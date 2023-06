Tako bo vaša elektrika cenejša tudi po uvedbi pettarifnega sistema #video

Zelena transformacija od porabnikov električne energije zahteva, da poskrbijo za samooskrbo. Ob spremembah, ki jih s pettarifnim sistemom prinaša nov omrežninski akt, se bodo cene elektrike med posameznimi obračunskimi tarifami lahko razlikovale tudi do desetkrat. Če je bil še do nedavnega priljubljen odgovor na ta izziv sončna elektrarna, pa z ukinitvijo net meteringa to ni več prva izbira.

Foto: Bojan Puhek

Uroš Bitenc bo v tokratni izvedbi spletne oddaje Gremo na sonce na pot trajnostne izobrazbe popeljal prijateljico Evo Cimbolo, televizijsko in radijsko voditeljico, ki bo v kratkem na svoji parceli gradila hišo. Ta je navdušena nad nekaterimi energetsko varčnimi rešitvami, ki si jih želi implementirati v svoj novi dom. Na podlagi izkušenj Uroša Bitenca iz pretekle sezone oddaj Gremo na sonce in okvirnih zamisli Eve Cimbole sta v dosedanjih oddajah že obiskala nekaj strokovnjakov, podjetij in ponudnikov, ki so jima predstavili energetsko varčne rešitve. Tokrat sta za nasvet povprašala ustanovitelja in direktorja podjetja Ngen Romana Bernarda. Ngen z novim produktom, ki je plod slovenskega znanja, že osvaja slovenski ter evropski trg. Hibridna sončna elektrarna Ngen Star namreč uporabnikom omogoča večjo samooskrbo, rešitev pa je primerna tako za obstoječe uporabnike sončne elektrarne kot tiste, ki bi jo šele postavili, ne nazadnje pa celo za tiste, ki si vseeno želijo ugodnejše elektrike, pa nimajo možnosti za postavitev sončne elektrarne.

Roman Bernard, direktor podjetja Ngen, z Urošem Bitencem in Evo Cimbola. Foto: Bojan Puhek

Negotovi časi v energetiki zahtevajo zanesljive rešitve

Od izuma elektrike naprej so bili ljudje vse bolj odvisni od te nove dobrine. Danes si življenja brez elektrike praktično ni mogoče več predstavljati, vsaj ne takšnega, kakršnega poznamo. Če je bila dobava električne energije še do nedavnega v izključni domeni državnih podjetij, pa danes na ta trg že vstopa kapital. Prav ta pa pogosto omogoča hitrejše prilagajanje in času primernejše rešitve. Takšna je tudi zgodba nekoč slovenskega, a danes vsekakor že lahko rečemo evropskega podjetja Ngen.

Kot je v pogovoru z Urošem Bitencem in Evo Cimbole povedal direktor podjetja Ngen Roman Bernard, "bo energetska prihodnost dinamična in zanimiva. V naslednjih osmih do desetih letih bo energetska transformacija prinesla ogromno sprememb, ki se nakazujejo že danes." Da bi naslovili težave, s katerimi se danes srečujejo odjemalci električne energije oziroma se bodo po uveljavitvi novega omrežninskega akta z letom 2024, so na trg pripeljali popolnoma nov produkt lastnega znanja – Ngen Star.

Foto: Bojan Puhek

Odgovor na izzive prihodnosti, ki so že pred vrati

Kot je povedal Roman Bernard, je v zeleni transformaciji vsak sam dolžan poskrbeti za energetsko samooskrbo. "Do nedavnega je bil pri nas zelo priljubljen net metering, se pravi, da smo uporabljali omrežje kot hranilnik električne energije. S sistemom Ngen Star pa imate doma svojo baterijo. Vse viške električne energije lahko čez dan shranite v baterijo in jih koristite ponoči." Sistem Ngen Star tako uporabnikom omogoča, da so pet ali celo šest mesecev na leto popolnoma samooskrbni.

Poleg tega so imetniki sončne elektrarne v kombinaciji s hranilniki varni tudi ob morebitnih izpadih elektrike. Sončna elektrarna namreč ne deluje brez napajanja, kar pomeni, da ob izpadu električne energije brez hranilnika ne deluje. Sistem Ngen Star vas bo tako rešil tudi iz takega položaja.

Foto: Bojan Puhek

Kaj pa, ko ne dobite soglasja za oddajo elektrike v omrežje? Po zadnjih podatkih je v Slovenij že kar tretjina oddanih vlog za soglasje glede oddaje električne energije v omrežje zavrnjenih, je v pogovoru povedal Rok Crkvenčič. V primeru zavrnjene vloge ima posamezno gospodinjstvo še vedno lahko sončno elektrarno, a v kombinaciji s hranilnikom, kot je sistem Ngen Star. Ta je zasnovan za optimalno domačo samooskrbo ter družinskemu proračunu prinaša zelo dobre prihranke.

Uroš in Eva z Rokom Crkvenčičem, vodjo prodaje podjetja Ngen. Foto: Bojan Puhek

Kako do cenejše elektrike tudi ob uvedbi pettarifnega sistema?

V podjetju Ngen svojim strankam ponujajo tudi možnost izbire podjetja Ngen za dobavitelja električne energije, kar je še kako gospodarna odločitev. Ob dinamičnih cenah električne energije namreč poskrbijo, da odjemalci kupujejo električno energijo po najugodnejši ceni ne glede na to, kdaj jo porabljajo, četudi v času, ko je sicer elektrika dražja.

Se sprašujete, kako je to mogoče? Ko je v sistemu več elektrike, na primer ob sončnih poletnih dneh, takrat cene navadno padejo na ničlo. "V Evropi je cena električne energije občasno celo minus deset evrov," je pojasnil Roman Bernard. Ob takšnih viških v podjetju Ngen sprožijo polnjenje baterij, ki so v njihovem omrežju. Porabniki pa lahko to energijo porabijo tudi kasneje.

Foto: Bojan Puhek

Še več, aplikacija Ngen Star omogoča tudi funkcijo Smart Grid, v katero so vključene vse naprave vašega doma, kot so na primer tudi toplotna črpalka in grelniki. S to funkcijo lahko vključite te naprave v času viškov energije za kasnejšo porabo. Z drugimi besedami viške energije lahko s sistemom Ngen Star shranite celo v toploto, ki jo porabite kasneje.

Glavna razlika med sistemom Ngen Star in drugimi hranilniki je programska rešitev. Ta je zasnovana v podjetju Ngen in je torej plod slovenskega znanja. Omogoča jim, da z rešitvijo Ngen Star stopijo v korak s časom ter strankam ponudijo izzivom primerne rešitve, je o odzivu trga povedal Rok Crkvenčič, vodja prodaje.

Foto: Bojan Puhek

S sistemom Ngen Star vam ne bo treba prilagajati svojih navad

Uporaba hibridne sončne elektrarne Ngen Star s hranilnikom je izjemno preprosta. Uporabnik kar na svojem telefonu v mobilni aplikaciji v realnem času spremlja, kolikšno ima proizvodnjo električne energije, porabo, delovanje baterije, in kar je najpomembnejše, kakšen je prihranek.

Z uvedbo novega omrežninskega akta se bodo cene elektrike v pettarifnem sistemu lahko razlikovale med različnimi deli dneva tudi do desetkrat ali celo še več. Hranilnik tako odjemalcem omogoča, da jim ni treba spreminjati svojih navad, pač pa elektriko porabljajo skladno s svojimi potrebami, bodisi tisto elektriko, ki so jo sami pridelali čez dan, bodisi iz omrežja, a po najugodnejši ceni.

Sistem Ngen Star. Foto: Bojan Puhek

To pa se bo poznalo tudi na omrežnini. Po ocenah bodo vsi s hranilnikom v prihodnjem letu pri omrežnini prihranili med 32 in 42 odstotkov siceršnje cene omrežnine, je pojasnil Roman Bernard.

Subvencije najugodnejše v kombinaciji sončne elektrarne in hranilnika "Subvencije so še vedno vezane na sončno elektrarno in se ne dodeljujejo samo za namestitev baterijskega hranilnika. Je pa subvencija za kombinacijo sončne elektrarne in hranilnika desetkrat višja kot brez. To pomeni, da če primerjamo investicijo v na primer neko klasično 10- ali 12-kilovatno sončno elektrarno brez hranilnika ali pa s hranilnikom, je razlika v končni fazi nekaj tisoč evrov," je pojasnil Rok Crkvenčič.

Rešitev tudi za vse, ki ne morejo imeti sončne elektrarne

Roman Bernard, direktor podjetja Ngen. Foto: Bojan Puhek

Tudi posameznik, ki nima možnosti za postavitev lastne sončne elektrarne, morda živi v bloku, se lahko priključi v omrežje Ngen, in sicer s hranilnikom. Na ta način bodo v času, ko bodo na voljo neomejene količine električne energije, torej ko bo sonce visoko na nebu, deležni popolnoma enakih komoditet kot lastniki sončnih elektrarn. Prek omrežja Ngen se bodo takrat napolnili njihovi hranilniki, električno energijo pa bodo lahko porabljali že sproti oziroma po potrebi kasneje.

Za prihodnje leto se že danes pripravljajo akti, ki bodo spodbujali prav takšen pristop pri porabi električne energije. Lastniki hranilnikov bodo tako z oprostitvijo plačila omrežnine za elektriko, ki jo bodo prejeli v času viškov energije, celo nagrajeni, je še Evi in Urošu pojasnil Roman Bernard.

Eva in Uroš z Bojanom, uporabnikom hibridne sončne elektrarne Ngen Star Foto: Bojan Puhek

Kaj je o Ngen Star povedal uporabnik? Ker si je Eva želela tudi v živo ogledati hibridno sončno elektrarno Ngen Star, ju je z Urošem v tokratni oddaji Rok Crkvenčič popeljal do stranke, kjer so ravno v času snemanja oddaje postavljali hranilnik Ngen Star. Kot jima je o svoji novi hibridni elektrarni povedal Bojan, je sončne panele postavil že pred letom dni, a se je letos odločil še za postavitev hranilnika Ngen Star. Želel si je namreč, da sončna elektrarna deluje tudi v primeru izpada elektrike iz omrežja. Poleg tega pričakuje, da bo z novo hibridno sončno elektrarno Ngen Star večino leta samozadosten. Foto: Bojan Puhek Navdušila ga je montaža, ki je potekala hitro. Večino podrobnosti so uredili že po telefonu, monterji na terenu pa so bili hitri. Delo so opravili že v dopoldanskih urah, in to brez večjih posegov v prostor. Podobno kot predstavniki podjetja Ngen je tudi Bojan Evi priporočil izbiro sončne elektrarne v kombinaciji s hranilnikom. Ob predpostavki, da državna subvencija v primeru odločitve za sončno elektrarno in hranilnik znaša namesto 50 evrov kar 500 evrov za kilovat moči elektrarne, je investicija v sam hranilnik občutno manjša, kot bi bila sicer. Poleg tega pa hibridna sončna elektrarna Ngen Star uporabnikom omogoča več neodvisnosti in komoditete bivanja, saj bodo lahko energijo tudi po uvedbi pettarifnega sistema trošili skladno s svojo potrebo ter občutno privarčevali. Foto: Bojan Puhek

