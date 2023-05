Uroš Bitenc in Eva Cimbola sta se podala na skupno misijo proti soncu

Na Siol.net se vrača nova sezona spletne oddaje Gremo na sonce. Uroš Bitenc bo v tokratni izvedbi spletne oddaje Gremo na sonce na pot trajnostne izobrazbe in preobrazbe popeljal prijateljico Evo Cimbola, televizijsko in radijsko voditeljico, ki bo v kratkem na svoji parceli gradila hišo, navdušena pa je nad nekaterimi energetsko varčnimi rešitvami, ki jih je v svoj dom implementiral Bitenc. Tudi sama že ima okvirno predstavo, kako naj bi bil videti njen novi dom, v beležki pa seznam različnih podjetij, ki so pritegnila njeno pozornost in ponujajo energetsko varčne rešitve.

Eva Cimbola razmišlja o ponudnikih montažnih hiš, pa o znižanju svojih stroškov porabe energije, zmanjšanju svojega ogljičnega odtisa in bolj zanesljivem viru energije, katerega cena ni odvisna od nihanj na trgu in dogajanja v svetu. O tem nekaj ve, a ne zadosti. Ker pa cena pri takem nakupu ni zanemarljiva, je dobro, da pozna številne možnosti, ki ji lahko to investicijo omogočijo in olajšajo. Načrtovanja se loti celostno, pomisli na vse vidike, s katerimi si lahko zagotovi energetsko učinkovitost.

Njeno ključno vprašanje: kako dom narediti energetsko čim bolj učinkovit? Okleva med izvedbo hiše na ključ in drugimi rešitvami na trgu. V vsakem primeru bo njena nova hiša trajnostno naravnana – posledično jo zanimajo zanimive, energetsko učinkovite rešitve. Skupaj bosta na podlagi lastnih izkušenj Uroša Bitenca iz pretekle sezone in njenih okvirnih zamisli obiskala strokovnjake, podjetja, ponudnike, ki jima bodo predstavili energetsko varčne rešitve. "Zato pa so prijatelji," Uroš Bitenc velikodušno reče Evi Cimbola. Gremo na sonce? Gremo. Prva oddaja nove sezone spletne oddaje Gremo na sonce na Siol.net prihaja 15. maja.

Kako si ogledati oddaje? Kje jih najdem? Pripravili bomo šest oddaj, ki si jih bodo gledalci lahko ogledali na Siol.net. Prva oddaja bo na voljo že v ponedeljek, 15. maja, potem pa bo vsak teden v spletno videoknjižnico pod zavihkom Gremo na sonce dodana nova oddaja. V knjižnici bo tako mogoče pogledati katerokoli do takrat objavljeno oddajo, torej tudi za nazaj. Pobližje bomo spoznali podjetja spoznali podjetja Žiher hiše, Ekosen, Ngen, Enertec, Energen in Bisol. Poleg osrednjih oddaj bomo pripravili številne druge vsebine, ki bodo povezane s trajnostnim načinom življenja, uporabo sončne energije in drugih energetskih virov, ki jih potrebujemo v vsakdanjem življenju.

Energetsko učinkovite hiše SmartHouse podjetja Žiher hiše

V prvi oddaji se bosta odpravila na severovzhod naše države, do podjetja Žiher hiše. Spoznala bosta, kako nastajajo hiše SmartHouse, od faze proizvodnje do montaže, obiskala bosta tudi vzorčno hišo SmartHouse.

V iskanju do okolja prijaznega življenjskega prostora se vedno več ljudi odloča za gradnjo energetsko učinkovitih stavb ali za prenovo v skladu z načeli energetske varčnosti. Varčne in pasivne hiše oziroma energetsko učinkovite hiše s sodobno opremo so prijazne do okolja in naših denarnic ter prijetnejše za bivanje. Prav tak je koncept hiše SmartHouse podjetja Žiher.

Koncept SmartHouse ponuja trgu kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji. Zagotavlja najvišjo mogočo toplotno in zvočno izoliranost ter ponuja optimalno razporeditev prostorov glede na izbran tip hiše. SmartHouse so tipske hiše prihodnosti, cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, pri čemer se ni treba odreči kakovosti montažne gradnje. Koncept SmartHouse je razvit na osnovi dolgoletnih izkušenj s projektiranjem in gradnjo klasičnih nič- in nizkoenergijskih hiš tako v Sloveniji kot tujini.

Ekosen - pravi hit med načini ogrevanja

Eva Cimbola in Uroš Bitenc bosta svoje popotovanje proti soncu začela pri konstrukciji same hiše, a hitro bosta svoj fokus usmerila proti ogrevanju doma.

Vprašanje o načinih ogrevanja in višini prihrankov v povezavi s tem je v zadnjem času izredno relevantno. Med različnimi energenti je še posebej v porastu ogrevanje z IR-paneli. Čeprav je IR-ogrevanje razmeroma mlad grelni sistem, je na voljo že veliko informacij, podkrepljenih z izkušnjami specialistov na področju IR-ogrevanja in številnih uporabnikov, ki potrjujejo, da prihranki z IR-ogrevanjem še zdaleč niso mit. Infrardeče ogrevanje je nedvomno pravi hit med načini ogrevanja, slovensko podjetje Ekosen pa velja za enega izmed največjih specialistov na tem področju. Pa ne samo pri nas, pač pa v svetovnem merilu. Način ogrevanja je podoben ogrevanju sonca – s pomočjo infrardeče toplote, ki povsem naravno, brez škodljivih valovanj greje tla, stene, predmete in posledično prijetno ogreje tudi dom. Ob dolgi življenjski dobi, minimalnem vzdrževanju in nizki porabi gre za naložbo, ki se hitro povrne. Gre za neposreden način ogrevanja, ki je skoraj brez izgub, primeren za vsakogar, tudi za najzahtevnejše. S kombinacijo IR-panelov in fotovoltaike pa postanemo praktično samooskrbni.

Uroš Bitenc in Eva Cimbola se bosta seznanila z rešitvami podjetja Ekosen. Obiskala bosta Aleša Heberleta, ki bo v okviru prenove hiše na Dobrni vanjo namestil IR-panele podjetja Ekosen. V oddaji razkrivamo, zakaj se je odločil zanje, kako izbrati prave in pravo število glede na kvadraturo posamezne sobe, kaj od njih pričakuje in, navsezadnje, kako potekajo postopki nakupa IR-panelov od ideje do končne montaže.

NGEN STAR - nova doba samooskrbe je hibridna sončna elektrarna, ki ne potrebuje povezave z omrežjem

Spoznali bomo tudi rešitve podjetja Ngen. Eva Cimbola se bo prednostno seznanila s hibridno sončno elektrarno Ngen Star, s katero lahko proizvajate lastno električno energijo in jo uporabljate, ko jo potrebujete. Hibridna sončna elektrarna Ngen Star ne potrebuje povezave z omrežjem, kar ji omogoča hibridni razsmernik, integriran v hranilnik električne energije. Omrežje služi le kot rezervni sistem, ki se uporablja v primeru, da poraba preseže zmogljivost hibridnega sistema.

Hibridna sončna elektrarna Ngen Star omogoča popolno neodvisnost od omrežja med delovanjem sončne elektrarne in hranilnika. Presežek proizvedene električne energije lahko shrani v hranilnik in ga uporabi, ko jo potrebuje, namesto da jo odda v omrežje. Poleg tega hibridna sončna elektrarna omogoča predajo viškov električne energije po sistemu neto meritev ali pa njihovo prodajo, tako kot klasična sončna elektrarna. Ngen Star je preprost za namestitev, visoko učinkovit in ima dolgo življenjsko dobo.

Naložba v sončno elektrarno

V nadaljevanju se bo Eva podrobno seznanila z delovanjem sončne elektrarne, ki jo zagotavljajo v podjetju Enertec. V podjetju ljudi navdušujejo za energetsko neodvisnost in izrabo sončne energije, s čimer izboljšujejo kakovost življenja. Strankam, pa naj gre za gospodinjstva ali večja podjetja, ponujajo zelene rešitve na ključ.

Obnovljivi viri so prava pot za lepšo prihodnost, saj so osnova odgovornega ravnanja do okolja ter s tem tudi do človeka in njegove prihodnosti. Poleg trajnostnega vidika sončne elektrarne uporabnikom omogočajo samooskrbo, katere prednost je postala še posebej opazna ob zadnjih dvigih cen energentov, ki jih lahko pričakujemo tudi v prihodnje. Prav to je tudi razlog za vse več povpraševanja po sončnih elektrarnah. Gradnja sončne elektrarne zahteva začetno investicijo, a mesečni prihranki so opazni že prvi mesec. Prav zaradi dviga cen energentov se začetna investicija povrne izjemno hitro, v od šestih do osmih letih.

Kako nastaja popolni solarni modul?

Eva Cimbola se bo seznanila tudi z rešitvami podjetja Bisol in z njihovo napredno proizvodnjo. BISOL Group je visokotehnološko podjetje v slovenski lasti, ki že 20 let deluje na trgu fotovoltaike. Njihovi fotonapetostni moduli spadajo v sam svetovni vrh solarnih izdelkov, razširjeni so v več kot sto državah po svetu, pred kratkim so osvojili tudi Antarktiko. Letos so še posodobili proizvodnjo in znova investirali v nove robote, tako da zdaj module proizvajajo v najnovejši tehnologiji M10, zato lahko ti dosegajo moči tudi do 510 vatov.

Na številnih točkah aktivno uvajajo umetno inteligenco. Njihove napredne proizvodne tehnike vključujejo robote, ki ne le natančno delajo sami, ampak se sproti tudi učijo. Vzpostavljeni mehanizmi omogočajo nastanek tako popolnega solarnega modula, da lahko BISOL zagotovi 25 let 100-odstotnega jamstva izhodne moči. BISOL Supreme je namreč prvi modul na svetu, ki ponuja tako velikodušne pogoje.

Novost na slovenskem in svetovnem trgu – mikro sončne elektrarne

Glavna protagonista oddaje bosta v zadnji oddaji spoznala novost na slovenskem trgu – mikro sončno elektrarno podjetja Energen. To lahko uporabnik namesti sam na balkon, vrt, nadstrešek ali drugo ustrezno površino ter jo preprosto vklopi v vtičnico brez potrebnih soglasij in dovoljenj.

V Sloveniji je koncept mikro sončnih elektrarn še precej neznan (npr. v Nemčiji so take naprave dovoljene že od leta 2015, prav tako imajo Nemci na voljo subvencije za nakup in so oproščeni davka). Spoznali boste, kaj sploh takšna naprava je, kateri so njeni sestavni deli, kako jo namestiti in priklopiti ter kako deluje. Poteg tega vas bomo seznanili z glavnimi prednostmi te naprave.

Energen je podjetje, ki na slovenskem trgu že od leta 2004 razvija inovativne rešitve za varnejšo in stabilnejšo oskrbo z energijo, predvsem za industrijske uporabnike. Na podlagi bogatih izkušenj in visoke strokovnosti so delovanje na področju energetske učinkovitosti in spodbujanja prehoda na obnovljive vire energije nadgradili tudi z razvojem produkta za koristno izrabo sončne energije za gospodinjstva. Mikro balkonska sončna elektrarna je med prvimi produkti, ki so ga lansirali pod lastno blagovno znamko Vklopi sonce – ustvari svojo zeleno prihodnost (Plug the Sunshine - Create Your Energy Future).

Sledite oddajam Gremo na sonce, v katerih ne bo manjkalo nasvetov, kako postati energetsko samooskrben.

