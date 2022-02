Nakupujte v eko slogu!

Oglasno sporočilo

Plastiko najdemo v skoraj vsakem izdelku, ki ga uporabljamo. Zaplate smeti ne dušijo samo naše okolice, ampak tudi velike oceane. Zato je skrb za okolje pomemben del našega vsakdanjega življenja. Zmanjševanje količine plastične embalaže, uporaba biorazgradljivih materialov, ločevanje odpadkov in večkratna uporaba embalaže so samo nekatere rešitve, ki vodijo k bolj trajnostnemu vsakdanu. Predstavljamo vam nekaj idej, kako lahko vsak izmed nas s preprostimi triki in že z majhnimi spremembami to tudi uresničuje, ko gre po nakupih v trgovino.

Uporabite mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo

Ko smo prvič slišali za podatek, da lahko plastične vrečke in zavitki za hrano v okolju vztrajajo tudi več sto let, smo zmanjšali množično uporabo prvih. Ob tem so se aktivirali trgovci, tudi Spar, ki že nekaj časa na police daje in razvija do okolja prijaznejše izdelke (biorazgradljive) in plastično embalažo menja s papirnato.

V trgovinah SPAR in INTERSPAR je več kot 70 odstotkov vsega sadja in zelenjave na voljo v rinfuzi, torej brez embalaže, za nakup pa lahko uporabite trajnostne mrežaste vrečke za sadje in zelenjavo, izdelane iz poliestra, ki je nastal z reciklažo plastenk. Omenjene vrečke so trpežne, enostavno jih operete in jih lahko uporabite večkrat. Na vrečki je priročen všitek, na katerega namestite nalepke s tehtnice, in sicer lahko ena vrečka služi za do tri različne vrste sadja ali zelenjave. Izbirate lahko med različnimi velikostmi: dve večji ali štiri manjše vrečke v paketu.

Za kaj vse so omenjene vrečke še primerne, pa si lahko ogledate v videoposnetku z Nikom Škrlecem, vlogerjem in voditeljem, ki navdušuje s preprostimi nasveti.

Nakupujte brez embalaže

Ste že preizkusili možnost nakupovanja v rinfuzi? Tako lahko prehranske izdelke nakupujete povsem brez uporabe nove embalaže. Vse, kar morate imeti, je le lastna embalaža, ki jo prinesete od doma. Lahko jo napolnite z izdelki, uporabite pa lahko razne steklene posode, steklene kozarce ali drugo rabljeno embalažo – v domači shrambi boste zagotovo našli kaj uporabnega. Z lastno embalažo nakupujte izdelke na vseh postrežnih oddelkih ter na oddelku sadja in zelenjave.

Nakupujte z lastno embalažo.

Obiščite trgovino INTERSPAR Citypark, kjer že eno leto ponujajo več kot 49 živil v rinfuzi! Izbirate lahko med pestro ponudbo izdelkov, ki jih preprosto napolnite v papirnate vrečke ali v lastno embalažo. Izdelke v rinfuzi pa lahko najdete tudi v nekaterih drugih trgovinah INTERSPAR ter SPAR, kjer lahko izbirate med različnimi oreščki in suhim sadjem.

Nik Škrlec nam v spodnjem videu pojasni, kako je videti rinfuza v praksi:

V petih trgovinah INTERSPAR: Citypark, Šiška in Vič v Ljubljani, Europark v Mariboru in Qlandia v Kranju pa lahko prazno embalažo čistil in pralnih praškov napolnite s pomočjo refil avtomatov Odori.

Kako uporabiti polnilne postaje Odori, si lahko ogledate v kratkem videu:

Prispevajte k zmanjševanju odpadkov

V trgovinah INTERSPAR in SPAR najdete avtomate za povratno embalažo Tomra za prazne steklenice in zaboje s praznimi steklenicami piva in mineralne vode. In kaj se zgodi s steklenicami, ki jih oddate v avtomate Tomra? Po prevzemu prazno embalažo vrnejo dobaviteljem in polnilnicam, kjer se znova napolni. Krog je sklenjen, ko se polna steklenica vrne na prodajne police in je pripravljena na ponovni nakup. V letu 2020 so kupci v trgovinah INTERSPAR in SPAR prek avtomatov Tomra vrnili skoraj 3,7 milijona steklenih povratnih embalaž, kar pomeni skoraj 1.800 ton praznih steklenic, rezultat tega pa je bil, da v vsem letu ni nastal niti en dodaten kilogram odpadkov. V vseh trgovinah SPAR vas čakajo tudi posebni zbiralniki, v katere lahko oddate odpadne baterije in odpadne sijalke, v primeru nakupa nove elektronske opreme pa lahko v trgovino, v kateri ste opremo kupili, oddate svoj stari aparat.

Izdelki, prijazni do okolja

V okviru trajnostne strategije si v Sparu Slovenija prizadevajo tudi za razvoj novih, do okolja prijaznih izdelkov. Primer je mrežica, v kateri so pakirani biološki izdelki SPAR Natur*pur, ki je izdelana iz celuloznih vlaken in razgradljiva na kompostu, zaščitna folija pa je narejena iz obnovljivih virov (koruznih storžev). Med izdelki SPAR Natur*pur so pri liniji rezanih bio sirov del embalaže zamenjali s papirnato, enako velja za bio jogurte iz te linije. V embalaži, prijaznejši do okolja, so tudi testenine in sladoledi. Korak naprej so naredili pri embalaži za mleko, saj je Sveže mleko izpod Triglava SPAR Premium na voljo v litrski steklenici.

Z izbiro BIO izdelkov SPAR Natur*pur boste naredili nekaj dobrega zase ter za okolje.

Prav tako je do okolja prijazna njihova linija čistil Splendid Nature z znakom okoljske marjetice, ki ga podeljuje Evropska unija za varstvo okolja. Ta zagotavlja, da imajo izdelki v primerjavi z istovrstnimi izdelki manjše negativne vplive na okolje. V Sparu boste našli tudi pralne praške SPAR Super v embalaži iz recikliranega kartona in mehčalce SPAR Super iz 100-odstotno recikliranega materiala. V SPARU vseskozi razvijajo izdelke iz materialov, prijaznih do okolja, in teh je na njihovih policah čedalje več.

Tudi vi lahko pripomorete k lepšemu jutri, tudi s trajnostnimi nakupovalnimi navadami. Za začetek lahko upoštevate nekaj naših zgornjih idej, še več zanimivih informacij in praktičnih nasvetov pa najdete tukaj.

