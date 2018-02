Slovenci dobili nasprotnika, na zmagovalca čaka eden od glavnih kandidatov za zlato!

V četrtfinalu so poleg Rusov, ki so kot prvi napredovali v soboto, še neporaženi Švedi, ki so končali na prvem mestu skupinskega dela, neporaženi Čehi in Kanadčani, ki so po zmagi nad Južno Korejo napredovali kot najboljša druga reprezentanca.

Pari torkovega repasaža: Slovenija – Norveška, Finska – Južna Koreja, ZDA – Slovaška in Švica – Nemčija.

Če bodo Slovenci v torek premagali Norvežane, se bodo v sredo za polfinale pomerili z Rusi, ki so rise v skupini premagali z 8:2. Foto: Guliver/Getty Images

Slovenska reprezentanca, ki je imela v nedeljo prost dan, se bo v torek, če ne bo sprememb urnika, ob 8.40 za četrtfinale udarila z Norveško, ki je v nedeljo po kazenskih strelih klonila pred Nemci. Na zmagovalca tega para pa v sredinem četrtfinalu (8.40) že čakajo Rusi, ki so Slovenijo z 8:2 visoko premagali že v skupinskem delu.

V repasažu bo imela na papirju najlažje delo Finska, čaka jo gostiteljica Južna Koreja, spet se bosta srečali stari znanki iz slovenske skupine ZDA in Slovaška (ZDA je zmagala z 2:1), Švicarji pa bodo palice prekrižali z Nemci.

Kako je šlo Sloveniji do zdaj proti Norveški?

Na zadnjem medsebojnem srečanju, maja lani na svetovnem prvenstvu v Parizu, so Slovenci z Norvežani izgubili z 1:5. Vikingi si pred tekmo z risi želijo izboljšati učinkovitost, saj so na treh tekmah zadeli le dvakrat. Foto: Vid Ponikvar Slovenska in norveška reprezentanca sta se po podatkih Hokejske zveze Slovenije do zdaj srečali 14-krat. Slovenci so vknjižili osem zmag, remi in pet porazov. V zadnjem obdobju je bilo največ teh, medtem ko so večino zmag dosegli do leta 2008.

Od 14 tekem so štiri igrali na večjih tekmovanjih, in sicer leta 1998 na svetovnem prvenstvu skupine B, leta 2013, 2015 in 2017 pa so se z Vikingi srečali na svetovnem prvenstvu elite.

Leta 1998 so zmagali Slovenci (4:3), med elito pa vselej Norvežani. Leta 2012 v Stockholmu s 3:1, leta 2015 v Ostravi s 5:1 in lani v Parizu prav tako s 5:1.