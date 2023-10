Katero toplotno črpalko izbrati pri novogradnji in katero pri zamenjavi ogrevanja?

Poleg tega, da so pri izbiri ogrevalnega sistema odločilni dejavniki prostorske zahteve in različne subvencije, na izbiro v današnjih časih vpliva tudi pripravljenost sistema na prihodnost in uporaba obnovljivih virov energije. Glede na naraščajoče cene energentov lastniki nepremičnin želijo sistem, ki ne bo potraten in bo kljub temu vzdrževal prijetne temperature.

Toplotne črpalke izkoriščajo obstoječo toploto iz naravnih virov, kot so zrak, voda ali zemlja, in jo pretvarjajo v toploto za ogrevanje in hlajenje prostorov. Ta postopek je izjemno učinkovit, saj za vsak vloženi kilovat električne energije pridobijo več kilovatov toplote. To pomeni, da porabijo manj energije kot tradicionalni ogrevalni sistemi, kar zmanjšuje stroške ogrevanja in hlajenja.

Toplotne črpalke so izjemno zanesljive in imajo dolgo življenjsko dobo. Pravilno vzdrževanje pripomore k dolgoročni stabilnosti ogrevalnega sistema. Delujejo lahko tako za ogrevanje prostorov kot tudi za hlajenje v poletnih mesecih. To pomeni, da so vsestranska rešitev skozi vse leto.

Zaradi uporabe obnovljivih virov prispevajo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in obremenitve okolja.

Toplotne črpalke, ki jim lahko zaupate

Za zanesljive in visoko učinkovite so se izkazale toplotne črpalke Mitsubishi Electric, ki zagotavljajo optimalno ogrevanje v vsakem okolju. Primerne so tako za stanovanjske kot poslovne objekte. Njihovi seriji Ecodan in Zubadan sta opremljeni s sodobno invertersko tehnologijo, zagotavljata nizko porabo električne energije in omogočata natančen nadzor ciljne temperature za udobno in varčno ogrevanje. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric tvorijo celovit ogrevalni sistem in zagotavljajo vse ključne komponente za ogrevanje ali hlajenje.

Na zanesljive in najsodobnejše toplotne črpalke Mitsubishi Electric prisegajo tudi v podjetju REAM. Za popoln nadzor nad temperaturo tako pozimi kot poleti vam s toplotnimi črpalkami Ecodan in Zubadan Mitsubishi Electric ponujamo kombinacijo tehnologije in udobja, da bo vaš dom prijetno zatočišče skozi vse letne čase. Pri REAM sodelujejo s strokovnjaki iz vse Slovenije, ki poskrbijo za montažo, servise in vso podporo, ki jo boste morda potrebovali. Vse toplotne črpalke imajo tudi možnost za priklop vmesnika Wi-Fi, ki skupaj z aplikacijo MelCloud omogoča nadzor in krmiljenje naprave na daljavo s tablico, telefonom ali računalnikom.