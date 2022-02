To so učinkovita, dobro opremljena električna vozila z vzornim dosegom

Novi električni avtomobili na trgu so vse bolj praktični, pogosti in zanimivi zaradi ugodne cene, večjega dosega in tudi zaradi podpore z različnimi subvencijami, ki jih nudi Eko sklad. Da je tako, se velja zahvaliti tudi legendarni francoski avtomobilski znamki Citroën , ki je s svojo floto elektrificiranih vozil dodobra popestrila ponudbo e-vozil tako za zasebno kot tudi poklicno rabo. Če razmišljate o elektrifikaciji družinske ali poklicne mobilnosti, naj bo Citroënovo e-vozilo vsekakor na vrhu seznama za preizkus. Med električnimi tekmeci za zahtevani denar ponujajo enega najboljših nakupov.

Foto: Citroën

Ko govorimo o električnem vozilu, se nam pogosto zastavljajo ista vprašanja, največkrat pa so povezana z dosegom, polnjenjem ter kratkoročnimi in dolgoročnimi stroški. Ker avtomobila, sploh pa ne takega, ki je drugačen od tistega, ki smo ga vajeni, ne kupujemo ravno vsak dan, so pomisleki toliko večji. Če ste še vedno v dilemi, ali kupiti električni avtomobil ali ne, smo za vas pripravili nabor nekaterih najpogostejših vprašanj, povezanih z nakupno odločitvijo.

#Je električni avtomobil primeren zame?

Tako kot na vsako novo stvar se je treba tudi na logiko uporabe električnega vozila privaditi, a glede na vozno izkušnjo, udobje in dolgoročne nizke lastniške stroške ocenjujemo, da ima vozilo izjemen prodajni potencial ter bo za prehod na električna vozila prepričal marsikaterega slovenskega kupca. Citroën se drži strategije ponuditi stranki izbiro glede na potrebe posameznih voznikov in cikla uporabe. Zato v velikih večini primerov ponujajo izbiro bencinskih, dizelskih in elektrificiranih možnosti na istem modelu vozila. To pomeni, da vam ni treba sprejemati kompromisov glede velikosti ali dizajna vozila in ste še vedno bolj osredotočeni na okolje, tako da lahko izberete pogonski sklop, ki vam najbolj ustreza.

Citroënovo osebno vozilo na stoodstotno električni pogon vam priporočamo, če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti enostavno dostopate do rešitev za polnjenje.

Priključni hibrid je premišljena združitev električne energije in notranjega zgorevanja, ki omogoča večjo zmogljivost in več udobja. S priključnim hibridnim vozilom lahko vsakodnevno do potankosti izkoristite udobje in zmogljivosti povsem električnega načina pogona, ne da bi se pri tem odrekli svojim željam po pustolovščinah z motorjem na notranje zgorevanje, ki po potrebi samodejno prevzame nadzor nad krmiljenjem. Tak avtomobil bodo še posebej cenili tisti, ki se želijo z avtomobilom na električni pogon prevažati čez teden in se ob koncu tedna odpeljati z družino na izlet.

#Kakšno razdaljo lahko prevozim z električnim vozilom?

Dejstvo je, da se tehnologija akumulatorjev nenehno izboljšuje, tako da se povečuje tudi doseg avtomobilov. Citroënovo električno vozilo popolnoma ustreza omejitvam in kriterijem vožnje v mestnih središčih ter tudi na dolgih relacijah. Velika večina zasebnih voženj po Sloveniji je krajših, statistika pa kaže, da povprečen Slovenec na dan prevozi le nekaj manj kot 40 kilometrov. Ne glede na to, katero Citroënovo e-vozilo boste izbrali, vam bo njihova baterija za običajne poti po vsej državi več kot zadoščala. Dobra infrastruktura javnih polnilnic v Sloveniji pa zagotavlja tudi preprosto potovanje na daljše razdalje.

Z priključnohibridnimi modeli ali električnimi avtomobili boste torej prevozili od nekaj deset pa do 200 ali celo več kot 300 kilometrov dnevno. Citroën C5 Aircross Hybrid – Citroënov prvi priključni hibridni model, ki ponuja vse vrline bencinsko-električne kombinacije – lahko samo na elektriko z enim polnjenjem prevozi okoli 50 kilometrov, skupni doseg pa brez težav znaša več kot 650 kilometrov. Za lažjo predstavo naj omenimo še doseg novega Citroëna ë-C4 100% električen. Opremljen je z baterijo s kapaciteto 50 kilovatnih ur, ki ponuja do 350 kilometrov dosega po preizkusnem postopku WLTP.

#Ali se baterija samodejno polni med vožnjo in kakšna je dolgoročna zmogljivost baterije?

Citroënova e-vozila, tako hibridna kot električna, imajo možnost samodejnega polnjenja baterije. Vaše vozilo se delno napolni, ko zavirate ali upočasnite. Tako si povrnete avtonomijo, ne da bi o tem razmišljali. Regenerativno zaviranje polni baterijo vsakič, kadar vozilo upočasnjujete. Ta "brezplačna" elektrika podaljša doseg vašega vozila. Regenerativno zaviranje skupaj z mehkejšo vožnjo zagotavlja vozilu kar do 20 odstotkov večji doseg med mestno vožnjo. Pri tem pa se morate zavedati, da je dejanski doseg vašega vozila odvisen od več dejavnikov: vašega sloga vožnje, večjega ali manjšega naklona terena, uporabe gretja, klimatske naprave ali naloženega tovora.

Garancija na baterijo, v primeru pravilne uporabe jamči, da bo kapaciteta baterije po osmih letih (ali do 160.000 prevoženih kilometrov, odvisno od tega, kaj nastopi prej) znašala še najmanj 70 % uporabne kapacitete.

Pešanje zmogljivosti baterije je sicer odvisno od števila ciklov polnjenja, načinov polnjenja in drugih dejavnikov. Upoštevati pa je treba tudi, da je celotna baterija sestavljena iz več celic (več baterij). Praviloma se tako ne izrabi baterija v celoti, ampak se izrabijo njene posamezne celice. In to ne vse naenkrat.

#Kako in kje lahko polnim svoje vozilo ter koliko časa bom porabil za polnjenje vozila?

Da je navdušenje potrošnikov nad električnimi in hibridnimi vozili vedno večje, gre pripisati tudi daljšim dosegom in naraščajočim številom polnilnih mest. Kakšno je torej stanje danes? Elektrika je tako rekoč povsod. Na voljo imate številne rešitve za polnjenje, doma, v službi ali na poti, s pomočjo katerih boste lahko svojega Citroëna povsem enostavno do potankosti izkoristili. Najbolj razširjena rešitev je polnjenje na domu: z rešitvijo za polnjenje na domu lahko vozilo napolnite do želenega dosega v nočnem času.

Čas polnjenja je odvisen od več dejavnikov, kot na primer od tipa baterije, a še zlasti od vrste izbrane instalacije. Svoje vozilo napolnite na klasični gospodinjski vtičnici s kablom za gospodinjski priključek, ki je dobavljen serijsko. Polnjenje prek klasične vtičnice je cenovno najugodnejše, a je čas polnjenja v primerjavi z drugimi rešitvami daljši.

Če želite vozilo doma hitreje napolniti, se odločite za zmogljivejši priključek (Green'Up) ali postajo Wallbox (z močjo 7,4 kW ali z močjo 11 kW). Medsebojno se razlikujeta po tehničnih karakteristikah. Postaja Wallbox je zmogljivejša in ponuja možnost zelo hitrega polnjenja. Ne glede na to, ali živite v samostojni hiši ali večstanovanjski zgradbi, vam bo Citroën zagotavljal podporo in vas povezal s partnerskim podjetjem za montažo. Znamka Citroën je za montažo priključka Wall Box na vašem domu izbrala podjetje GIASERVIS, d. o. o., saj vam želi zagotoviti najboljšo mogočo storitev in vam ponuditi maksimalno pomoč pri postavitvi vaše rešitve za polnjenje, da boste povsem brez vseh skrbi. S tem vam hkrati zagotavljajo, da bo vaša inštalacija kakovostna in cenovno ugodna.

Priključek Green'Up je prav tako zelo ugodna rešitev. Med polnjenjem porabi manj energije in poleg tega omogoča tudi hitrejše polnjenje kot na klasični vtičnici. Za vas je primeren, če prevozite malo kilometrov, saj vam omogoča, da v eni noči napolnite do 60 odstotkov baterije.

Na javni polnilni postaji s superpolnilnikom z močjo sto kilovatov je čas polnjenja še krajši kot na postaji Wall Box: baterija se v 30 minutah napolni do 80 odstotkov.

#Kateri kabli za polnjenje električnega vozila so na voljo?

S pomočjo kablov, ki so v ponudbi pri Citroënu, boste lahko uporabljali vse vrste javnih polnilnih priključkov, ali pa vozilo napolnili doma. Obstaja več vrst kablov za polnjenje vašega električnega ali priključnega hibridnega avtomobila, ki jih je treba prilagoditi glede na izbrano rešitev za polnjenje in moč vgrajenega polnilnika v vozilu. Ob nakupu Citroënovega vozila lahko dve vrsti kablov (standardni kabel Mode 2 in Mode 3) omogočata hitrejše ali počasnejše polnjenje avtomobila.

Standardno dobavljen kabel tipa Mode 2 lahko prenese moč 1,8 kilovata. Namenjen je občasni uporabi v gospodinjstvu. Ojačan kabel Mode 2 za izmenični tok je na voljo kot dodatna oprema, lahko pa podpira moč 3,7 kilovata. Zasnovan je za uporabo na zmogljivejši gospodinjski vtičnici Green'Up.

Kabel Mode 3 za izmenični tok lahko podpira moč 7,4 kilovata. Optimiziran je za uporabo na polnilni postaji Wall Box 7,4 kilovata ali javnem priključku. Polnjenje prek WallBoxa omogoča obnovitev popolne avtonomije v dveh urah za priključno hibridno vozilo in v manj kot eni noči za električno vozilo. Priključno hibridno vozilo boste morali opremiti s 7,4-kilovatnim polnilnim kablom, da boste v polnosti izkoristili tovrstno polnjenje.

Kabel Mode 3 za trifazni tok, namenjen stoodstotno električnim vozilom, lahko podpira moč 22 kilovatov. Optimiziran je za uporabo na Wall Box 22-kilovatnem ali javnem priključku. Idealen je za redno polnjenje na javnih terminalih. Pri trifaznih instalacijah vam bo omogočil boljši čas polnjenja. Če želite izkoristiti prednosti tovrstnega polnjenja, mora biti vaše vozilo opremljeno z 11-kilovatnim vgrajenim polnilnikom.

#Kakšno je stanje s polnilnimi mesti na poti?

Slovenski vozniki imajo na razpolago vse boljšo in že skoraj po vsej državi razširjeno infrastrukturo. Ko je govora o javnih polnilnicah, statistični podatki za Slovenijo niso slabi. Po podatkih ACEA ima Slovenija 129 hitrih in 481 klasičnih polnilnic. Delež hitrih znaša 21 odstotkov, kar je precej nad evropskim povprečjem. To je višji delež, kot ga imajo Avstrijci in Italijani. Omrežje se nenehno širi z gradnjo novih polnilnih mest, ki so strateško nameščeni v neposredni bližini vaših vsakodnevnih dejavnosti. Avtocestno omrežje polnilnih priključkov se nenehno širi, zato se lahko z električnim vozilom ob koncu tedna prepustite svojim nenadnim željam.

Vse več rešitev za polnjenje pa boste lahko enostavno našli tudi v pisarni ali v neposredni bližini vsakodnevnih dejavnosti. Hoteli, restavracije in nakupovalna središča se čedalje pogosteje odločajo za namestitev polnilnih postaj, saj ob rastočem številu uporabnikov električnih avtomobilov to postaja vse pogostejši razlog, zakaj se ti odločijo za obisk določene destinacije.

#Ampak … Mar niso električni avtomobili bistveno dražji od vozil na bencinski ali dizelski pogon?

Dejstvo je, da električni avtomobil ni primeren za vse voznike, prav tako ni za vse cenovno ugodnejši od klasičnih bencinskih ali dizelskih avtomobilov, a marsikdo bo z njimi lahko še kako prihranil. Predpostavka, da so električni avtomobili bistveno dražji od vozil na bencinski ali dizelski pogon, je tako eden najpogostejših mitov o e-mobilnosti. Pri nakupu električnega vozila morate upoštevati celotne stroške lastništva, ki so lahko precej nižji kot pri klasičnih avtomobilih.

Največji del ugodnosti prinašata financiranje nakupa prek Eko sklada in cenejša pogonska energija ter posledično nižji stroški vožnje. Prihranki se bodo začeli seštevati z uporabo vozila, saj boste s prehodom na električni pogon občutno znižali strošek energenta. Če boste svoje e-vozilo polnili na lastni polnilnici in ob cenejši tarifi, lahko računate celo na ceno okoli enega evra na sto kilometrov, ob dražji tarifi ali polnjenju na javnih polnilnicah pa bo strošek v primerjavi z bencinskim ali dizelskim avtomobilom še vedno cenejši.

Citroënov električni ë-C4 ima po podatkih tovarne porabo 16,6 kilovatne ure. Ko smo ga doma polnili ponoči, je za sto prevoženih kilometrov nastal strošek 0,729 evra oziroma 1,31 evra, ko smo ga polnili čez dan, ko je elektrika dražja. Strošek polnjenja ponoči, da se je napolnila celotna baterija, je znašal 1,975. Torej, polni doseg električnega C4 smo prevozili za nekaj manj kot dva evra.

Za primer dodajamo še Citroënov priključni hibrid, SUV C5 Aircross Hybrid, ki ravno tako dokazuje, da se da s polnjenjem še kako prihraniti. Ko smo vozilo polnili doma, ponoči, je cena za polno napolnjenost baterije (doseg okoli 50 kilometrov) znašala 0,57 evra, strošek za prevoženih sto kilometrov na elektriko pa v tem primeru znaša 1,14 evra. Tudi polnjenje na javni polnilnici je cenovno ugodno. Na javni polnilnici smo za prevoženih sto kilometrov na elektriko plačali 5,28 evra.

Preden boste s svojim električnim avtomobilom zapeljali na cesto, boste prihranili tudi pri dajatvah. Za vozila z manj kot 110 grami izpustov CO2 na kilometer boste plačali najnižjo, 0,5-odstotno stopnjo davka na motorna vozila. Prav tako vam ne bo treba plačati cestnine oziroma letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu. Cenejši so tudi stroški vzdrževanja, servisiranja in parkiranja.

V zvezi z lastniškimi stroški električnega vozila je še kako zanimiva in relevantna raziskava Evropske potrošniške organizacije BEUC in devetih nacionalnih organizacij članic, med njimi tudi Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS). Ta med drugim razkriva, da je srednje velik električni avtomobil že danes finančno najzanimivejša rešitev za potrošnike ob upoštevanju njegove življenjske dobe. Podrobna analiza za Slovenijo (v angleščini) je na voljo na tej povezavi.