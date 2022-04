Kako se lotiti zamašenih odtokov? #nagradni kviz

V vsakem gospodinjstvu se občasno zamašijo odtočne cevi, kar povzroča zastajanje vode v pomivalnem koritu ali umivalniku, poleg neznosnega vonja pa tudi širjenje bakterij. Takrat se čiščenja in odmaševanja lotimo z nakupom agresivnih čistil, ki imajo negativen vpliv na okolje. Ali veste, da imamo v vsakem domu, pravzaprav v vsakem košu za biološke odpadke, zelo učinkovito orožje proti zamašenim odtokom?

Močno in naravno sredstvo proti zamašenim odtokom

Preventivno lahko odtoke redno čistimo z mešanico kisa in sode bikarbone ter z vročo vodo.

Še učinkovitejša pa je lahko uporaba fermentacijske tekočine, ki nastane kot sekundarni produkt pri anaerobnem kompostiranju bioloških odpadkov. Biološki odpadki, ki jim redno dodajamo efektivne organizme, so lahko zelo učinkoviti proti ostankom hrane in umazanije, ki se nabereta v odtoku.

Če bi radi tudi sami redno imeli na razpolago močno in predvsem naravno sredstvo proti zamašenim odtokom, se moramo odločiti za anaerobno kompostiranje bioloških odpadkov.

Anaerobno kompostiranje se odvija v posebnih kompostnikih, imenovanih Bokashi Organko, ki jih je razvilo podjetje Plastika Skaza. Uporaba takšne kompostne posode je primerna za lastnike stanovanj, ki nimajo svojega vrta, saj so posode lične in jih lepo umestimo v kakršnokoli kuhinjo. Z Bokashijem bomo naredili korak proti trajnostnemu odnosu do okolja, saj z Bokashijem zmanjšamo količino bioloških odpadkov kar za četrtino, kar ni zanemarljiv podatek. se odvija v posebnih kompostnikih, imenovanih, ki jih je razvilo podjetje. Uporaba takšne kompostne posode je primerna za lastnike stanovanj, ki nimajo svojega vrta, saj so posode lične in jih lepo umestimo v kakršnokoli kuhinjo. Z Bokashijem bomo naredili korak proti trajnostnemu odnosu do okolja, saj z Bokashijem zmanjšamo količino bioloških odpadkov kar za četrtino, kar ni zanemarljiv podatek.

Prav presenetljivo je ugotoviti, kako uporabni so sekundarni produkti, ki nastanejo med kompostiranjem z Bokashi Organkom. Če nas do zdaj vsi argumenti o tem, kako pomembno je kompostiranje za dobrobit našega planeta, še niso prepričali, pa nas bo gotovo navdušila uporabnost tekočine, ki nastane med kompostiranjem v posodi Bokashi Organko.

Uporaba fermentacijske tekočine: Foto: Ana Kovač Nerazredčena tekočina: za odtoke in higienizacijo greznice ter zatiranje plevela. Razredčena tekočina: odlično gnojilo za zalivanje sobnih in vrtnih rastlin. Razredčimo jo z vodo v razmerju 1:200 (1 dl tekočine na 20 l vode).

Vedno bolj priljubljen način ravnanja z odpadki v gospodinjstvih

Postopek anaerobnega kompostiranja se imenuje kar bokashi kompostiranje in je vedno bolj priljubljeno za uporabo v gospodinjstvih, temelji pa na uporabi efektivnih mikroorganizmov. Efektivne organizme v obliki posipa ali tekočine med polnjenjem dodajamo v posodo.

Kompostiranje bioloških odpadkov v posodi Bokashi Organko traja le od dva do tri mesece, saj dodatek efektivnih mikroorganizmov deluje kot pospeševalec procesa.

Med fermentacijo in razgradnjo organske snovi v kompostniku Bokashi Organko nastaja sekundarni produkt, fermentacijska tekočina, ki jo je treba redno odlivati. Uporabi se lahko za zatiranje plevela in čiščenje odtokov, razredčena pa za gnojenje sobnih in vrtnih rastlin.

Kompostno maso, ki jo pridobimo po kompostiranju, lahko zakopljemo v gredo ali zemljo na vrtu oziroma dodamo na kompostni kup. Z njo izboljšamo prst na vrtu, saj se v prsti hitro razgradi ter izboljša fizikalne in kemijske lastnosti prsti, s tem pa tudi njeno rodovitnost.

Biološki odpadki: velika težava ali nov vir

Biološki odpadki, sploh tisti, ki jih ne recikliramo, so eden največjih sovražnikov okolja. Predstavljajo kar 34 odstotkov vseh odpadkov, in če jih ne kompostiramo pravilno, končajo na odlagališčih, kjer povzročajo izpuste toplogrednih plinov. Pravilno ravnanje z biološkimi odpadki se začne kar doma, na prav vsakem kuhinjskem pultu.

Kompostiranje nam preprosto omogoča, da živimo zeleno življenje, saj nam pomaga, da znova uporabimo kuhinjske in vrtne odpadke, predvsem pa zmanjšamo njihovo količino kar za četrtino.

Bokashi Organko, ki je sestavljen iz posode za kompostiranje, tlačilke, pokrova, pipice in dozirne lopatke, lahko uporabljamo kar doma na pultu in je primeren tudi za tiste, ki nimajo vrta, saj omogoča ločevanje bioloških odpadkov brez smradu, mušic in gnitja.

Fermentacija, ki se v Bokashiju odvija s pomočjo efektivnih mikroorganizmov, je naraven proces, ki poskrbi, da razgrajevanje odpadkov ne povzroča neprijetnega vonja, ki bi privabljal mušice, pa tudi črvi se ne začnejo razmnoževati.

Fermentiramo lahko: večino bioloških odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih: ostanke hrane, olupke, sir, mlečne izdelke, meso, manjše kosti, kavno usedlino, ovenele cvetlice, čajne vrečke, manjše količine papirnatih robčkov ... Kompostiranje bokashi je anaerobni proces, ki ne prispeva k izpustom CO2. Potrebujemo kompostnik Bokashi Organko, kamor lahko dodajamo tudi meso in citruse, ker efektivni mikroorganizmi učinkujejo proti patogenim organizmom. Ne smemo dodajati tekočin, kot so kis, sok, mleko, olje, voda, iztrebkov, velikih kosti in pepela.

