Trend povpraševanja po montažnih hišah v Sloveniji se je v zadnjih desetih letih bistveno povečal, montažne hiše pa je tako rekoč mogoče videti po vsej Sloveniji. Za mnoge od njih je odgovorno podjetje Žiher hiše . Pred kratkim so na trg dali nov produkt, modularne hiše SmartHouse, ki odražajo vso kakovost montažnih hiš, funkcionalna zasnova prostorov pa vam ponuja prijetno in udobno bivanje. Izberite atraktiven dom zase ali svoje bližnje, brez kompromisov pri kakovosti in ceni.

Ključne prednosti modularnih hiš SmartHouse? So tehnološko dovršene, energetsko učinkovite in vizija prihodnosti bivanja, ki precej zaznamuje že današnji dan.

Foto: Ana Kovač

Pred kratkim so obstoječi ponudbi skoraj ničenergijskih Žiher hiš dodali nekaj novega – modularne Smart hiše, ki postavljajo nove časovne smernice postavitve hiš. Podjetje Žiher hiše je razvilo cenovno ugodne, modularne montažne hiše, ki so večinoma narejene v proizvodnji in na terenu končane v enem mesecu. Gre za modularno montažno hišo, tehnično, tehnološko, po varčnosti enako pametnim Žiher hišam. "To je prava prihodnost bivanja. V to resnično verjamemo," povedo v podjetju Žiher hiše.

Žiher, d. o. o. , je družinsko podjetje, katerega začetki segajo v leto 1983. Podjetje odlikujejo kakovost gradnje, pravočasnost izvedbe in 30-letno jamstvo na hiše. Ob tem je treba vsekakor omeniti strokovno znanje zaposlenih, korekten odnos podjetja, najboljše razmerje med kakovostjo uporabljenih materialov in ceno, varnost, zanesljivost, zrakotesnost objektov, svetlost prostorov, optimalni tloris, povezanost z naravo, sestavo sten in napredno tehnologijo, ki omogočajo očitne energetske prihranke.

Kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji

Gre za posebno serijo tipskih hiš, ki se jih ne da spreminjati. Prednost teh hiš je, da so cenovno zelo zanimive, dostopne marsikateremu kupcu, odlikuje pa jih tudi izredno hiter čas zgraditve. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja so lahko postavljene v enem mesecu. Hiše so po bivanjski kakovosti narejene po vzoru siceršnjih, "klasičnih" Žiher hiš, ki jih imajo v ponudbi.

Koncept SmartHouse trgu ponuja kakovost in masivnost kot pri klasični montažni gradnji. Zagotavlja najvišjo mogočo toplotno in zvočno izoliranost ter ponuja optimalno razporeditev prostorov glede na izbrani tip hiše. SmartHouse so tipske hiše prihodnosti, cenovno dostopne širšemu krogu ljudi, pri čemer se ni treba odreči kakovosti montažne gradnje.

V fotogaleriji si oglejte interjer vzorčne hiše SmartHouse v Ormožu.

Visoka kakovost bivanja na optimalni tlorisni površini

"Koncept modularnih hiš SmartHouse je bil zasnovan na podlagi dolgoletnih izkušenj, tako s projektiranjem kot gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš v Sloveniji in tujini. Tako smo zasnovali hišo, ki ponuja izjemno kakovost bivanja na optimalni tlorisni površini in seveda po dostopni ceni," uvodoma pove direktorica podjetja Melita Žiher.

Velika prednost hiš SmartHouse je, da večina izdelave poteka v proizvodnji, kjer so zagotovljeni optimalni pogoji in kjer imajo nadzor nad kakovostjo gradnje. Druga velika prednost je optimalna zasnova hiš. Kakor pove že samo ime linije hiš, so hiše izredno pametno zasnove, premišljen in skrbno zasnovan pa je tako rekoč vsak centimeter hiše, vključno s strojno in elektroopremo.

"Večino časa hiši namenimo v proizvodnji, kjer se izdeluje okoli dva meseca. V hišo se vgradijo dejansko vse inštalacije, naročnik pa se lahko po tej hiši predhodno tudi sprehodi, dobi občutek bivanja. Po dveh mesecih se hiša z izrednim prevozom odpelje k naročniku in se tam predvidoma v enem mesecu tudi dokonča," pojasni Melita Žiher.

"Vse izvedenke imajo dober toplotni ovoj, premišljen sistem ogrevanja, prezračevanja hiše in seveda ugodno, dostopno ceno," doda direktorica podjetja Žiher hiše.

Foto: Ana Kovač

Za mlade in tiste v zrelih letih

"Linija hiš SmartHouse je namenjena vsem generacijam, tako mladim parom, mladim družinam kot tudi starejšim, ki so se iz kakršnihkoli razlogov naveličali ali pa ne morejo več vzdrževati velikih hiš. Tako se odločijo za manjšo hišo, kjer so stroški bivanja bistveno nižji, kakovost pa na najvišji mogoči ravni," pove Tina Preac, arhitektka pri podjetju Žiher hiše.

Trenutno so v liniji hiš SmartHouse na razpolago tri različice. "Najmanjša je hiša S, ki ima 49 kvadratnih metrov tlorisne površine. Potem je hiša M, ki ima 66 kvadratnih metrov tlorisne površine, sledi ji največja hiša, hiša L, ki ima 93 kvadratnih metrov tlorisne površine. Omenjena različica je na voljo tudi kot vzorčna hiša in je na voljo za ogled. Pri vseh hišah gre načeloma za enotno osnovo. To pomeni, da imamo enoten modul, ki je pri vseh hišah enak − bivalni prostor z eno sobo in kopalnico. Potem temu osnovnemu modulu glede na velikost hiše dodajamo dodatne module v vertikalni in horizontalni smeri," razlaga Tina Preac.

"V primeru hiše L smo dodali zgornjo etažo in tako dobili dejansko dvoetažno hišo. V primeru hiš S in M pa govorimo o pritličnih hišah. Trenutno so glede na krajevne značilnosti določenega območja in predpise na voljo hiše z ravno streho in tudi z dvokapno streho. Lahko pa povem, saj danes to ni več skrivnost, da na trg prihajata še dve novi hiši, in sicer hiša XS, ki bo njihova manjša sestra, in pa hiša XL, namenjena nekoliko zahtevnejšim strankam, ki želijo malenkost večjo kvadraturo," nadaljuje arhitektka.

V fotogaleriji si oglejte utrip nastajanja hiš podjetja Žiher hiše v njihovi proizvodnji v Ormožu.

Trend, ki bo zaznamoval prihodnost gradnje

Sogovornici verjameta, da gre v primeru hiš SmartHouse za koncept, ki bo zaznamoval prihodnost gradnje in bivanja pri nas. "Vsi trendi gredo v to smer, tudi povpraševanje po teh hišah kaže, da smo na pravi poti," sklene Melita Žiher.

tipske Žiher hiše na izbrani lokaciji. V fotogaleriji si oglejte, kako poteka montažana izbrani lokaciji.

Tako poteka prevoz celotne, v proizvodnji izdelane SmartHouse hiše na izbrano lokacijo.

