Kanadčan z zlatimi črkami v zgodovino paraolimpijskih iger

McKeever do enajste zlate kolajne na paraolimpijskih igrah

Kanadčan Brian McKeever se je z zlatimi črkami zapisal v zgodovino paraolimpijskih iger. Na svojih petih igrah je osvojil že enajsto odličje najbolj žlahtnega leska in postal najbolj uspešen tekmovalec v smučarskih tekih na paraolimpijskih igrah. Osemintridesetletni McKeever je danes slavil na preizkušnji na 20 km v prosti tehniki.

Brian McKeever, ki je prejel 11 olimpijsko zlato odličje, in njegov spremljevalec. Foto: Getty Images

McKeever je pred tem osvojil po tri zlata odličja v ruskem Sočiju 2014 in kanadskem Vancouvru 2010, v italijanskem Torinu 2006 in ameriškem Salt Lake Cityju 2004 pa po dve kolajni najbolj žlahtnega leska. V svoji vitrini ima tudi dve srebrni kolajni iz Torina in Salt Lake Cityja, prav tako odličje bronastega leska z biatlonske preizkušnje v Torinu.

Na uvodnih treh dneh paraolimpijskih iger v Pyeongchangu so ZDA zbrale 15 kolajn, po devet jih imata Francija in Ukrajina.

Jernej Slivnik bo z nastopi začel v sredo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slivnik že v sredo

Jernej Slivnik, edini slovenski predstavnik v Južni Koreji, bo na veliko sceno stopil 14. marca, ko bo na sporedu tekma v veleslalomu. Po prvotnem programu bi ženski in moški veleslalom morala biti 17. in 18. marca, na sporedu pa bosta 14. marca, ko je bil sprva predviden moški slalom. Prireditelji so se za spremembo urnika odločili zaradi slabe vremenske napovedi.