ZOI 2026: Avstrija in Nemčija se nista dogovarjali s Slovenijo

Zimske olimpijske igre 2026 nič bližje Sloveniji

Gradec in Schladming sta v torek ob robu tekme svetovnega pokala v alpskem smučanju v Schladmingu izrazila pripravljenost za organizacijo ZOI 2026. Kot sta dejala župana Gradca Siegfried Nagl in Schladminga Jürgen Winter, bi Avstrija rada kandidaturo delila z Nemčijo; sankanje bi potekalo v Königgseeju, hitrostno drsanje pa v Inzellu. Kandidatura na bi nosila ime Avstrija 2026.

Kandidatura brez meja izgubila proti Torinu

Avstrija mora Mednarodnemu olimpijskemu komiteju namero sporočiti do marca letos, Mok pa bo prireditelja izbral leta 2019 v Milanu. Za olimpijske igre 2026 so potegujejo še regija Telemark na Norveškem, Sion v Švici, Calgary v Kanadi in Saporo na Japonskem.

Podobno idejo o skupni kandidaturi je imela tudi Slovenija. Pred leti je šlo za izvedbo iger v več državah, za kandidaturo Senza confini (brez meja), kjer so s Slovenijo moči združili Furlanija Julijska krajina in avstrijska Koroška. Skupna kandidatura se je potegovala za igre leta 2006, ko so te na kongresu v Koreji dodelili Torinu.

Takrat revolucionarna ideja, danes trend

Bogdanu Gabrovcu ni znano, da bi se kdorkoli dogovarjal s Slovenijo kot morebitno kandidatko za soorganizacijo ZOI 2026. Foto: Sportida Ideja je bila živa že za igre 2002, a takrat tega še niso dovoljevala pravila Mok, nato pa tudi za igre 2010, a so Avstrijci iz projekta že takoj po prvih sestankih izstopili, saj je tamkajšnji nacionalni olimpijski komite podprl le morebitno samostojno kandidaturo.

"Do zdaj mi ni znano, da bi kdorkoli stopil v stik s slovenskim okoljem za organizacijo iger 2026. Dejstvo je, da smo si nekoč z okoljem tromeje Italije, Slovenije in Avstrije že želeli organizirati zimske olimpijske igre, mislim da je bilo to leta 1998 za Torino 2006. Seveda je bila to takrat revolucionarna ideja, ki so jo, žal, zavrnili. A zdaj, ko so skupne kandidature postale trend, ni nepomembno, da za igre kandidirata Avstrija in Nemčija skupaj. Zelo dobro bi bilo in lahko bi bili uspešni, če bi Avstrijci in Nemci tudi Slovenijo prepoznali kot eno od mogočih lokacij za organizacijo. A kot pravim, za zdaj mi ni znano, da bi se kdorkoli dogovarjal s Slovenijo kot morebitno kandidatko za soorganizacijo," je povedal Bogdan Gabrovec.