavlja nove standarde v kakovosti in učinkovitosti. Njihovi fotonapetostni moduli so razširjeni po vsem svetu, pred kratkim so osvojili tudi Antarktiko. je primer slovenskega podjetja, ki dosegain pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju energetike. S svojimi solarnimi moduli utira pot napredku v svetu solarne energije ter postavlja nove standarde v kakovosti in učinkovitosti. Njihovi fotonapetostni moduli so razširjeni po vsem svetu, pred kratkim so osvojili tudi Antarktiko.

Fotonapetostni moduli BISOL na Antarktiki:

Foto: BISOL Group

Brezhibno delujoča sončna elektrarna tudi po 15 letih

V podjetju BISOL si prizadevajo, da bi zagotovili dolgoročno zanesljivo in donosno uporabo sončne energije. S svojimi visoko kakovostnimi solarnimi moduli in vrhunsko zmogljivostjo dosegajo najvišje standarde v industriji. Njihova predanost kakovosti in inovacijam omogoča napredovanje solarne industrije, medtem ko izpolnjujejo potrebe strank po trajnostnih in do okolja prijaznih energetskih rešitvah.

Dolgo življenjsko dobo solarnih modulov BISOL potrjujejo številni referenčni projekti sončnih elektrarn, ki so še vedno brezhibno delujoči tudi po več kot 15 letih. Ta dosežek je redkost med svetovnimi proizvajalci solarnih modulov. Da bi zagotovili takšno kakovost, so solarni moduli BISOL podvrženi več kot 20 različnim testiranjem in neodvisnim pregledom kupcev. Poleg tega so bili potrjeni s številnimi certifikati. Vzdržljivost in učinkovitost solarnih modulov BISOL priznavajo tudi njihovi kupci in inštalaterji.

Foto: BISOL Group BISOL Group je ponosen prejemnik prestižnega znaka Top Brand na petih evropskih trgih - v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji. Ta priznanja potrjujejo visoko kakovost izdelkov in zaupanje, ki ga BISOL uživa med kupci. Priznanje Top Brand je odraz trdega dela, predanosti in strokovnosti, ki jih BISOL vloži v svoje solarne module.

Sončna elektrarna na strehi podjetja BISOL:

Prvi in edini solarni modul na svetu z ničelno degradacijo Eden izmed razlogov, zakaj se podjetje BISOL uvršča med najbolj konkurenčna podjetja v solarni industriji, je tudi neprimerljivo nizka degradacija. Razvili so namreč prvi in edini solarni modul na svetu z ničelno degradacijo, znano kot serija BISOL Supreme™, ki ima 25 let stoodstotnega jamstva izhodne moči.

Energetska učinkovitost zdaj tudi za spomeniško zaščitene stavbe

Foto: BISOL Group Namestitev solarnih modulov na spomeniško zaščitenih območjih je dolgo veljala za izziv, saj so veljala stroga merila glede ohranjanja zunanje podobe stavb. S tem namenom so v podjetju BISOL zasnovali fotonapetostne module BISOL Spectrum, ki izstopajo po estetskem videzu ter neopaznem prilagajanju barvam različnih vrst in stilov streh. Ta inovativna rešitev je omogočila namestitev solarnih modulov na spomeniško zaščitenih stavbah brez ogrožanja njihove arhitekturne vrednosti. BISOL Spectrum se neopazno zlijejo z okolico ter ohranjajo brezčasno lepoto naravne krajine in zgodovinskih spomenikov.

Evropska mesta, ki so znana po svoji bogati arhitekturi, so prepoznala prednosti barvnih solarnih modulov BISOL Spectrum. BISOL Spectrum tako najdete tako na strehah javnih ustanov večnega mesta kot na prestižni zasebni šoli FANB v Monaku.

