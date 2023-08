KRONOTERM je za toplotno črpalko Kronoterm ADAPT prejel prestižno priznanje Green Product Award Editor's Choice. Konkurenca je bila zelo močna, a so žirijo prepričali z oblikovno in tehnološko dovršenostjo izdelka. Foto: KRONOTERM

KRONOTERM se namreč zdaj lahko pohvali s prestižno nagrado Editor's Choice Green Product Award 2023 za toplotno črpalko KRONOTERM ADAPT, ki je to nagrado prejela v kategoriji Stavbne komponente.

Nagrada ima veliko mednarodno odmevnost, zato je bil direktor podjetja Bogdan Kronovšek navdušen, da so trud in inovativnost podjetja pri razvoju trajnostnih, tihih in oblikovno dovršenih toplotnih črpalk prepoznali in potrdili tudi mednarodno priznani strokovnjaki na tem področju. Nagrada jim daje nov zagon za velike cilje v prihodnosti.

Strokovna žirija ugledno mednarodno nagrado Green Product Award že deset let podeljuje najbolj trajnostnim in okolju prijaznim izdelkom in storitvam. Lani decembra so za nagrado nominirali več kot 1.300 kandidatov iz 40 držav ter izbrali 100 najboljših izdelkov, ki so se nato potegovali za naziv najbolj trajnostnega izdelka v letu 2023 v eni izmed 12 kategorij. "Toplotna črpalka ADAPT je dober primer kakovosti in strasti, s katerima podjetje KRONOTERM prispeva k bolj trajnostni prihodnosti," je povedal direktor nagrade Green Product Award Nils Bader.

V kategoriji Stavbne komponente se je za nagrado potegovala tudi njihova toplotna črpalka zrak/voda ADAPT, ki ji je strokovna žirija dodelila najvišjo nagrado – Editor's Choice. "Počaščeni smo, da so nas največji strokovnjaki s tega področja prepoznali kot najboljše," so ob prejemu nagrade povedali v podjetju.

Toplotna črpalka je agregat, ki s pomočjo elektrike črpa toplotno energijo iz toplotnega vira v ogrevalni sistem. Primerna je za ogrevanje in ohlajevanje pri novogradnjah, sanacijah ali ob menjavi ogrevalnega sistema. Foto: KRONOTERM

Toplotna črpalka tipa zrak–voda za ogrevanje objektov KRONOTERM ADAPT je ena izmed najtišjih toplotnih črpalk na evropskem trgu. Primerna je za stanovanjske hiše, talno ali radiatorsko ogrevanje. Foto: KRONOTERM Toplotna črpalka KRONOTERM ADAPT je nastala kot odgovor na dozdevno preprosto vprašanje: "Vprašali smo se, kako bi bilo mogoče izumiti visoko učinkovito toplotno črpalko, ki je hkrati tudi neslišna in tako estetka, da je ni treba skrivati." Vprašanje se je kmalu izkazalo za zanimiv izziv.

Po nekaj letih usmerjenega razvoja in sodelovanja vrhunskih strokovnjakov z različnih področij so v podjetju KRONOTERM leta 2019 lansirali inovativno toplotno črpalko ADAPT, ki je ena najtišjih in oblikovno najbolj dovršenih na širšem trgu.

Na trgu obstaja ogromno različnih proizvajalcev in vrst toplotnih črpalk, zato se morate pred nakupom dobro pozanimati o primerni vrsti toplotne črpalke, kakovosti izdelka, jamstvih in certifikatih.

Slovenci že tradicionalno najbolj zaupajo domačim proizvajalcem. Tudi glede izbire proizvajalca toplotnih črpalk Slovenci prisegajo na slovenska podjetja in pri iskanju najboljšega ponudnika za ogrevanje s toplotno črpalko se veliko ljudi odloči za slovensko družinsko podjetje KRONOTERM z Gomilskega, kjer z znanjem in zavzetostjo premikajo meje mogočega v uporabi tehnologije toplotnih črpalk.

KRONOTERM s svojimi rešitvami skrbi za zadovoljne partnerje, uporabnike ter posredno tudi za naš planet. Prepričani so, da so toplotne črpalke edini pravi odgovor na okoljsko problematiko in velik korak k ekološki prihodnosti za vse.

Izbira prave toplotne črpalke je v današnjem svetu, kjer se vedno bolj zavedamo pomena trajnostnih in energetsko učinkovitih rešitev, ključna za uspešen prehod v bolj trajnostno prihodnost. Foto: KRONOTERM

Toplotne črpalke se ločijo glede na to, kateri toplotni vir izkoriščajo. Izberemo tisti vir, ki je pri vas na voljo in ima hkrati najvišjo povprečno letno temperaturo.

Podtalnica kot toplotni vir je z energetskega stališča najugodnejša rešitev, saj je njena povprečna letna temperatura okoli +10 stopinj Celzija. Če ni podtalnice in je na voljo dovolj velika površina zemlje, lahko izberemo ta vir s polaganjem horizontalnega zemeljskega kolektorja ali vertikalne sonde. Sicer pa je v neomejenih količinah na voljo zrak kot toplotni vir, ki je zelo primeren za ogrevanje in pripravo sanitarne vode za toplotno črpalko.

Pred odločitvijo za primerno toplotno črpalko morate pripraviti investicijski načrt. Glavne lastnosti, ki jih morate upoštevati, so poleg tehnološke dovršenosti tudi hrup, učinkovitost oz. prihranek, udobje, enostavnost vgradnje ter prilagodljivost oziroma videz.

Naredite prvi korak do tihe, ekološko, tehnološko in oblikovno dovršene toplotne črpalke.





Razvojna usmeritev kot glavna prednost družinskega podjetja

Ekipa visoko usposobljenih inženirjev pri KRONOTERMU skrbi za stalne izboljšave serijskih naprav in za razvoj novih generacij toplotnih črpalk ter posebnih industrijskih sistemov, pri tem pa uporabljajo napredno in sodobno tehnologijo, ki vključuje vrhunska orodja za načrtovanje, konstrukcijo in testiranje naprav. Foto: KRONOTERM

KRONOTERM v ospredje svojih vrednot in usmeritev postavlja razvoj in inovacije. Nenehno vlaganje v znanje in razvoj, napredna tehnologija, strateške partnerske povezave, kakovost in fleksibilnost proizvodnje in storitev ter visoko usposobljena servisna podpora so njihove prednosti, zaradi katerih se je podjetje KRONOTERM uveljavilo kot strokovno najbolj usposobljeno in zaupanja vredno podjetje pri nas.

Uporabnikom ponujajo strokovno svetovanje in prodajo, pomagajo pri zasnovi, projektiranju, določitvi in izbiri optimalnega sistema glede na možnosti uporabe različnih toplotnih virov na lokaciji, nadzorujejo izvedbo in poskrbijo za končno optimizacijo celotnega sistema.

KRONOTERM ima lasten razvojni laboratorij, kjer izvajajo najzahtevnejše meritve energetske učinkovitosti toplotnih črpalk v širokem območju pogojev delovanja. Pri lastni proizvodnji uporabljajo kakovostne in izjemno zanesljive komponente evropskih proizvajalcev. Foto: KRONOTERM