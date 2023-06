Do sončne elektrarne kar prek aplikacije #video

Vse več ljudi se odloča za obnovljive vire energije, ko gre za ogrevanje in oskrbo doma z električno energijo. Porast novih sončnih elektrarn je izjemna, a najboljša rešitev se skriva v kombinaciji toplotne črpalke in hranilnika električne energije. Da bo naše bivanje resnično trajnostno naravnano, tudi gospodarno, bomo morali spremeniti svoje navade ter postati aktiven odjemalec električne energije, k čemer nas bodo spodbudile tudi prihajajoče spremembe pri obračunavanju električne energije. Da bo ta prehod kar najbolj enostaven, v podjetju Enertec Moja elektrarna , kjer že danes ponujajo energetske rešitve, razvijajo tudi aplikacijo, ki bo uporabnike spodbujala k aktivnemu odjemu električne energije.

Obiskali smo podjetje Enertec Moja elektrarna, kjer ponujajo resnično celovite energetske rešitve, tudi digitalne. Poleg sončne elektrarne v njihovi ponudbi najdemo še toplotne črpalke, hranilnike električne energije, električne polnilnice ter solarne nadstreške. S predstavniki podjetja smo se pogovarjali o energetskih rešitvah na trgu, digitalizaciji energetike ter prihodnosti proizvodnje in porabe električne energije, ki bo od uporabnikov zahtevala spremenjen način vedenja. Kako bo to videti v praksi, preverite v zgornjem videu.

Podjetje Enertec Moja elektrarna s sedežem v Mariboru deluje po celotni Sloveniji. Foto: Ana Kovač

Sončne elektrarne so v Sloveniji postale hit

Sončne elektrarne so v Sloveniji trend, ki že nekaj časa vztrajno narašča. Če je bilo še leta 2021 postavljenih 6.300 samooskrbnih sončnih elektrarn, se je ta številka lani povzpela na 12.500, nam je v pogovoru zaupal Goran Stamenčić, vodja prodaje podjetja Enertec Moja elektrarna.

Ljudje se za investicijo v sončno elektrarno najpogosteje odločajo zaradi prihrankov oziroma nižje položnice za električno energijo. Zelo pomemben dejavnik pa je tudi neodvisnost od sprememb na trgu energentov. Seveda pa je nezanemarljiv tudi okoljski vidik, saj je sončna elektrarna zagotovo zelena rešitev.

Sončni paneli za nadstreške, ki svetlobo absorbirajo z obeh strani. Foto: Ana Kovač

Veste, kako veliko sončno elektrarno potrebujete?

Za osnovno vodilo velja, da en kilovat sončne elektrarne proizvede nekaj več kot tisoč kilovatnih ur električne energije na leto. Če vas torej zanima, kako veliko elektrarno potrebujete, potem morate sprva preveriti svojo letno porabo električne energije, kar lahko storite v svojem profilu na spletni strani svojega ponudnika električne energije.

Pomembni podatki so še mikrolokacija objekta, orientacija in naklon strehe. Čeprav takšen izračun zveni težaven, pa vam pri tem lahko pomaga mobilna aplikacija Moja elektrarna. Vanjo preprosto vpišete letno porabo, medtem ko vam bo aplikacija sama pomagala odmeriti vse druge potrebne podatke in ponudba za vašo novo sončno elektrarno bo praktično že v vaših rokah.

Z aplikacijo Moja elektrarna lahko kar sami izmerite podatke, potrebne za pridobitev ponudbe za sončno elektrarno. Foto: Ana Kovač

Uporabniki so aplikacijo prav zato zelo dobro sprejeli, nam je povedal Bojan Ratej iz marketinga podjetja Enertec Moja elektrarna. Tudi zato so v želji digitalizacije celotnega procesa postavitve sončne elektrarne aplikacijo dodatno razvili. Ta trenutno omogoča, da uporabnik po tem, ko pridobi prvo informativno ponudbo za sončno elektrarno ter se odloči za nakup, pridobi uporabniško ime in geslo ter tako vstopi v zaledni sistem Enerteca Moja elektrarna. Sodelavci iz Moje elektrarne ga tako kar prek aplikacije pozovejo, da odda vse potrebne podatke o objektu. Postopek je tako enostaven, da uporabnik samo fotografira določene elemente objekta, ki so pomembni za gradnjo sončne elektrarne.

Takšna digitalizacija je dobrodošla tako za stranke kot tudi za izvajalca, saj celoten postopek zelo pohitri. Stranka lahko po tem, ko odda vse potrebne podatke, spremlja potek implementacije in gradnje sončne elektrarne kar prek aplikacije. Izvajalcu je prihranjena marsikatera vožnja na objekt, kar najhitrejša pa je prek aplikacije tudi celotna komunikacija.

Z novimi koraki v aplikaciji so pohitrili postopek od odločitve za sončno elektrarno do njene izgradnje. Foto: Ana Kovač

"Aplikacija Moja elektrarna se bo razvijala tudi v prihodnje," nam je še zaupal Ratej. Cilj je, da na podoben način ponudi podporo tudi strankam, ki se zanimajo za druge energetske rešitve podjetja Enertec Moja elektrarna.

Ugodnejši pogoji za sončno elektrarno le še do konca leta Prehodno obdobje, v katerem si je še mogoče zagotoviti sončno elektrarno pod ugodnejšimi pogoji, se izteka ob koncu leta. Samo še do konca leta si lahko pridobite sončno elektrarno po stari uredbi, ki določa ugodnejše pogoje netmeteringa. Zato je čas v tem trenutku še kako pomemben, je izpostavil Bojan Ratej. Pri tem vam lahko pomaga aplikacija Moja elektrarna, zaradi katere je celoten proces toliko hitrejši, da lahko svojo energetsko rešitev najdete še pravi čas.

Bojan Ratej iz marketinga podjetja Enertec Moja elektrarna. Foto: Ana Kovač

S toplotno črpalko do samooskrbe

"Naše rešitve pri sončnih elektrarnah največkrat vključujejo tudi toplotno črpalko," nam je v pogovoru pojasnil Goran Stamenčić. Toplotna črpalka namreč za svoje delovanje porablja električno energijo. V kombinaciji s sončno elektrarno pa ta proizvaja tudi električno energijo za toplotno črpalko, kar družinam omogoča samooskrbo. Ob tem velja izpostaviti, da je toplotna črpalka energetska rešitev, ki je primerna tako za novogradnje kot tudi za obstoječe objekte.

Podjetje Enertec Moja elektrarna svetuje uporabo sončne elektrarne skupaj s toplotno črpalko. Foto: Ana Kovač

Poleg tega imajo toplotno črpalke tudi številne druge prednosti. "Prihranek je lahko tudi več kot 50 odstotkov," nam pove Stamenčić in doda, da je pomembna prednost tudi udobnost bivanja. Omogoča enostavne nastavitve, ki za razliko od drugih načinov ogrevanja delujejo samostojno.

Pri odločitvi za toplotno črpalko je še kako pomembna izbira ustreznega ponudnika, pa tudi same toplotne črpalke. Na osnovi dolgoletnih izkušenj so pri podjetju Enertec Moja elektrarna ugotovili, da cena ni vedno pravi kriterij pri odločanju. Zato svojim strankam ponujajo toplotne črpalke najvišjega kakovostnega razreda, in sicer toplotne črpalke Alpha Innotec, ki jih odlikujeta nizka hrupnost in visoka učinkovitost. Njihova življenjska doba je od 15 do 20 let. Čeprav so malo manj znane, so proizvedene v Nemčiji in imajo petletno garancijo.

Goran Stamenčić, vodja prodaje v podjetju Enertec Moja elektrarna. Foto: Ana Kovač

Pri nakupu toplotne črpalke Eko sklad še naprej zagotavlja subvencije, pri čemer osnovna subvencija znaša tisoč evrov, v primeru odstranitve kurilne naprave in namestitve toplotne črpalke pa 2.500 evrov.

Izplača se kombinacija sončne elektrarne s hranilnikom električne energije Subvencije Eko sklada za sončne elektrarne ostajajo tudi leta 2023. Njihova višina je sicer padla s 180 na 50 evrov na kilovat elektrarne, a so vpeljali še novost, in sicer subvencijo za sončno elektrarno v povezavi z baterijskim hranilnikom. V tem primeru subvencija znaša kar 500 evrov na kilovat inštalirane moči elektrarne, a le do 80 odstotkov priključne moči. Tako vsekakor lahko rečemo, da se sončna elektrarna skupaj s hranilnikom električne energije izplača. Tako nam je tudi Tadej Smogavec, vodja razvoja v podjetju Enertec Moja elektrarna, povedal, da so hranilniki električne energije postali sestavni del ponudbe sončnih elektrarn, saj uporabnikom omogočajo napajanje z električno energijo tudi v primeru izpada električne energije. "To se morda sliši čudno, a sončne elektrarne tudi v sončnem vremenu ne delujejo, če nimajo napajanja iz električnega omrežja ali napajanja iz baterij. Tako baterije tudi povečujejo varnost objektov, saj omogočajo nemoteno delovanje vseh sistemov, na primer alarma, nadzornih kamer, garažnih in dvoriščnih vrat, interneta itd.," je še pojasnil Smogavec.

Tadej Smogavec, vodja razvoja v podjetju Enertec Moja elektrarna. Foto: Ana Kovač

Hranilnik je nujen, a spremeniti bo treba tudi navade

Hranilnike električne energije ni edina rešitev za vse izzive, ki nas čakajo v prihodnosti. Nezadržno se bližajo spremembe v obračunavanju električne energije, saj elektropodjetja z dveh obračunskih tarif prehajajo na pet obračunskih tarif. Za končnega uporabnika to pomeni, da bo moral spremeniti svoje navade in postati aktivni odjemalec električne energije. Hranilnik električne energije ter toplotna črpalka pa mu lahko pri tem pomagata.

Kot je za bralce Siol.net pojasnil Tadej Smogavec, aktivni odjemalec električne energije pomeni, da posameznik načrtno odvzema električno energijo, "pri čemer jo intenzivno porablja takrat, ko je v omrežju presežek ponudbe. To se običajno dogaja čez dan, ko sije sonce ali piha veter. Po drugi strani pa varčuje takrat, ko je električne energije v omrežju manj, na primer zvečer, ko pridemo domov, priključimo električni avtomobil, vključimo gretje, začnemo kuhati in uporabljati druge električne porabnike." Aktivni odjem bo zaradi večtarifnega obračunavanja, ki bo prav tako sledil proizvodnim viškom in mankom električne energije, tudi ugodnejši za potrošnike.

Foto: Ana Kovač

Digitalne rešitve za bolj smotrno in aktivno porabo električne energije

"Zelo težko bo ročno krmiliti vse naprave v nekem objektu v skladu s presežki ali manki električne energije v omrežju. Zato v podjetju Enertec Moja elektrarna velik del razvoja usmerjamo v digitalne rešitve, ki bodo omogočale krmiljenje naprav, kot so sončna elektrarna, baterijski krmilnik, toplotne črpalke in električne polnilnice v skladu s proizvodnjo in ponudbo električne energije in na način, da bo to za končnega uporabnika stroškovno najbolj učinkovito, hkrati pa ne bo padla raven udobja bivanja," je še povedal Smogavec.