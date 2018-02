Češka biatlonka v središču pozornosti tudi zaradi Slovenca #foto

Zgodbe, ki jih pišejo olimpijske igre

Češka biatlonka Marketa Davidova si je zaželela puškino kopito poslikano s samorogi. Ti ji dajejo moč in so njen navdih. Željo ji je izpolnil Tržičan Matej Grum. Foto: Getty Images

Matej Grum se je s biatlonskimi kopiti začel spoznavati že pred leti, ko je manjše popravke na orožju opravljal že pri bratrancu, uspešnem biatloncu Tomasu Globočniku. Pozneje je na ta način pomagal tudi svoji hčerki. Z 52-letnim Tržičanom smo se pogovarjali o njegovih začetkih izdelovanja biatlonskih kopit, sodelovanju z biatlonci (na olimpijskih igrah v Pjongčangu jih kar sedem tekmuje z njegovimi kopiti) in posebnem naročilu, ki so ga zaznamovali samorogi.

Matej Grum se ukvarja z izdelovanjem športnih rekvizitov. Njegova posebnost so biatlonska kopita. Foto: Osebni arhiv Zaposleni ste v Slovenski vojski, občasno pa se ukvarjate z izdelovanjem športnih rekvizitov. Kako ste zajadrali v te vode?

Že pred leti sem pomagal Tomasu Globočniku, le malenkosti, nisem še izdeloval kopita, nakar sem prvo kopito izdelal leta 2012 za svojo hči, ki je uspešno tekmovala v mladinski biatlonski reprezentanci.

Takrat sem si mislil, da bom po tem, ko bo hči začela dosegati vrhunske rezultate, kupil kopito znamke Anschütz, gre za eno vodilnih znamk v strelskem športu ... No, stvar se je obrnila tako, da danes biatlonci prihajajo do mene, odstranijo Anschütz in ga nadomestijo z mojim kopitom.

Od kod vam znanje za izdelovanje puškinih kopit?

Po izobrazbi sem med drugim tudi mizar in kot vajenec sem to delo opravljal tudi v praksi. Pozneje sem se v Elanu, kjer sem sodeloval pri izdelavi jadralnih letal, seznanil s kompoziti ter ugotovil, da kombinacija lesa in karbona tvori zelo kakovosten material za izdelavo puškinih kopit. V zdajšnji službi sem se srečal še s streljanjem, sodelujem na strelskih tekmovanjih Slovenske vojske. Vsa ta znanja sem uspešno združil pri izdelavi športnih rekvizitov.

Kdo vas je najprej opazil?

Švedski biatlonci oziroma švedska vojaška ekipa, konkretno njihov trener, ki me je na Pokljuki prosil, če bi izdelal kopito za njegovega sina, ki je levičar. Z izdelkom sta bila zadovoljna, zato sem dobil še nekaj naročil.

Foto: Osebni arhiv

Potem so me našli Čehi, ki so v biatlonu velesila, in moje izdelke začeli tudi uspešno uporabljati v mladinski reprezentanci, temu so sledili Slovenci, med prvimi sta bila Andreja Mali in Klemen Bauer.

S prehodom trenerja Uroša Velepca v ukrajinsko reprezentanco sem začel izdelovati kopita še za ukrajinske biatlonke, sodeloval sem tudi z ruskimi, beloruskimi in kazahstanskimi tekmovalci. Za prihodnjo sezono sem dogovorjen tudi z japonsko ekipo in edino Britanko, ki tekmuje v svetovnem pokalu.

Zanimivo, več kopit sem izdelal za tekmovalke. Pri izdelavi kopit namreč precej pozornosti posvetim tudi končnemu izdelku, kar je v športu, kot je biatlon, vse bolj pomembno.

Davidova, ki je šele prestopila v člansko konkurenco, je na svojem prvem olimpijskem nastopu dosegla najboljši rezultat v karieri. V sprintu na 7.5 km je bila 15. Foto: Getty Images

Na olimpijskih igrah v Pjongčangu s kopitom vaše izdelave tekmuje tudi mlada češka tekmovalka Marketa Davidova. Kako je prišlo do sodelovanja?

Vse skupaj se je zgodilo zelo na hitro. Iz češke mladinske ekipe so me kontaktirali oktobra lani. Mislil sem, da gre za naročilo za naslednjo sezono, a se je izkazalo, da se mudi in da moram kopito izdelati že do 20. decembra.

Izdelal sem ga brezplačno, to sem obljubil že lani, ko so češki mladinci z mojimi kopiti na svetovnem mladinskem prvenstvu dosegali res odlične rezultate. Jeseni sem jim obljubil, da jim bom eno izdelal brezplačno.

Gospodična Marketa je imela dokaj zanimivo željo glede poslikave.

Da, želela si je, da bi bilo kopito poslikano s samorogi. Ti jo navdihujejo in ji dajejo moč. V to trdno verjame.

Takrat sem ji predlagal, da bi na kopito dali umetniško sliko samoroga, vendar je želela drugačno poslikavo, bolj dekliško.

Našli smo mavrično podlago in samoroge, moj kolega Jure Možina iz Žirov, ki je strokovnjak za fine poslikave, pa je potem s t. i. tehniko Airbrush kopitu dal končni pečat. Kopito je bilo dokončano v 14 dneh, dan pred božičem lani sta ga prevzela dva češka trenerja.

Kdo/kaj je samorog?



Gre za mitološko žival, ki je upodobljena kot konj z enim samim, napogosteje v spiralo oblikovanim rogom na čelu. Iz tega tudi izvira angleško poimenovanje "unicorn", vzeto iz latinskih besed za eden "unus" in rog "cornus". V mitologiji naj bi samorog imel tudi kri s čarobnimi zdravilnimi lastnostmi, čudodelne sposobnosti pa pripisujejo tudi njegovemu rogu. Po ljudski legendi naj bi njegovo divjo naravo lahko ukrotila le devica. Vir: Wikipedia. Gre za mitološko žival, ki jeupodobljena kot konj z enim samim, napogosteje v spiralo oblikovanim rogom na čelu. Iz tega tudi izvira angleško poimenovanje "unicorn", vzeto iz latinskih besed za eden "unus" in rog "cornus". V mitologiji naj bi samorog imel tudi kri s čarobnimi zdravilnimi lastnostmi, čudodelne sposobnosti pa pripisujejo tudi njegovemu rogu. Po ljudski legendi naj bi njegovo divjo naravo lahko ukrotila le devica.

Foto: Osebni arhiv

Omenili ste, da ste predlagali, da bi kopito podarili. Kdo je izbral srečnico, ki ji je kopito pripadlo?

Izbral jo je trener mladinske reprezentance Vlastimil Vavra, s katerim res izvrstno sodelujeva, razlog pa je bil v tem, da Marketa spada med najbolj perspektivne češke biatlonke.

To je moje prvo kopito za člane češke A-ekipe. Ta ima sicer svojega proizvajalca, pred tem sem delal večinoma za mladinsko ekipo.

Marketa Davidova, mladinska svetovna prvakinja, je od nekdaj odlična tekačica, ji je pa šlo nekoliko slabše na strelišču. Zdaj se ji je vse skupaj lepo izšlo. V petek je zgrešila samo eno tarčo in osvojila 15. mesto. Pred tem je bil njen najboljši rezultat 28. mesto v šprintu. Mnogi jo omenjajo kot naslednico Gabriele Koukalove.

Sam njeno potezo, menjavo kopita pred najpomembnejšimi tekmami sezone, vidim kot zelo pogumno. Kot kaže, se ji je odločitev obrestovala, saj je že na prvih letošnjih tekmah v Oberhofu in Rupholdingu dosegla dobre rezultate v svetovnem pokalu, to pa ji je prineslo tudi mesto v olimpijski ekipi. Kot je pozneje povedala, je bila menjava kopita pravilna poteza.

