Lindsey Vonn premagala čustva: Zmagala bom zanj

V solzah: Zmagala bom za dedka! Foto: Getty Images

Novinarska konferenca Lindsey Vonn, za katero je v osrednjem tiskovnem središču v Pjongčangu vladalo izjemno zanimanje, je postregla z vsemi primesmi zvezdništva. V njenem slogu. Prišla je v družbi svoje psičke Lucy, s tankimi črnimi rokavicami, ki nakazujejo, da se boji kakšne okužbe, nato pa je v polurnem nastopu postregla tako s salvami smeha kot jokanjem.

Čustveni zasuk je sledil vprašanju o pokojnem dedku, ki je med korejsko vojno služboval v teh krajih. Umrl je lanskega novembra.

"Žal mi je, da ste me to vprašali. Ne morem se zadrževati. Tako zelo ga pogrešam. Ogromno mi je pomenil. Vem pa, da me gleda. Vem, da misli name in mi pomaga. Želim zmagati zanj," je v solzah dejala Vonnova, ki je v Pjongčang pripotovala z odlično popotnico. Zmago je namreč slavila na zadnjih treh smukih svetovnega pokala.

Tretjič na ZOI. Foto: Getty Images Osredotočena na ZOI

"Dolgo že nisem bila na olimpijskih igrah. Osem let. Od tistega Vancouvra se je zgodilo marsikaj. Imela sem veliko vzponov in padcev. A v Pjongčang sem prišla dobro pripravljena. Sem zelo samozavestna in vem, da smučam dobro. Res je sicer, da začetek sezone ni bil najboljši, toda vedela sem, da je ključni cilj sezone prav olimpijski nastop. To je misel, s katero zaspim in se z njo zbudim. Na vseh ravneh sem gradila pot do Pjongčanga. Zadnji zmagi v Garmisch-Partenkirschnu pa sta bili prava jagoda na torti," pravi 33-letna Američanka, ki bo nastopila v obeh hitrih disciplinah in v kombinaciji.

S ponosom na slovesnost ob odprtju

"Vsi garamo. Vsi delamo. Pritisk je izjemen. Nato pa odločajo stotinke. A tako pač je," pripoveduje ena največjih zvezdnic olimpijskih iger, ki je zaradi težav z letalom v Pjongčang pripotovala s poldnevno zamudo, vseeno pa pravočasno, da bo lahko zvečer zakorakala na olimpijski štadion.

Ameriško zastavo na slovesnosti ob odprtju bo nosila sankačica Erin Hamlin, Vonnova pa ji bo ponosno sledila. "Rada zastopam ameriške barve. To želim tudi začutiti. Predvsem letos, ko imamo res lepa oblačila. Pa še nekaj je – ogrevana so," se je nasmehnila Lindsey.

Prva favoritinja v smuku. Foto: Getty Images

Slovo od olimpijskih iger

Ob druženju s sedmo silo je smukaška olimpijska prvakinja iz Vancouvra 2010 ponovila tudi, da bodo tokratne igre prav gotovo njene zadnje. Vseeno pa konca kariere še ne načrtuje. Zanesljivo bo tekmovala vsaj še v sezoni 2018/19, njen osrednji cilj pa bo napad na rekord Šveda Ingemarja Stenmarka. Ta je v svoji karieri slavil 86 zmag. Vonnova je trenutno pri številki 81.

"Smučala bom, dokler ga ne prekosim. Verjamem, da mi to lahko uspe že v prihodnji sezoni. Nato pa bom poslušala svoje telo, predvsem koleno. Še vedno zelo rada tekmujem," pravi Lindsey, ki si bo po igrah v Južni Koreji privoščila malce daljši počitek in se v karavano svetovnega pokala vrnila šele v finalu v Aareju.