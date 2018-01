Prižgali slovensko olimpijsko baklo, ki bo obiskala osem slovenskih krajev

Baklo so prižgali na slavnostnem dogodku pred Slovenskim olimpijskim izobraževalnim centrom, namen projekta pa je "potovanje olimpijske bakle po Sloveniji ter ustvarjanje olimpijskega vzdušja pred začetkom olimpijskih iger v Južni Koreji".

V družbi olimpijcev bo zakrožila po Sloveniji

V projektu sodelujejo vrhunski športniki, olimpijci in nosilci olimpijskih kolajn ter navijači, ki bodo baklo nosili po različnih krajih v Sloveniji.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Današnjega slavnostnega prižiga so se, poleg olimpionika Miroslava Cerarja, udeležili tudi nekateri drugi olimpijci in olimpijke, Petra Majdič, tudi Petra Robnik, Ivo Čarman ter Metka Jerman Šenica.

Vseskozi jo bo spremljal Tomaž Razingar

"Slovenska bakla bo obiskala osem krajev, ki jih je Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez izbral kot tiste z bogato olimpijsko tradicijo. Vseskozi jo bo spremljal Tomaž Razingar, olimpijec in nekdanji kapetan slovenske hokejske reprezentance, ki bo na olimpijske igre v korejski Pjongčang peljal slovenske navijače," so sporočili z OKS.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenska bakla bo jutri obiskala Mojstrano, nato Jesenice, Tržič, Celje, Velenje, Maribor, Črno na Koroškem, svojo pot pa končala v Ljubljani, 29. januarja.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Bakla bo pot proti Mojstrani nadaljevala z vlakom, ki bo jutri krenil proti Jesenicam ob 13.32 in kot posebne potnike s seboj peljal olimpijca in hokejista, vratarja hokejske reprezentance iz Sočija 2014, Roberta Kristana, nosilca bakle in vodjo navijaškega letala Pjongčang 2018 Tomaža Razingarja ter maskoto Olimpijskega komiteja Slovenije in lisjaka Foksija.